България и още 28 държави предупредиха Иран

С АЩ и съюзниците им, сред които Великобритания, Австралия, Канада, Франция, Германия и България, предупредиха Техеран в понеделник да се въздържа от враждебни действия.

Предупреждението идва след сериозен инцидент в британска военновъздушна база, за който се смята с много голяма вероятност, че е бил организиран от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в Иран, предаде АФП.

„Всеки опит на Иран да заплашва, заглушава, сплашва, тормози, наранява или принуждава хора на наша територия чрез посредници или по какъвто и да е друг начин е неприемлив“, се посочва в съвместно изявление на 29 страни и организации, публикувано от Държавния департамент на САЩ.

Декларацията е подписана също от Австрия, Белгия, Хърватия, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

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Британския премиер Анди Бърнам заяви днес, че е „много вероятно“ предполагаемият план за нападение срещу авиобазата на Кралските военновъздушни сили „Феърфорд“ във Великобритания да е бил координиран в Иран и че почти сигурно е бил ръководен от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, предаде „Ройтерс“.

Военно летище „Феърфорд“ е използвано от американски бомбардировачи за нанасяне на удари по Иран. Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че заплаха, свързана с Иран, е наложила изтеглянето на самолетите.

Американски служители съобщиха пред „Ройтерс“ за предполагаем ирански заговор за нанасяне на атака с дрон.

„Мога да потвърдя оценката ни, че е много вероятно това да е било координирано в Иран, почти със сигурност насочено от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция“, каза Бърнам пред парламента.

„Няма да търпим подобни заплахи на наша територия. Ще предприемем решителни действия срещу използването на престъпни мрежи от страна на Иран, като използваме целия си набор от правомощия, за да се насочим към тях и към каналите им за финансиране. Ще наложим допълнителни санкции, за да ограничим възможностите на Иран и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция да ни навредят“, подчерта британският премиер.

Иран отхвърли всички твърдения за участие в инцидента във „Феърфорд“, като ги определи като „неоснователни и злонамерени спекулации“.

Допълнително британският външен министър Ед Милибанд обяви, че е извикал иранския посланик в Лондон и че на двама ирански граждани са с наложени санкции за ролята им в направлявана от Иран враждебна дейност, предаде ДПА.

„Продължаващите опити на Иран да подкопае сигурността на Великобритания и на международните партньори чрез своите престъпни мрежи, групировки, действащи като негови пълномощници, и подкрепяни от държавата злонамерени действия са неприемливи. Както многократно сме заявявали пред Иран, Великобритания няма да толерира заплахи на своя територия. Днес разпоредих на ведомството си да извика посланика на Ислямска република Иран, за да потвърди отново това послание в пълния му обем“, посочи Милибанд.

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Наложени са замразяване на активите и забрана за пътуване и заемане на длъжности на Рухола Базганди, ръководител на контраразузнаването в Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, както и на Шахрам Али Реза Тамарзаде Джаки, свързан с престъпната мрежа „Зиндащи“.

„Обявяваме също така налагането на санкции на двама ирански граждани заради ролята им в улесняването или извършването на враждебна дейност от името на иранския режим, с ясното намерение да отправят заплахи, да планират или да осъществяват нападения в чужбина“, допълни британският министър.