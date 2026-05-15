Близо 200 души бягаха в подкрепа на българските параолимпийци

15 май 2026, 12:33
П онякога една кауза има нужда не от големи думи, а от хора, които са готови да застанат зад нея. Спортът често е точно такъв повод - събира различни участници на едно място, дава им обща посока и превръща личното усилие в знак на подкрепа към онези, за които дисциплината и постоянството са ежедневие.

Това важи с особена сила за параолимпийските спортисти - атлети, чиито постижения изискват не само талант и воля, но и стабилна подкрепа по пътя към големите състезания. Именно около тази идея се обединиха участниците във второто издание на Amusnet Charity Run, благотворително 5-километрово бягане, организирано в подкрепа на българските параолимпийци.

Близо 200 души застанаха на стартовата линия на второто издание на Amusnet Charity Run, 5-километрово благотворително бягане в подкрепа на българските параолимпийски спортисти. В събитието се включиха общо 192 участници, сред които служители на Amusnet, техни семейства, приятели и любители на бягането.

Средствата, събрани от инициативата, ще подпомогнат подготовката на състезатели от Националната паралимпийска организация, чиито исторически успехи през последните години утвърдиха България в световния елит. Подкрепата е насочена към спортисти, за които всяко участие изисква не само постоянство и дисциплина, но и сериозен организационен и финансов ресурс.

Amusnet Charity Run се провежда за втора поредна година. Инициативата се превърна в събитие, което събра около каузата както екипа на компанията, така и по-широка общност от хора, обединени от спорта.

От страна на Amusnet в бягането се включиха представители на почти всички подразделения на компанията, като най-активни бяха екипите от „Технологии, продукти и регулации“ и „Производство“. Част от тях участват за втора поредна година, а към инициативата се присъединиха и семейства на служители.

„Amusnet Charity Run е спортно предизвикателство за нас, но също така отразява духа на солидарност и отговорност, който споделяме в компанията. За нас е огромно удоволствие, че много колеги, техните семейства, а вече и любители на спорта лично подкрепят каузата, което доказва, че щом хората се обединят около значима мисия, могат да направят истинска промяна“, коментира инициаторът Константин Иванов, директор „Инженеринг“ в Amusnet.

Каузата на благотворителното бягане поставя акцент върху усилията на параолимпийските атлети, които често остават извън най-широкото обществено внимание въпреки сериозните спортни постижения и усилията, които стоят зад тях.

Илия Лалов, председател на Националната паралимпийска федерация, също приветства инициативата, като обясни, че подобна подкрепа е безценна за техните състезатели. "Освен конкретната помощ, инициативи като Amusnet Charity Run изпращат силно послание за уважение, приобщаване и подкрепа към цялата параолимпийска общност. Благодарни сме на всички, които застанаха зад тази кауза", обясни Илия Лалов.

Събитието показа, че спортът може да бъде не само личен избор за здраве и движение, но и начин хората да се обединят около кауза. За участниците Amusnet Charity Run е жест на подкрепа към спортисти, които всеки ден доказват, че човешката воля за изява не познава граници.

Демерджиев: Има нови данни по случая "Петрохан – Околчица"

Българка стана най-красивият модел на Белгия

Внимание: Гръмотевици, вятър и опасност от градушки през уикенда

„Нуждаеш ли се от Бангаранга в своя живот?“: Смях зад кулисите - Дара изненада оператор на „Евровизия“

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

Иранската война ускори китайската EV експанзия

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес
Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?
Коя е малката Швейцария?

Рекордна награда на финала на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Рекордна награда на финала на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 23 минути

Не пропускайте кулминацията в първото у нас брокерско риалити тази събота от 20:00 ч.

Разбиха международен канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния

Разбиха международен канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния

България Преди 28 минути

При специализирана операция са задържани двама души, както и две превозни средства

ЦИК определи номерата в бюлетините за частичните избори на 14 юни

ЦИК определи номерата в бюлетините за частичните избори на 14 юни

България Преди 1 час

Защо Тръмп остана без телефона си в Китай?

Дигитален локдаун: Защо Тръмп остана без телефона си в Китай?

