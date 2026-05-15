Близо 200 души бягаха в подкрепа на българските параолимпийци

П онякога една кауза има нужда не от големи думи, а от хора, които са готови да застанат зад нея. Спортът често е точно такъв повод - събира различни участници на едно място, дава им обща посока и превръща личното усилие в знак на подкрепа към онези, за които дисциплината и постоянството са ежедневие.

Това важи с особена сила за параолимпийските спортисти - атлети, чиито постижения изискват не само талант и воля, но и стабилна подкрепа по пътя към големите състезания. Именно около тази идея се обединиха участниците във второто издание на Amusnet Charity Run, благотворително 5-километрово бягане, организирано в подкрепа на българските параолимпийци.

Близо 200 души застанаха на стартовата линия на второто издание на Amusnet Charity Run, 5-километрово благотворително бягане в подкрепа на българските параолимпийски спортисти. В събитието се включиха общо 192 участници, сред които служители на Amusnet, техни семейства, приятели и любители на бягането.

Средствата, събрани от инициативата, ще подпомогнат подготовката на състезатели от Националната паралимпийска организация, чиито исторически успехи през последните години утвърдиха България в световния елит. Подкрепата е насочена към спортисти, за които всяко участие изисква не само постоянство и дисциплина, но и сериозен организационен и финансов ресурс.

Amusnet Charity Run се провежда за втора поредна година. Инициативата се превърна в събитие, което събра около каузата както екипа на компанията, така и по-широка общност от хора, обединени от спорта.

От страна на Amusnet в бягането се включиха представители на почти всички подразделения на компанията, като най-активни бяха екипите от „Технологии, продукти и регулации“ и „Производство“. Част от тях участват за втора поредна година, а към инициативата се присъединиха и семейства на служители.

„Amusnet Charity Run е спортно предизвикателство за нас, но също така отразява духа на солидарност и отговорност, който споделяме в компанията. За нас е огромно удоволствие, че много колеги, техните семейства, а вече и любители на спорта лично подкрепят каузата, което доказва, че щом хората се обединят около значима мисия, могат да направят истинска промяна“, коментира инициаторът Константин Иванов, директор „Инженеринг“ в Amusnet.

Каузата на благотворителното бягане поставя акцент върху усилията на параолимпийските атлети, които често остават извън най-широкото обществено внимание въпреки сериозните спортни постижения и усилията, които стоят зад тях.

Илия Лалов, председател на Националната паралимпийска федерация, също приветства инициативата, като обясни, че подобна подкрепа е безценна за техните състезатели. "Освен конкретната помощ, инициативи като Amusnet Charity Run изпращат силно послание за уважение, приобщаване и подкрепа към цялата параолимпийска общност. Благодарни сме на всички, които застанаха зад тази кауза", обясни Илия Лалов.

Събитието показа, че спортът може да бъде не само личен избор за здраве и движение, но и начин хората да се обединят около кауза. За участниците Amusnet Charity Run е жест на подкрепа към спортисти, които всеки ден доказват, че човешката воля за изява не познава граници.

