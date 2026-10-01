България

Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов

Обвиняемият е бил осъждан за множество престъпления, сред които убийство като непълнолетен

Николай Киров Николай Киров

1 октомври 2026, 19:06
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Задържаният за убийството на Илиян Филипов бил негов съдружник и приятел от детството

П о данни на прокуратурата мотивът за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив е личен и е свързан с неуредени финансови отношения с обвиняемия. Двамата се познавали отдавна, като отношенията им били близки и включвали и работни взаимоотношения. От прокуратурата уточниха, че на този етап не могат да посочат от кога е възникнал финансовият конфликт или за каква сума става въпрос. Това съобщиха окръжният прокурор Ваня Христева и наблюдаващият прокурор Димитър Молев на брифинг. 

Припомняме, че за престъплението е задържан Славчо Мегеров на 51-години.

Задържаният за убийството на Илиян Филипов бил негов съдружник и приятел от детството

Мъжът е бил установен и арестуван след съвместна работа на няколко служби, сред които МВР, ДАНС, Главна дирекция „Национална полиция“ и ГДБОП. Разследващите са използвали широк набор от способи за събиране и проверка на информация, а на местопрестъплението са открити следи, които вече са приобщени като доказателствен материал.

От прокуратурата потвърдиха, че убийството е извършено с огнестрелно оръжие, но отказаха да съобщят подробности за механизма на престъплението и броя на изстрелите. Не беше уточнено и дали оръжието е открито.

По време на брифинга беше съобщено, че обвиняемият живее в София от няколко години. Към момента няма данни да е подготвял бягство от страната или да се е опитвал да се укрие след убийството.

Мегеров има криминално минало, но по закон е реабилитиран. По информация на прокуратурата в периода между 1993 и 2020 г. той е бил осъждан за множество престъпления, сред които убийство, извършено като непълнолетен, кражби и участие в организирана престъпна група.

Прокуратурата не съобщи данни обвиняемият да е отправял заплахи към Филипов преди убийството. Не са представени и доказателства към момента, че е бил свързан с организирана престъпна група или че зад убийството стои поръчител.

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

От държавното обвинение обаче подчертаха, че разследването продължава и не се изключва съпричастност на други лица. Прокурорите посочиха, че са изминали по-малко от 48 часа от престъплението и все още се събират и анализират значителен обем информация.

Прокуратурата възнамерява през уикенда да внесе в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“ за обвиняемия. Според наблюдаващия прокурор вече са налице достатъчно данни, за да бъде обосновано предположението, че задържаният е физическият извършител на убийството.

Редактор: Николай Киров
убийство Пловдив Илиян Филипов
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Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов

Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов

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