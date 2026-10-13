Радев привиква Митрофанова след новите удари в Черно море

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Радев се срещна с руския посланик Митрофанова след атаките в Черно море

М инистър-председателят Румен Радев ще извика руския посланик Елеонора Митрофанова за разговор след третата атака срещу кораб в Черно море.

Припомняме, че търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен от дрон в Черно море. Инцидентът станал на 15 морски мили от брега, срещу град Бяла, област Варна. Това става ясно от данни на дежурния координатор на Районен център 112 във Варна.

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Сигналът за нападението над кораба „Челси 3” е подаден в 01:57 часа през изминалата нощ. Обаждането е постъпило от дежурния на „Варна трафик”, предава NOVA.

По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Предприети са действия ранените да бъдат транспортирани до пристанище Варна.

Сигналът е предаден на Областната дирекция на МВР, „Морска администрация“, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Националната служба за охрана (НСО), както и на местните власти - общината и дежурния в областната управа.

Плаващият под флага на Малта кораб за генерални товари CHELSEA 3 (IMO: 9361392) е поразен при атака с дронове при преход източно от Бяла. 136-метровият кораб с дедуейт 5827 т. е построен през 2006 г., като подава сигнал снощи около 0200 ч., Мaritime.bg.

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Съдът е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ.

Към района е изпратен гранично-полицейският кораб BURGAS (MMSI: 207451400).

Плавателният съд е собственост и се менажира от базирана в Украйна компания. Последна инспекция по ДПК е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответстия, като те не са станали причина за неговото задържане, допълва изданието.