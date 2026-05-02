Словашкият премиер Фицо ще посети Киев след разговор със Зеленски

По-рано Зеленски каза, че е обсъдил с Фицо въпроса за евентуалното членство на Украйна в Европейския съюз

2 май 2026, 21:01
Словашкият премиер Фицо ще посети Киев след разговор със Зеленски
Володимир Зеленски и Фицо   
Източник: БТА

С ловашкият премиер Роберт Фицо обяви след телефонен разговор днес с украинския президент Володимир Зеленски, че ще посети Киев, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че двете страни показват желание да засилят отношенията си.

По-рано Зеленски каза, че е обсъдил с Фицо въпроса за евентуалното членство на Украйна в Европейския съюз.

"Потвърдих, че Словакия подкрепя присъединяването на Украйна към (ЕС), защото искаме нашата съседка... да бъде стабилна и демократична страна", заяви на свой ред словашкият премиер. "Ще продължим формата на съвместни правителствени срещи и ще проведем реципрочни посещения в столиците си", добави Фицо.

Словашкият премиер посочи, че ще разговаря с украинския президент в кулоарите на срещата на високо равнище на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван вдругиден.

След като встъпи в длъжност през октомври 2023 г., Фицо заяви, че "няма война в Киев", въпреки че руските въоръжени сили започнаха мащабна офанзива в Украйна през февруари 2022 г., посочва АФП. След седмица словашкият премиер ще посети Москва, където ще присъства на честванията по случай годишнината от победата на Съветския съюз срещу нацистка Германия във Втората световна война. 

Източник: Николай Станоев/БТА    
Роберт Фицо Володимир Зеленски Украйна Словакия Членство на Украйна в ЕС Посещение в Киев
По темата

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Жена загина при катастрофа край Петрич, шофьорът е прокурор

Жена загина при катастрофа край Петрич, шофьорът е прокурор

„О, човече, успях!“: Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2“

„О, човече, успях!“: Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2“

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

pariteni.bg
Невероятен Никола Цолов записа блестяща победа в спринта в Маями

Невероятен Никола Цолов записа блестяща победа в спринта в Маями

carmarket.bg
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го
Ексклузивно

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Преди 1 ден
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Ексклузивно

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Преди 1 ден
Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен
Ексклузивно

Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен

Преди 23 часа
Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан
Ексклузивно

Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан

Преди 23 часа
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е в критично състояние след сърдечен удар

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е в критично състояние след сърдечен удар

Свят Преди 1 час

Мохамади беше осъдена на 7 години и половина затвор, съобщи фондацията през февруари – седмици преди САЩ и Израел да започнат войната си срещу Иран

„Генът на воина“ или силата на възпитанието: До каква степен ДНК определя бъдещето ни?

„Генът на воина“ или силата на възпитанието: До каква степен ДНК определя бъдещето ни?

Любопитно Преди 2 часа

От съдебни зали в Италия до мащабни генетични изследвания – науката пренаписва вечния спор между наследствеността и средата, разкривайки, че човекът е много по-сложен механизъм от просто съвкупност от ДНК код

Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Свят Преди 4 часа

Към декември м. г. САЩ са имали приблизително 68 000 военни на активна служба, постоянно разположени в задграничните си бази в Европа

Илияна Йотова ще участва в среща на върха в Ереван на 3 и 4 май

Илияна Йотова ще участва в среща на върха в Ереван на 3 и 4 май

България Преди 4 часа

В неделя, 3 май, държавният глава ще проведе срещи с арменския президент Вахагн Хачатурян

<p>&bdquo;Потенциално опасен&ldquo; астероид ще премине в близост до Земята през 2029 г.</p>

„Богът на хаоса“ Апофис се приближава към Земята, какво знаем за „потенциално опасния“ астероид

Свят Преди 4 часа

Астероидът Апофис, наречен на египетския бог на хаоса, ще премине на рекордно близко разстояние от Земята през април 2029 г. Учените от НАСА успокояват, че сблъсък не се очаква, но събитието ще предложи уникална възможност за изследване на древния обект

