Показаха обследването на кораба „Ейбъл“

М инистерството на отбраната показа във видео, публикувано във Фейсбук, как военнослужещи от 24-та авиационна база обследват кораба „Ейбъл“, атакуван в Черно море, след като бяха спуснати на борда му с вертолет „Кугър“.

Кадрите от операцията разкриват как екипът извършва оглед на плавателния съд и документира нанесените поражения.

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Задачата на военнослужещите е била да проверят кораба за евентуални останки от дрона, използван при атаката. Екипът е огледал засегнатите участъци и е документирал щетите по плавателния съд.

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Обследването е част от действията по изясняване на обстоятелствата около инцидента в Черно море. Огледът трябва да помогне за установяване на наличието на следи от използваното средство за атака, които биха могли да дадат допълнителна информация за случилото се.