Свят Преди 1 час

Поради строги мерки за киберсигурност, американският президент и екипът му бяха принудени да скрият устройствата си в специални чанти на борда на Air Force One. Служителите на Белия дом прекараха срещата на върха с телефони за еднократна употреба.

Какво означава „справедлива цена“ и може ли държавата да контролира поскъпването на храните

Какво означава „справедлива цена“ и може ли държавата да контролира поскъпването на храните

България Преди 1 час

Управляващите готвят механизъм за сравнение на цените, но експерти предупреждават за риск от прекомерна намеса на пазара

Хаос в ресторант в Ел Ей: Бритни Спиърс плаши клиенти с нож и странно поведение

Хаос в ресторант в Ел Ей: Бритни Спиърс плаши клиенти с нож и странно поведение

Свят Преди 1 час

Посетители на заведение в Лос Анджелис останаха втрещени от поведението на Бритни Спиърс. Свидетели твърдят, че певицата е издавала лаещи звуци и е размахвала нож, докато екипът ѝ се е опитвал да я овладее. Представители на звездата обаче отричат всичко

Кола блъсна жена край Кресна

Кола блъсна жена край Кресна

България Преди 1 час

Тя с нараняване в областта на главата

Кралица Маргрете II е приета в болница след инфаркт

Кралица Маргрете II е приета в болница след инфаркт

Свят Преди 1 час

Датският кралски двор съобщи, че кралица Маргрете II е приета по спешност в болница в Копенхаген след прекаран инфаркт. 86-годишният монарх, който абдикира в началото на годината, остава под постоянно медицинско наблюдение от водещи специалисти

Защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

Свят Преди 1 час

Докато някога тайните срещи на Франсоа Оланд със скутер взривяваха пресата, днес твърденията за „платонична връзка“ на Еманюел Макрон с иранска звезда тънат в пълно безразличие, пишат в сатиричен коментар от Politico

Историческа среща: Крал Чарлз III прие новата кралица на маорите

Историческа среща: Крал Чарлз III прие новата кралица на маорите

Свят Преди 1 час

Те Арикинуи Куини Нга Уай хоно и те по се срещна с крал Чарлз III и принц Уилям. Историческата визита в Лондон подчерта силата на маорските традиции и 200-годишната връзка с Британската корона в контекста на съвременните екологични предизвикателства

NOVA дава свеж старт на лятото с много емоции и добро настроение

NOVA дава свеж старт на лятото с много емоции и добро настроение

Любопитно Преди 2 часа

Два нови формата, премиерен сериал и любими предавания ще гледат зрителите през новия телевизионен сезон

НСИ: Годишната инфлация през април е 6.8%, транспортът и храните поскъпват най-много

НСИ: Годишната инфлация през април е 6.8%, транспортът и храните поскъпват най-много

България Преди 2 часа

От началото на годината инфлацията е 3.7%, а средногодишната инфлация за периода май 2025 – април 2026 г. е 4.8%

НС прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите

НС прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите

България Преди 2 часа

Законопроектът, внесен от Петър Витанов от „Прогресивна България“ и група народни представители, беше подкрепен със 181 гласа „за“, 9 „против“ и 12 „въздържал се“

„Аз съм вулканът“: Прея изригна с нов музикален жанр и личен манифест

„Аз съм вулканът“: Прея изригна с нов музикален жанр и личен манифест

Любопитно Преди 2 часа

След дълбока вътрешна трансформация Прея се завръща с „Lava“ – албум манифест от 13 песни. Проектът разкрива нов музикален свят, в който певицата безкомпромисно съчетава уязвимост, сила и лековита енергия

Плодовете поскъпват с над 50% на едро, ръст и при оранжерийните зеленчуци

Плодовете поскъпват с над 50% на едро, ръст и при оранжерийните зеленчуци

България Преди 2 часа

Данните за първото тримесечие на 2026 г. отчитат драстично увеличение при цените на ябълки, круши и краставици, както и ръст от 22.7% при яйцата. В същото време пшеницата и царевицата бележат спад, а живите животни и млякото леко поевтиняват

Заради опасност от дронове: Спряха временно въздушния трафик над Хелзинки

Заради опасност от дронове: Спряха временно въздушния трафик над Хелзинки

Свят Преди 2 часа

Летището предупреди също така, че през деня се очакват закъснения и отмяна на полети