Експерти огледаха свлачището край Пампорово, търси се обходен път

Експерти огледаха свлачището край Пампорово, търси се обходен път

България Преди 4 часа

Според експертите свлачището е с голям обхват и засяга значителна територия, което допълнително усложнява предприемането на бързи решения

Рапсодия в небесносиньо: Какво да очакваме от „Дяволът носи Прада 2“ 20 години по-късно

Рапсодия в небесносиньо: Какво да очакваме от „Дяволът носи Прада 2“ 20 години по-късно

Любопитно Преди 5 часа

След 20 години Анди и Миранда Пристли се изправят срещу нова, по-страшна заплаха от висшата мода: дигиталното бъдеще и един безмилостен технологичен милиардер. Вижте как се промени светът на Runway в дългоочакваното продължение

„Честит 11-и рожден ден, принцесо!“: Кейт и Уилям показаха портрет на порасналата Шарлот

„Честит 11-и рожден ден, принцесо!“: Кейт и Уилям показаха портрет на порасналата Шарлот

Любопитно Преди 6 часа

Принцът и принцесата на Уелс споделиха нов портрет на дъщеря си, заснет по време на семейната ваканция в Корнуол. Публикацията събра хиляди честитки, докато кралското семейство отбелязва поредица от лични празници и важни годишнини през пролетта

Зеленски: Русия е атакувала Украйна с около 1600 дрона, 1100 управляеми бомби и 3 ракети за седмица

Зеленски: Русия е атакувала Украйна с около 1600 дрона, 1100 управляеми бомби и 3 ракети за седмица

Свят Преди 6 часа

Украинските ВВС съобщиха, че през изминалата нощ са свалили 142 от изстреляните от Русия 163 дрона с голям обсег

Иран екзекутира двама души, обвинени в "шпионаж за Мосад"

Иран екзекутира двама души, обвинени в "шпионаж за Мосад"

Свят Преди 6 часа

Според съдебната власт Якуб Каримпур и Насер Бакарзаде са били обесени, след като са били признати за виновни в сътрудничество с израелската разузнавателна агенция Мосад

Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна

Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна

България Преди 6 часа

Подаден е сигнал до РИОСВ

Берлин реагира на обявеното от САЩ съкращаване на военното присъствие в Германия

Берлин реагира на обявеното от САЩ съкращаване на военното присъствие в Германия

Свят Преди 7 часа

Писториус заяви, че е очевидно, че алиансът НАТО трябва да стане по-европейски, за да остане трансатлантически

<p>Най-дългото затъмнение на Земята през 2027 г.</p>

Пълно слънчево затъмнение 2027 - всичко, което трябва да знаете

Любопитно Преди 7 часа

Къде ще се вижда най-добре и защо ще е толкова дълго

<p>Почина&nbsp;легенда от Формула 1&nbsp;</p>

Бившият пилот от Формула 1 и параолимпиец Алекс Дзанарди почина

България Преди 8 часа

Дзанарди участва в повече от 40 състезания от Формула 1 между 1991 и 1999 година

<p>Пентагонът: САЩ ще изтеглят американски военнослужещи от Германия</p>

Пентагонът: САЩ ще изтеглят американски военнослужещи от Германия до една година

Свят Преди 8 часа

Около 36 000 американски войници са разположени в Германия

Руски дрон удари автобус в Херсон

Руски дрон удари автобус в Херсон

Свят Преди 8 часа

Двама загинали и седем ранени при атаката

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
1

Срутване при скален феномен Столо

sinoptik.bg
1

Хладно със слана, дъжд и майски сняг

sinoptik.bg

Койна Русева: сила, която не се обяснява – тя се усеща

Edna.bg

Шарън Стоун по бански: урок по самочувствие без възраст

Edna.bg

НА ЖИВО: Отзиви след Левски - ЦСКА 1948

Gong.bg

Приказна “синя” вечер! И волейболният Левски е шампион след успех над Нефтохимик

Gong.bg

Пожар изпепели къща във варненския квартал „Виница”

Nova.bg

Кои са обходните пътища в района на свлачището в Смолянско

Nova.bg