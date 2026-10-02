Прокуратурата иска постоянен арест за обвинения за убийството на Илиян Филипов

О кръжната прокуратура в Пловдив ще внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.
Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов
Мегеров е привлечен като обвиняем за това, че на 30 септември 2026 г. в Пловдив умишлено е умъртвил 53-годишния бизнесмен. Според прокуратурата убийството е извършено предумишлено. Обвинението е по чл. 116, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 115 от Наказателния кодекс.
- Какво е установено до момента
По данни на прокуратурата около 1.00 часа през нощта на 30 септември Славчо Мегеров е прострелял с огнестрелно оръжие Илиян Филипов в жилищна кооперация в Пловдив.
След подаден сигнал на телефон 112 на място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта на 53-годишния мъж.
От прокуратурата посочват, че двамата мъже са се познавали. Първоначалните данни сочат, че мотивът за престъплението е личен и е свързан с неуредени финансови отношения между тях.
Директорът на полицията в Пловдив: Мегеров и Илиян Филипов са се срещали две седмици преди убийството
- Разследването продължава
По досъдебното производство се извършва активно и всеобхватно разследване. Направени са множество огледи на местопроизшествието, имоти, жилищни сгради и автомобили.
Иззети са веществени доказателства, част от които се изследват в рамките на назначените по делото експертизи.
Разследващите работят по различни версии, включително за евентуална съпричастност на други лица към престъплението.
Задържаният за убийството на Илиян Филипов бил негов съдружник и приятел от детството
На 4 октомври Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Мегеров.
До този момент обвиняемият се счита за невинен до влизане в сила на съдебен акт.