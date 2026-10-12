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Жертви и ранени в Киев, Русия порази жилищен блок

При отделна руска ракетна атака в Донецка област в Източна Украйна са загинали най-малко трима цивилни

Николай Киров Николай Киров

12 октомври 2026, 22:53
Жертви и ранени в Киев, Русия порази жилищен блок
Източник: AP/БТА

Д вама души загинаха, а най-малко седем са ранени при руски удар срещу многоетажна жилищна сграда в предградие на украинската столица Киев, съобщиха днес представители на властите, цитирани от "Ройтерс".

Прокуратурата в Киев съобщи в Телеграм, че един човек е загинал след удар срещу 25-етажната жилищна сграда. Оттам уточниха, че тялото на втора жертва е открито в автомобил до сградата.

Според прокуратурата при нападението са ранени седем души, докато кметът Виталий Кличко съобщи за 11 пострадали, трима от които се лекуват в болница.

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На снимки, публикувани в неофициални канали в Телеграм, се виждат части от жилищната сграда, обхванати от пламъци.

Руските нападения срещу Киев и други украински градове, които преди се извършваха предимно през нощта, вече нарушават ежедневието на жителите почти денонощно.

При отделна руска ракетна атака в Донецка област в Източна Украйна са загинали най-малко трима цивилни, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

Украинската прокуратура съобщи в социалните мрежи, че при нападението срещу селището Черкаске в Краматорски район са ранени още четирима души.

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Според информацията най-малко една еднофамилна къща е разрушена при обстрела на жилищния район с реактивна система за залпов огън „Смерч“.

Властите са започнали разследване за евентуално военно престъпление. Черкаске се намира на малко повече от 30 километра от фронтовата линия.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Денис Киров    
Русия война Украйна
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