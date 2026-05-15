ЕК се присъедини към споразумението за трибунала за Украйна

Е вропейската комисия съобщи, че от името на ЕС се присъединява към споразумението за Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. Този документ определя институционалните, финансовите и административните условия за работата на специалния съд, се отбелязва в съобщението.

След днешното решение участващите държави и организации ще могат да ратифицират документите за официалното обособяване на трибунала. Този специален трибунал ще има правомощията да разследва и преследва висши руски политически и военни представители за военното нападение срещу Украйна.

Комисията уточнява, че днес е ратифицирала от името на ЕС и споразумението за създаване на международната комисия по искове за Украйна. ЕС е сред основателите на международната комисия, която ще отговаря за прегледа, оценката и определянето на искове за обезщетение за загуби и вреди, причинени от Русия на Украйна и украинския народ. Тази международна организация ще отговаря и за определянето на размера на дължимото обезщетение във всеки отделен случай. Комисията по искове ще може да започне работа, след като събере 25 ратификации с достатъчно финансово участие, се пояснява в съобщението.

ЕК осигурява 10 милиона евро за трибунала и до един милион евро за международната комисия по исковете. Специалният трибунал и комисията по исковете ще бъдат основните международни органи за постигане на пълна отговорност за международните престъпления и обезщетение за действия, извършени в Украйна. Учредителните текстове за трибунала бяха политически одобрени от коалиция от държави и от международни организации на 9 май миналата година.

По-рано този месец държавите от ЕС упълномощиха ЕК да участва в приемането на споразумение за специалния трибунал и по-късно да се присъедини към трибунала като член-основател. През декември 2025 г. ЕС и 35 други държави подписаха конвенцията за създаване на комисията по исковете за щети като тежки телесни повреди, лишаване от свобода, сексуално насилие, загуба на жилище или местожителство, депортиране на деца. Тази седмица Съветът на ЕС прие решение, със съгласието на Европейския парламент, с което се упълномощава ЕС да стане член-основател на комисията по исковете.