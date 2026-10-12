Прокуратурата в Скопие: Миналата година на Ива Михайлова ѝ бяха отнети два паспорта и не ѝ бяха върнати поради риск от бягство

Н а Ива Михайлова от Кочани, която е обвиняема в съдебно производство за катастрофа със смъртен случай, преди една година са ѝ били отнети два паспорта (македонски и български) и ѝ е била наложена забрана да напуска града, в който живее, с задължение да се явява пред длъжностно лице, съобщи държавното Главна прокуратура на Северна Македония, цитирано от „ Слободен печат “.

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Прокуратурата на Северна Македония посочва, че наблюдаващият прокурор е предприел всички стъпки за осигуряване на лицето и че рискът от бягство е бил сред ключовите основания, поради които Прокуратурата многократно е давала отрицателно становище по исканията за връщане на задграничния ѝ паспорт.

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„На обвиняемата, по предложение на публичен прокурор още от 9 октомври 2025 г., ѝ бяха отнети две лични документа за пътуване (македонски и български), беше ѝ наложена забрана за преминаване на държавната граница с лична карта, забрана за напускане на Кочани и задължение да се явява пред длъжностно лице. Наблюдаващият прокурор предприе всички стъпки в рамките на своите правомощия за осигуряване на лицето, а рискът от бягство беше една от основните причини, поради които прокуратурата неколкократно даваше отрицателно становище спрямо искането за връщане на документа за пътуване“, информират от Главната прокуратура на Северна Македония.

През октомври 2025 г. Ива Михайлова пострада тежко при челен сблъсък край Кочани в Северна Македония, при който загина водачът на другия автомобил, а тя получи сериозни гръбначни травми. Срещу нея бе повдигнато обвинение за причиняване на катастрофата със смъртен случай, като властите в Скопие ѝ отнеха личните документи и ѝ наложиха забрана за напускане на страната.

Михайлова и нейните близки категорично отхвърлят обвиненията и твърдят, че другият автомобил е навлязъл в нейното платно, а от организацията „Фондация Македония“ съобщиха за упражняван натиск и процесуални нарушения от страна на македонските правоохранителни органи.

В продължение на месеци младата жена настояваше да ѝ бъде разрешено специализирано лечение в България заради влошеното ѝ здравословно състояние. На 12 октомври стана ясно, че тя вече се намира на българска територия и предстои да премине през подробни медицински прегледи в болница „Пирогов“.