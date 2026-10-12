Над 200 кг наркотици в хладилни камиони с месо в Ловеч

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Н ад 200 кг марихуана и пакети с вещество, реагиращо на кокаин, са открити в два български камиона, превозващи сурово месо за месокомбината в Ловеч. Това съобщи в Ловеч заместник-директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) старши комисар Андрей Ангелов на съвместен брифинг с наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч Светла Иванова.

В ремаркето на единия камион, в тайник на тавана, са намерени 204 пакета с вещество, реагиращо на канабис, като всеки от тях е с грамаж над един килограм. Във втория камион, сред легалния товар, до момента са открити седем пакета с вещество, реагиращо на кокаин, поясни ст. комисар Ангелов. Проверката на останалите палети продължава и не е изключено да бъдат намерени още наркотични вещества, добави той.

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По думите на заместник-директора на ГДБОП в днешния ден е получена информация, че двете товарни композиции се намират на територията на месокомбината в Ловеч. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия превозните средства са задържани, а при последвалите процесуално-следствени действия са открити наркотичните вещества.

Камионите са с българска регистрация, от Пазарджик, а шофьорите са български граждани. Те превозвали сурово месо в хладилни камиони за месокомбината в Ловеч.

„Работим с двамата шофьори, ще преценим на по-късен етап към кого още да се насочим съобразно действията“, заяви Ангелов. Той уточни, че ще бъде проверявана съпричастността към случая както на фирмата, на чиято територия са установени камионите, така и на превозвачите и на всички други лица и дружества, които биха могли да имат отношение към превоза.

Ангелов не посочи откъде идват камионите, тъй като досъдебното производство е в съвсем начален етап. По думите му има предистория на случая, но към момента установеният факт е, че двете превозни средства са задържани на място в Ловеч.

Източник: БТА

Процесуално-следствените действия са започнали около 14:00 ч. и се очаква да продължат до през нощта. Работата на разследващите продължава, като се извършват проверки и на останалите палети с месни продукти.

Образувани са две досъдебни производства, съобщи прокурор Светла Иванова. Едното вероятно ще бъде квалифицирано като държане на високорискови наркотични вещества в големи размери. За другото предстои да бъде преценено каква да е квалификацията в зависимост от установеното количество наркотични вещества.

Работното досъдебно производство е за държане на високорискови наркотични вещества в големи размери с цел разпространение, уточни наблюдаващият прокурор.

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На този етап е рано да се говори за мерки за неотклонение, каза още Иванова. Тя допълни, че първо трябва да бъдат установени лицата, които имат отношение към деянието, след което ще бъде преценено дали е необходимо задържането им.

Акцията е пореден удар срещу наркотрафика и наркоразпространението в България от страна на ГДБОП, заяви старши комисар Андрей Ангелов. Той посочи, че за поредна седмица са задържани големи количества наркотични вещества.