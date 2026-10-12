Хутите заплашиха САЩ с „бърз и болезнен отговор“

В исокопоставен представител на хутите предупреди САЩ, че ще получат „бърз и болезнен отговор“, ако се включат във войната в Йемен. Междувременно се появиха информации, че Саудитска Арабия е поискала американска помощ за справяне с групировката.

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„Ако САЩ се включат в агресията срещу Йемен, няма да се колебаем при вземането на решение за ответни действия. Вместо това ще последва бърз и болезнен отговор, насочен срещу САЩ и всички техни интереси в региона“, заяви пред АФП Мохамед ал Бухайти, член на политическото бюро на хутите.

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Той предупреди също „всички служители и работници в саудитските петролни съоръжения и летища да стоят далеч от тези обекти, тъй като те вече са легитимни цели“.