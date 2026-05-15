Свят

ЕК се присъедини към споразумението за трибунала за Украйна

Документът определя институционалните, финансовите и административните условия за работата на специалния съд

15 май 2026, 13:56
Източник: БТА

Е вропейската комисия съобщи, че от името на ЕС се присъединява към споразумението за Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. Този документ определя институционалните, финансовите и административните условия за работата на специалния съд, се отбелязва в съобщението.

След днешното решение участващите държави и организации ще могат да ратифицират документите за официалното обособяване на трибунала. Този специален трибунал ще има правомощията да разследва и преследва висши руски политически и военни представители за военното нападение срещу Украйна.

Комисията уточнява, че днес е ратифицирала от името на ЕС и споразумението за създаване на международната комисия по искове за Украйна. ЕС е сред основателите на международната комисия, която ще отговаря за прегледа, оценката и определянето на искове за обезщетение за загуби и вреди, причинени от Русия на Украйна и украинския народ. Тази международна организация ще отговаря и за определянето на размера на дължимото обезщетение във всеки отделен случай. Комисията по искове ще може да започне работа, след като събере 25 ратификации с достатъчно финансово участие, се пояснява в съобщението.

ЕК осигурява 10 милиона евро за трибунала и до един милион евро за международната комисия по исковете. Специалният трибунал и комисията по исковете ще бъдат основните международни органи за постигане на пълна отговорност за международните престъпления и обезщетение за действия, извършени в Украйна. Учредителните текстове за трибунала бяха политически одобрени от коалиция от държави и от международни организации на 9 май миналата година.

По-рано този месец държавите от ЕС упълномощиха ЕК да участва в приемането на споразумение за специалния трибунал и по-късно да се присъедини към трибунала като член-основател. През декември 2025 г. ЕС и 35 други държави подписаха конвенцията за създаване на комисията по исковете за щети като тежки телесни повреди, лишаване от свобода, сексуално насилие, загуба на жилище или местожителство, депортиране на деца. Тази седмица Съветът на ЕС прие решение, със съгласието на Европейския парламент, с което се упълномощава ЕС да стане член-основател на комисията по исковете.

Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел - Николай Желязков    
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

Новият списък на богатите на Sunday Times за 2026 г. разкрива зашеметяващ скок в активите на семейство Бекъм. Благодарение на успеха на Интер Маями и модната империя на Виктория, двойката вече притежава над 1,185 млрд. паунда, оставяйки краля зад себе си

Изследването е ръководено от Университета на Куинсланд и резултатите са публикувани в научното списание „Сайънс имунолъджи"

Протестиращите настояват за по-голяма финансова помощ, компенсации за високите разходи и облекчения за земеделските производители

Newsweek: Войната с Иран може да съсипе най-големия 4 юли в историята на Америка

Войната в Близкия изток изпразва нефтените резервоари на САЩ с рекордни темпове. Експерти предупреждават за невиждан скок на бензина до 7 долара за галон точно за 250-ия рожден ден на страната, а администрацията на Тръмп спешно търси полезен ход

От 18 май отново ще могат да се изпращат пратки до Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман

Не пропускайте кулминацията в първото у нас брокерско риалити тази събота от 20:00 ч.

При специализирана операция са задържани двама души, както и две превозни средства

Появата на щама Андес на борда на туристически лайнер показа защо международните здравни регламенти трябва да се изграждат преди, а не по време на криза. Според СЗО рискът в момента е нисък, но системата е пред нов тип заплаха

След масирана атака: Зеленски призова за "по-болезнени" санкции срещу Русия

Украинският президент обвини Москва, че заобикаля санкциите и продължава да произвежда ракети, докато спасители търсят оцелели под руините на разрушена жилищна сграда в Киев

Дигитален локдаун: Защо Тръмп остана без телефона си в Китай?

Поради строги мерки за киберсигурност, американският президент и екипът му бяха принудени да скрият устройствата си в специални чанти на борда на Air Force One. Служителите на Белия дом прекараха срещата на върха с телефони за еднократна употреба.

Управляващите готвят механизъм за сравнение на цените, но експерти предупреждават за риск от прекомерна намеса на пазара

Спонтанната реакция на българската звезда бързо натрупа гледания в социалните мрежи. Напрежението преди събота вечер расте, а вотът за България ще зависи изцяло от международната публика и сънародниците ни в чужбина

Благотворителното бягане обедини служители, семейства и любители на спорта около каузата на параолимпийските атлети

Посетители на заведение в Лос Анджелис останаха втрещени от поведението на Бритни Спиърс. Свидетели твърдят, че певицата е издавала лаещи звуци и е размахвала нож, докато екипът ѝ се е опитвал да я овладее. Представители на звездата обаче отричат всичко

Тя с нараняване в областта на главата

