Зеленски: Русия порази шест украински енергийни обекта, откакто Тръмп обяви примирие

Зеленски обвини Русия, че е атакувала шест украински енергийни обекта часове след обявеното от Тръмп примирие в енергийния сектор. При ударите са ранени 33 души.

При атака с дрон срещу жилищна сграда в Киев е загинал един човек, а 11 са ранени. В няколко области има прекъсвания на тока.

Според анализи на BBC Verify и ACLED атаките срещу енергийна инфраструктура от двете страни се засилват преди зимата. САЩ и европейски държави настояват за примирие.

Six Ukrainian energy sites hit by Russia since Trump announced ceasefire, Zelensky says https://t.co/4ksx5sHn9j — Michaela Kesenheimer (@BasementFilm) October 12, 2026

Русия е нанесла удари по шест украински енергийни обекта само часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че двете страни са се споразумели за примирие в енергийния сектор, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от BBC .

Въпреки че в неделя Тръмп обяви, че примирието влиза „в сила незабавно“, Зеленски заяви, че Русия е атакувала „нашите газови съоръжения, енергийната инфраструктура и други обекти“.

В град Изюм е имало прекъсвания на електрозахранването, след като руски удар е разрушил електропреносната мрежа, съобщи украинската държавна информационна агенция „Укринформ“. През нощта са били атакувани и енергийни и железопътни обекти в Западна Украйна.

В понеделник руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Украйна не заслужава „отдихът“, който би донесло едно примирие.

Зеленски съобщи, че при ударите по енергийни обекти в цялата страна са били ранени 33 души.

Пред Fox News той заяви: „Ние не атакувахме, докато Русия нанасяше удари по нашите газови съоръжения, енергийната инфраструктура и други обекти.“

„Мисля, че това беше отговорът на Путин към президента Тръмп“, добави той.

The Russians continue their terror against our people, striking residential buildings and taking lives. This evening, Russia struck a high-rise apartment building in Kyiv with a “shahed” drone. As of now, two people have been reported killed. My condolences to their families and loved ones. Nine people have been injured. First responders have already extinguished the fire. This is further proof that Russia must face greater pressure. They are the ones continuing the brutal strikes. They are the ones prolonging the war. Even now, in response to the American proposal – “shaheds.” We count on the United States to recognize these signals from Russia and act with strength. Strength is needed to force Russia to end this war. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2026

Глобалните конфликти повишиха цените на горивата в навечерието на междинните избори в САЩ. В петък Тръмп обяви план за внос на руски дизел в Съединените щати.

В понеделник украинският държавен оператор на електропреносната мрежа „Укренерго“ съобщи за „нови прекъсвания на електрозахранването“ в Харковска, Донецка и Запорожка област заради щети по енергийно оборудване, причинени от руски атаки.

В някои части на Украйна е въведено ограничаване на потреблението на електроенергия, за да се избегне претоварването на повреденото оборудване, съобщиха от „Укренерго“.

В публикация в социалната мрежа X Зеленски заяви, че ударите доказват, че Русия „не желае да приеме примирие в енергийния сектор“.

В понеделник вечерта кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в Telegram, че дрон е ударил 25-етажна жилищна сграда в района Дарницки.

Русия срина енергийни обекти и блокове в Украйна въпреки „примирието“ на Тръмп

Няколко автомобила в двора на сградата също са се запалили. По думите на Кличко един човек е загинал, а 11 са били ранени.

Когато Тръмп за първи път обяви примирието в неделя, Зеленски заяви, че новината, че то вече е в сила, е „изненада за него“. Въпреки това той подкрепи предложението, определяйки го като „голяма крачка към прекратяване на войната, ако американците действително се намесят сега и гарантират, че руснаците ще спазват примирието в енергийния сектор“.

Попитан за примирието в понеделник, Тръмп заяви, че двете страни са се съгласили, „защото аз казах, че сте съгласни“, и добави, че войната „трябва да бъде разрешена“.

„Тази война е катастрофа, ако погледнете цифрите“, каза той.

В продължение на месеци Украйна и Русия си разменят удари по енергийната инфраструктура, нарушавайки снабдяването с енергия и от двете страни.

Доповідь переговорної групи після зустрічей в США та на основі щоденної комунікації з командою Президента Америки. Україна готова до реальних рішень та деескалаційних кроків, щоб наблизити завершення цієї війни. Україна підтримала енергетичне припинення вогню. Позиція абсолютно чітка: Україна готова гарантувати енергетичне припинення вогню, як і було оголошено Президентом Америки, і Росія має зробити відповідні кроки. Станом на зараз не фіксується виконання Росією цих умов, які були озвучені Президентом Америки. Були, на жаль, удари по нашій енергетиці вчора, тривають удари по нашій енергетиці й сьогодні. Увесь день в Україні повітряні тривоги, застосування російських «шахедів», тривають удари авіабомб. Якщо удари і є відповіддю Росії на заяву Президента Америки, то це означає, що росіяни змарнували чергову можливість наблизити мир. Багато залежить саме від позиції Америки, щоб деескалація все ж таки спрацювала. Потрібен тиск на Росію. Продовжуємо говорити з американською стороною на всіх рівнях. Визначили подальші кроки і дипломатичні рамки. Слава Україні! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2026

Москва твърди, че обектите, които атакува, са легитимни цели, тъй като подпомагат военните действия на Украйна. Зеленски, от своя страна, определя украинските удари дълбоко на руска територия като част от усилията за „намаляване на способността на Русия да финансира войната“.

Анализ на BBC Verify на украинските и руските удари по време на войната показва, че двете страни са засилили атаките си в навечерието на предстоящата зима.

През 2026 г. BBC Verify е регистрирала 273 удара по петролни и газови обекти под руски контрол — повече от два пъти над 124-те удара, отчетени за същия период през 2025 г.

Отделен анализ на данни, обобщени от международния проект за наблюдение на конфликтите ACLED (Armed Conflict Location and Event Data), отчита 2,4 пъти повече регистрирани руски атаки, засегнали енергийната мрежа на Украйна от началото на тази година.

Тръмп настоява Украйна да прекрати ударите по руската петролна инфраструктура, за да може Русия да изпълни неотдавна сключеното споразумение за доставки на дизел за САЩ и световния пазар.

Сделката временно отменя американските санкции върху вноса на енергийни продукти. Зеленски определи това като „подарък“ за руския президент Владимир Путин.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Великобритания „категорично подкрепя призива на президента Тръмп от днес за незабавно започване на продължително примирие в енергийния сектор“. Франция, Канада и Европейският съюз също изразиха подкрепата си.