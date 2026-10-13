Рязко застудяване и порои носят опасно време у нас във вторник

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Р язко застудяване и опасно време очакват България през следващото денонощие. Нахлуването на студен фронт ще доведе до обилни валежи и интензивни гръмотевични бури.

Предупреждение от втора степен - оранжев код за интензивни валежи е обявен за 7 области от Югоизточна и Източна България. Кодът е в сила за Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян. Там се очакват значителни валежи с количества между 35 и 65 mm за 24 часа или краткотрайни порои над 30 mm в рамките само на 6 часа.

В други 17 области предупреждението е от първа степен - жълт код. То е обявено за Враца, Монтана, Видин, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, София-област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Добрич и Сливен.

Без предупредителни кодове за опасни явления в зелено са оцветени единствено областите София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград.

Областите с предупреждение за опасно време според картата на НИМХ за вторник, 13 октомври Източник: НИМХ

Прогноза за вторник, 13 октомври

През нощта ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни в Централна България. Минималните температури ще са между 7° и 12°, в София - около 9°. Във вторник ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират.

Ще духа умерен, в източната половина от страната – временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10° и 15°, в София – около 11°. Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.

В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще бъде облачно, дъждовно и ветровито. След обяд на места количествата ще са значителни. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15° - 17°. Температурата на морската вода е 20° -21°. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 37 мин. и залязва в 18 ч. и 58 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 11 мин. Луната в София изгрява в 10 ч. и 41 мин. и залязва в 19 ч. и 48 мин. Фаза на Луната: три дни след новолуние.

Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 13 октомври Източник: НИМХ

Времето в следващите дни

В сряда над по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно и все още на места в Южна и Източна България ще има валежи, но вече по-слаби и в процес на спиране. Ще духа до умерен, в източните райони и временно силен вятър от север-северозапад. Ще е хладно за средата на октомври с минимални температури между 3° и 8°, максимални - между 11° и 16°.

През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и ще намалее, в много райони до слънчево време. В Източна България ще се задържи ветровито. Дневните температури слабо ще се повишат.