Смъртоносната руска атака: 21 жертви в Киев, 134 са ранени

Б роят на убитите при масираната руска атака срещу Киев в понеделник нарасна до 21 души, съобщиха службите за извънредни ситуации, цитирани от Укринформ.

"Общо 21 души са загинали в столицата, а 134 са ранени", написа в "Телеграм" Службата за справяне с извънредни ситуации.

Според първоначални данни от вчера смъртните случаи бяха 14.

#news #RussiaUkraineWar #Russia

NEWS UPDATE 🚨

Kyiv hit by deadly wave of Russian drones and missiles

Russia has launched a large-scale drone and missile attack on Ukraine’s capital Kyiv, killing several people and wounding more than a hundred others according to local… pic.twitter.com/89HDgsXtzJ