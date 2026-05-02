Словашкият премиер Фицо ще посети Киев след разговор със Зеленски

С ловашкият премиер Роберт Фицо обяви след телефонен разговор днес с украинския президент Володимир Зеленски, че ще посети Киев, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че двете страни показват желание да засилят отношенията си.

По-рано Зеленски каза, че е обсъдил с Фицо въпроса за евентуалното членство на Украйна в Европейския съюз.

⚡️Zelensky invites Slovak leader to Kyiv ahead of Moscow trip.



Zelensky said the two countries need to have "strong relations" and that the two leaders should meet in person soon. He reciprocated Fico’s invitation to Bratislava and thanked him for supporting Ukraine’s EU… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 2, 2026

"Потвърдих, че Словакия подкрепя присъединяването на Украйна към (ЕС), защото искаме нашата съседка... да бъде стабилна и демократична страна", заяви на свой ред словашкият премиер. "Ще продължим формата на съвместни правителствени срещи и ще проведем реципрочни посещения в столиците си", добави Фицо.

Словашкият премиер посочи, че ще разговаря с украинския президент в кулоарите на срещата на високо равнище на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван вдругиден.

След като встъпи в длъжност през октомври 2023 г., Фицо заяви, че "няма война в Киев", въпреки че руските въоръжени сили започнаха мащабна офанзива в Украйна през февруари 2022 г., посочва АФП. След седмица словашкият премиер ще посети Москва, където ще присъства на честванията по случай годишнината от победата на Съветския съюз срещу нацистка Германия във Втората световна война.