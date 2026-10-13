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Зеленски: Русия порази шест украински енергийни обекта, откакто Тръмп обяви примирие

Володимир Зеленски съобщи за атаки по газови съоръжения и енергийна инфраструктура, при които са ранени 33 души

13 октомври 2026, 07:47
Украинският президент Володимир Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски   
Източник: БТА
  • Зеленски обвини Русия, че е атакувала шест украински енергийни обекта часове след обявеното от Тръмп примирие в енергийния сектор. При ударите са ранени 33 души.
  • При атака с дрон срещу жилищна сграда в Киев е загинал един човек, а 11 са ранени. В няколко области има прекъсвания на тока.
  • Според анализи на BBC Verify и ACLED атаките срещу енергийна инфраструктура от двете страни се засилват преди зимата. САЩ и европейски държави настояват за примирие.

Русия е нанесла удари по шест украински енергийни обекта само часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че двете страни са се споразумели за примирие в енергийния сектор, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от BBC.

Въпреки че в неделя Тръмп обяви, че примирието влиза „в сила незабавно“, Зеленски заяви, че Русия е атакувала „нашите газови съоръжения, енергийната инфраструктура и други обекти“.

В град Изюм е имало прекъсвания на електрозахранването, след като руски удар е разрушил електропреносната мрежа, съобщи украинската държавна информационна агенция „Укринформ“. През нощта са били атакувани и енергийни и железопътни обекти в Западна Украйна.

В понеделник руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Украйна не заслужава „отдихът“, който би донесло едно примирие.

Зеленски съобщи, че при ударите по енергийни обекти в цялата страна са били ранени 33 души.

Пред Fox News той заяви: „Ние не атакувахме, докато Русия нанасяше удари по нашите газови съоръжения, енергийната инфраструктура и други обекти.“

„Мисля, че това беше отговорът на Путин към президента Тръмп“, добави той.

Глобалните конфликти повишиха цените на горивата в навечерието на междинните избори в САЩ. В петък Тръмп обяви план за внос на руски дизел в Съединените щати.

В понеделник украинският държавен оператор на електропреносната мрежа „Укренерго“ съобщи за „нови прекъсвания на електрозахранването“ в Харковска, Донецка и Запорожка област заради щети по енергийно оборудване, причинени от руски атаки.

В някои части на Украйна е въведено ограничаване на потреблението на електроенергия, за да се избегне претоварването на повреденото оборудване, съобщиха от „Укренерго“.

В публикация в социалната мрежа X Зеленски заяви, че ударите доказват, че Русия „не желае да приеме примирие в енергийния сектор“.

В понеделник вечерта кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в Telegram, че дрон е ударил 25-етажна жилищна сграда в района Дарницки.

Русия срина енергийни обекти и блокове в Украйна въпреки „примирието“ на Тръмп

Няколко автомобила в двора на сградата също са се запалили. По думите на Кличко един човек е загинал, а 11 са били ранени.

Когато Тръмп за първи път обяви примирието в неделя, Зеленски заяви, че новината, че то вече е в сила, е „изненада за него“. Въпреки това той подкрепи предложението, определяйки го като „голяма крачка към прекратяване на войната, ако американците действително се намесят сега и гарантират, че руснаците ще спазват примирието в енергийния сектор“.

Попитан за примирието в понеделник, Тръмп заяви, че двете страни са се съгласили, „защото аз казах, че сте съгласни“, и добави, че войната „трябва да бъде разрешена“.

„Тази война е катастрофа, ако погледнете цифрите“, каза той.

В продължение на месеци Украйна и Русия си разменят удари по енергийната инфраструктура, нарушавайки снабдяването с енергия и от двете страни.

Москва твърди, че обектите, които атакува, са легитимни цели, тъй като подпомагат военните действия на Украйна. Зеленски, от своя страна, определя украинските удари дълбоко на руска територия като част от усилията за „намаляване на способността на Русия да финансира войната“.

Анализ на BBC Verify на украинските и руските удари по време на войната показва, че двете страни са засилили атаките си в навечерието на предстоящата зима.

През 2026 г. BBC Verify е регистрирала 273 удара по петролни и газови обекти под руски контрол — повече от два пъти над 124-те удара, отчетени за същия период през 2025 г.

Отделен анализ на данни, обобщени от международния проект за наблюдение на конфликтите ACLED (Armed Conflict Location and Event Data), отчита 2,4 пъти повече регистрирани руски атаки, засегнали енергийната мрежа на Украйна от началото на тази година.

Тръмп настоява Украйна да прекрати ударите по руската петролна инфраструктура, за да може Русия да изпълни неотдавна сключеното споразумение за доставки на дизел за САЩ и световния пазар.

Сделката временно отменя американските санкции върху вноса на енергийни продукти. Зеленски определи това като „подарък“ за руския президент Владимир Путин.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Великобритания „категорично подкрепя призива на президента Тръмп от днес за незабавно започване на продължително примирие в енергийния сектор“. Франция, Канада и Европейският съюз също изразиха подкрепата си.

Източник: BBC    
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