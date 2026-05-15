Любопитно

„Аз съм вулканът“: Прея изригна с нов музикален жанр и личен манифест

След дълбока вътрешна трансформация Прея се завръща с „Lava“ – албум манифест от 13 песни. Проектът разкрива нов музикален свят, в който певицата безкомпромисно съчетава уязвимост, сила и лековита енергия

15 май 2026, 11:28
П рея представя Lava и нов музикален жанр. Певицата се завръща не просто с нов албум с 13 песни, а с артистичен манифест – най-смелият, най-личният и най-безкомпромисният ѝ проект досега - музикален свят, изграден от уязвимост, сила, дълбока интроспекция и освобождаваща енергия, коментират от екипа ѝ. 

По думите им Lava идва като естествената кулминация на вътрешната трансформация, през която тя преминава през последните години: „Вместо да остане в инерцията на вече познатото, Прея избира да се гмурне дълбоко навътре към себе си“.  

„Вярвах, че се познавам доста добре и че съм осъзнат човек, но се оказа, че винаги има още и още нови пластове за откриване“, казва Прея. Тя работи в екип с Денис Попстоев, Мила Роберт, Симо Желязков, Радо Казасов и Теодор Хараламбиев.

„Този албум е 200% мен и това чисто артистично ме удовлетворява изключително много, защото едно от най-важните търсения на твореца е какво е това, което си ти, точно ти и само ти. Искам хората да се чувстват като най-силните, най-красивите и най-самоуверените версии на себе си. Да знаят, че могат да бъдат тази версия винаги. И че те са вулканът“, допълва певицата.

„Има песни, в които си позволих да изразя слабост - нещо, което по принцип не си позволявам, дори пред себе си. И това се оказа изключително лековито“, допълва Прея. 

Демерджиев: Има нови данни по случая "Петрохан – Околчица"

Кралица Маргрете II е приета в болница след инфаркт

Внимание: Гръмотевици, вятър и опасност от градушки през уикенда

Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

Иранската война ускори китайската EV експанзия

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

Кола блъсна жена край Кресна

Тя с нараняване в областта на главата

НСИ: Годишната инфлация през април е 6.8%, транспортът и храните поскъпват най-много

НС прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите

Руди Джулиани след комата: Имах духовно преживяване, Свети Петър ме подложи на изпитание

"Последният титан": Откриха нов гигантски динозавър в Тайланд

Рубио открехна завесата: Какво си казаха Тръмп и Си Дзинпин зад затворените врати?

„1000 за 1000": Русия и Украйна си размениха голям брой военнопленници

„Диетата на 5-годишно дете": Бени Бланко разкри шокиращите хранителни навици на Селена Гомес

Промените в Закона за съдебната власт: НС удължи срока за предложения между първо и второ четене

Трагедия в рая: Петима туристи загинаха при гмуркане на Малдивите

Задържаха над 600 кг животински продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево"

Отказаха ви интервю за работа? AI може да е виновен

Дара излиза под №12 на финала на "Евровизия", шансовете ни за Топ 10 скочиха двойно

Унгария: Гняв и задоволство от разкритията за лукса на Орбан

