НС прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите

Н ародното събрание прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с преструктуриране на министерства.

Законопроектът, внесен от Петър Витанов от „Прогресивна България“ и група народни представители, беше подкрепен със 181 гласа „за“, 9 „против“ и 12 „въздържал се“.

Промени, свързани с новата структура на Министерския съвет

Измененията са в синхрон с вече приетата нова структура на Министерския съвет и разпределението на компетентностите между министъра на икономиката, инвестициите и индустрията и министъра на иновациите и дигиталната трансформация.

Предвижда се и създаване на Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който да подпомага процеса по привличане и управление на инвестиции.

Законопроектът урежда и преобразуването на Министерството на икономиката и индустрията, както и на дирекция „Насърчителни мерки и проекти“ в Министерството на иновациите и растежа в ново обединено ведомство – Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията.

Целта е да се създаде нормативна основа за приемане и изменение на подзаконови актове по прилагането на закона в срок до шест месеца след влизането му в сила.

Политически спорове в залата

По време на дебатите депутатът от „Възраждане“ Петър Петров заяви, че формацията му няма да подкрепи промените, тъй като не е одобрила и преструктурирането на министерствата.

Той посочи, че „законопроектът е от 93 параграфа, 92 от които са технически, свързани с промяна на наименованията на министерства, а един е свързан със създаването на Координационен съвет за инвестициите“.

Петров допълни, че „в мотивите на законопроекта няма и една дума за този координационен съвет“ и постави въпроса защо той се създава, като според него това „дублира дейността на Българската агенция за инвестиции и раздува администрацията“.

„Това, което се предлага, е трайно неработещо“, заяви той.

Подкрепа от вносителите

От своя страна Петър Витанов от „Прогресивна България“ подчерта, че в голямата си част законопроектът е технически и следва логиката на вече извършените структурни промени.

„От три министерства правим две, не създаваме допълнителна административна тежест с координационния съвет, а намаляваме реално броя на хората, които работят в тези министерства“, посочи Витанов.

Той допълни, че бъдеща оптимизация на администрацията ще бъде направена след допълнителни секторни анализи.

По думите му „смисълът на координационния съвет не е да дублира функции на агенции, а да изведе инвестиционната политика на по-високо институционално ниво“.

Законопроектът предстои да бъде разгледан и гласуван на второ четене.