След масирана атака: Зеленски призова за "по-болезнени" санкции срещу Русия

Украинският президент обвини Москва, че заобикаля санкциите и продължава да произвежда ракети, докато спасители търсят оцелели под руините на разрушена жилищна сграда в Киев

15 май 2026, 13:16
Урокът, който СЗО научи след неочаквания епидемичен взрив в океана

Дигитален локдаун: Защо Тръмп остана без телефона си в Китай?

Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

Рубио открехна завесата: Какво си казаха Тръмп и Си Дзинпин зад затворените врати?

Унгария: Гняв и задоволство от разкритията за лукса на Орбан

5 часа борба за живот: 11 души оцеляха след самолетна катастрофа в океана край Флорида

Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Б роят на загиналите след последната масирана руска атака срещу Киев достигна 12 души, съобщи украинската Агенция за гражданска защита, цитирана от ДПА. Спасителните операции продължават, а властите предупреждават, че броят на жертвите може да се увеличи.

Масирани руски атаки с ракети и дронове срещу Киев, има жертви и ранени

През нощта Русия е извършила една от най-продължителните въздушни атаки от началото на войната, която продължава вече повече от четири години. Според украинските власти при ударите са били използвани ракети и дронове, насочени към столицата Киев и други големи градове.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че при атаката е бил практически унищожен цял жилищен блок в украинската столица.

„Цял жилищен блок беше разрушен“, каза Зеленски в традиционното си вечерно обръщение.

Масирана атака срещу Киев: Спасители издирват оцелели под руините на блок

Десетки ранени и хора в неизвестност

По информация на кмета на Киев Виталий Кличко около 40 души са били ранени при ударите в столицата. Част от пострадалите са настанени в болници, а спасителни екипи продължават да разчистват отломките.

Съдбата на повече от десет души, които вероятно са се намирали в разрушената сграда, все още е неизвестна. Спасителите издирват оцелели под руините.

Украинските власти съобщават, че сериозни щети има и в други райони на страната. По данни на Зеленски седем души са били ранени в Киевска област, 28 – в Харков, а двама души са пострадали в Одеса.

"Това е умишлено преценена атака"

Повредени са 180 сгради

Според украинския президент при последната вълна от атаки са били повредени общо 180 сгради, като 50 от тях са жилищни блокове.

Много от хората в засегнатите райони са били принудени да напуснат домовете си посред нощ, докато сирени за въздушна тревога са звучали с часове.

Местни власти описват атаката като една от най-мащабните срещу Киев през последните месеци.

Нощ на терор в Киев и Одеса: Жертви, ранени и разрушения

Зеленски: Русия заобикаля санкциите

В обръщението си Зеленски обърна специално внимание на използваните при атаката ракети. По думите му една от ракетите Х-101, ударила жилищния блок в Киев, е била произведена съвсем наскоро.

„Тази ракета е произведена през второто тримесечие на тази година“, заяви той.

Според украинския президент това показва, че Русия продължава да получава достъп до компоненти и технологии въпреки международните санкции.

„Русия все още внася компонентите, ресурсите и оборудването, необходими за производството на ракети, заобикаляйки глобалните санкции“, каза Зеленски.

Той призова западните партньори на Украйна да затегнат контрола и да предприемат по-строги мерки срещу Москва.

„Спирането на схемите за заобикаляне на санкциите трябва да бъде истински приоритет за всички наши партньори“, подчерта украинският президент.

Смъртоносната руска атака: 21 жертви в Киев, 134 са ранени

Войната продължава без признаци за деескалация

Новите атаки идват на фона на продължаващите бойни действия и липсата на напредък към прекратяване на войната. През последните месеци Русия засили въздушните удари срещу украински градове, а Киев настоява за допълнителна западна военна помощ и по-силен икономически натиск върху Москва.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Руска атака Киев Володимир Зеленски Жертви и ранени Разрушени сгради Заобикаляне на санкции Война в Украйна Спасителни операции Ракети и дронове Западни партньори
