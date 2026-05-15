„Аз съм вулканът“: Прея изригна с нов музикален жанр и личен манифест

П рея представя Lava и нов музикален жанр. Певицата се завръща не просто с нов албум с 13 песни, а с артистичен манифест – най-смелият, най-личният и най-безкомпромисният ѝ проект досега - музикален свят, изграден от уязвимост, сила, дълбока интроспекция и освобождаваща енергия, коментират от екипа ѝ.

По думите им Lava идва като естествената кулминация на вътрешната трансформация, през която тя преминава през последните години: „Вместо да остане в инерцията на вече познатото, Прея избира да се гмурне дълбоко навътре към себе си“.

„Вярвах, че се познавам доста добре и че съм осъзнат човек, но се оказа, че винаги има още и още нови пластове за откриване“, казва Прея. Тя работи в екип с Денис Попстоев, Мила Роберт, Симо Желязков, Радо Казасов и Теодор Хараламбиев.

„Този албум е 200% мен и това чисто артистично ме удовлетворява изключително много, защото едно от най-важните търсения на твореца е какво е това, което си ти, точно ти и само ти. Искам хората да се чувстват като най-силните, най-красивите и най-самоуверените версии на себе си. Да знаят, че могат да бъдат тази версия винаги. И че те са вулканът“, допълва певицата.

„Има песни, в които си позволих да изразя слабост - нещо, което по принцип не си позволявам, дори пред себе си. И това се оказа изключително лековито“, допълва Прея.