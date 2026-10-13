България

Извънредно заседание на НС заради помилването на "петричкия Ескобар"

Депутатите ще изслушат ръководството на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и настоящия и бившия началник на Софийския затвор

Василена Василева Василена Василева

13 октомври 2026, 06:52
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Н ародното събрание се събира на извънредно заседание с една точка в дневния ред, свързана с помилването на Огнян Атанасов, известен като "петричкия Ескобар". Той е бил помилван от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова през 2022 г.

Василев пита: Защо Йотова е помилвала „петричкия Ескобар“ 10 години преди края на присъдата му

Случаят придоби политически отзвук след разпрост"раняването на информация за състоянието на Атанасов и появата на кадри от охранителни камери, на които се вижда как той участва във физическа саморазправа.

В рамките на заседанието депутатите ще изслушат директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов, настоящия началник на Софийския затвор Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е заемал поста през ноември и декември 2022 г.

Неочакван обрат по случая с помилвания наркотрафикант: Сбиването не е в досието му

Изслушването трябва да изясни обстоятелствата около случая и действията на компетентните институции.

Кой е Огнян Атанасов?

Огнян Атанасов, известен с прозвището „петричкия Ескобар“, е осъден в Гърция на 15 години затвор за престъпления, свързани с наркотрафик. На 5 декември 2022 г. тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова издава указ за помилването му преди изтичането на присъдата.

Като мотив за решението е посочено здравословното състояние на Атанасов. Според информацията, оповестена впоследствие, медицинските документи са съдържали данни за състояние, засягащо мозъчните кръвоносни съдове, което е било представено като опасно за живота му.

Скандал между Йотова и опозицията за „петричкия Ескобар“

  • Видеозапис от затворническата болница

В началото на октомври 2026 г. бяха разпространени кадри от охранителни камери в болницата към Софийския затвор, заснели физическа саморазправа между Атанасов и друг лишен от свобода на 16 ноември 2022 г. - само 19 дни преди помилването му.

На записа се вижда конфликт между двамата мъже, който прераства във физическа саморазправа. Кадрите поставиха въпроса какво е било известно за инцидента при подготовката на документите за помилването и дали случилото се е било отразено в характеристиката на Атанасов.

По информация на Министерството на правосъдието, цитирана от Mediapool, случаят е бил регистриран, но не е бил отразен в досието на Атанасов и не е бил докладван на ръководството на министерството. Посоченото обяснение е, че той е бил отчетен като потърпевш при инцидента.

Пеканов за помилвания от Йотова: Измислен скандал

  • Какво заяви Илияна Йотова

През септември 2026 г. Илияна Йотова заяви, че решението за помилването е било взето въз основа на официални документи и медицинска експертиза. По думите ѝ необходимите документи са били изискани по установения ред.

След разпространението на видеозаписа възникнаха въпроси дали всички обстоятелства около престоя на Атанасов в затворническата болница са били известни на институциите, участвали в процедурата, и дали са били взети предвид при решението.

  • Нови престъпления след освобождаването

През 2025 г. Огнян Атанасов отново попада в полезрението на правоохранителните органи. Според публикации в български медии той е бил задържан с около 5 килограма кокаин. Този случай допълнително насочи вниманието към обстоятелствата около помилването му през 2022 г.

  • Защо парламентът се намесва

В началото на октомври 2026 г. „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ поискаха изслушване на представители на институциите, свързани със случая.

Депутатите търсят отговори дали инцидентът от 16 ноември 2022 г. е бил отразен в документите, използвани при процедурата по помилването, кой е разполагал с информация за него и как тя е била обработена. Изслушването е насочено към действията на ръководството на затворническата система и към обстоятелствата, предшествали издаването на указа.

Редактор: Василена Василева
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