Русия заплаши Киев с „масиран ракетен удар“, ако примирието на Путин бъде нарушено

Р усия заплаши да нанесе „масиран ракетен удар“ по Киев, ако Украйна наруши обявеното от руския президент Владимир Путин двудневно примирие на 8 и 9 май, съвпадащо с честванията на годишнината от края на Втората световна война, предаде АФП.

Зеленски заплаши Москва с удар на 9 май

„Ако режимът в Киев се опита да реализира своите престъпни планове за проваляне на отбелязването на 81-ата годишнина от Победата във Великата отечествена война, въоръжените сили на Руската федерация ще нанесат ответен, масиран ракетен удар по центъра на Киев“, се посочва в изявление на руското министерство на отбраната.