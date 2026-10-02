Прокуратурата иска постоянен арест за обвинения за убийството на Илиян Филипов

О кръжната прокуратура в Пловдив ще внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

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Мегеров е привлечен като обвиняем за това, че на 30 септември 2026 г. в Пловдив умишлено е умъртвил 53-годишния бизнесмен. Според прокуратурата убийството е извършено предумишлено. Обвинението е по чл. 116, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 115 от Наказателния кодекс.

Какво е установено до момента

По данни на прокуратурата около 1.00 часа през нощта на 30 септември Славчо Мегеров е прострелял с огнестрелно оръжие Илиян Филипов в жилищна кооперация в Пловдив.

След подаден сигнал на телефон 112 на място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта на 53-годишния мъж.

От прокуратурата посочват, че двамата мъже са се познавали. Първоначалните данни сочат, че мотивът за престъплението е личен и е свързан с неуредени финансови отношения между тях.

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Разследването продължава

По досъдебното производство се извършва активно и всеобхватно разследване. Направени са множество огледи на местопроизшествието, имоти, жилищни сгради и автомобили.

Иззети са веществени доказателства, част от които се изследват в рамките на назначените по делото експертизи.

Разследващите работят по различни версии, включително за евентуална съпричастност на други лица към престъплението.

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На 4 октомври Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Мегеров.

До този момент обвиняемият се счита за невинен до влизане в сила на съдебен акт.