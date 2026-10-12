Рапърът Шон „Диди“ Комбс е бил откаран в болница

Р апърът Шон „Диди“ Комбс е бил откаран от федералния затвор във Форт Дикс, щата Ню Джърси, за медицинска помощ заради травма на главата, съобщи TMZ, позовавайки се на свои източници в затвора.

Линейка е напуснала затворническия комплекс около 1 часа през нощта в събота, 10 октомври. По информация на източниците на изданието нараняването не е било животозастрашаващо. Комбс е бил в съзнание и е разговарял, когато се е върнал в затвора преди изгрев слънце. Не е ясно как рапърът е получил травмата.

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Представител на Комбс заяви пред Us Weekly, че екипът му е запознат с публикациите и се опитва да изясни обстоятелствата. По думите му здравето и благополучието на рапъра са непосредственият приоритет.

Комбс излежава 50-месечна присъда във федералния затвор във Форт Дикс, след като през 2025 г. беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране на хора с цел проституция. Съдебните заседатели го оправдаха по по-тежките обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и участие в престъпна организация.

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През последните седмици рапърът отново попадна в центъра на медийното внимание заради разкрития за условията за него в затвора. Той беше преместен в специално отделение след твърдения за привилегировано отношение и достъп до забранени вещи.

Очакваната дата за освобождаването му също е променяна неколкократно. Сега тя е изместена за март 2028 г.