Руди Джулиани след комата: Имах духовно преживяване, Свети Петър ме подложи на изпитание

81-годишният бивш кмет на Ню Йорк Руди Джулиани сподели детайли за престоя си в болница след тежка пневмония. Той описа мистично преживяване, в което покойният му приятел Питър Пауърс се е явил като негов личен застъпник пред вратите на рая

15 май 2026, 11:11
Източник: БТА

Б ившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани разкри в сряда, че е преминал през „много значимо духовно преживяване“, докато се е борил с тежка пневмония, довела до състояние на кома, пише New York Times.

81-годишният Джулиани разказа подробности в първото си предаване „America's Mayor Live!“, откакто беше хоспитализиран по-рано този месец. Той описа как неговият покоен дългогодишен приятел и бивш висш помощник Питър Дж. Пауърс се е появил в съня му като вид „посредник“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Имах много, много значимо духовно преживяване, докато бях в състояние на... отпадналост. Бих го сравнил със сън, в който се насочвам – не мога да кажа със сигурност към рая – но към изпитание пред Свети Петър“, сподели Джулиани.

„Имаше много важна намеса от моя Питър... аз си имам собствен Питър – Питър Дж. Пауърс, приятелят на живота ми“, каза той. „Питър изрече много важни думи и аз се погрижих веднага щом се събудих, да ги разкажа на хората и да запиша част от тях.“ Той добави, че синът му Андрю е записал разказа му до болничното легло във Флорида. Бившият кмет планира да разкрие преживяването по-подробно на по-късен етап, като уточни, че след видението е разговарял и с болничния свещеник.

Страда ли Джулиани от белодробно заболяване от атентата на 11 септември

„Не искам нито да разкрасявам, нито да отричам това, което видях там“, заяви той пред зрителите.

Пауърс и Джулиани се запознават още в гимназията, като по-късно Пауърс става неговата „дясна ръка“, ръководител на предизборната му кампания и първи заместник-кмет. Той почина на 72-годишна възраст през 2016 г. вследствие на усложнения от рак на белия дроб.

Здравословните проблеми на Джулиани започнаха на 3 май, когато той бе хоспитализиран в критично състояние с вирусна пневмония. Заболяването вероятно е било обострено от респираторни проблеми, датиращи от времето на терористичните атаки на 11 септември 2001 г.

По-късно близки до него потвърдиха, че Джулиани е изпаднал в кратка кома, но след излизането от нея състоянието му се подобрява с всеки изминал ден. Бившият адвокат на Тръмп заяви в друго предаване по „Lindell TV“, че се чувства „на 100 процента“ по-добре.

„Прекрасно е да се завърна. Отсъствах около седмица и няколко дни заради пневмонията. Ще ви разкажа всичко, но не наведнъж“, каза Джулиани. „В процес на пълно възстановяване съм. Днес правих физически упражнения, качвах и слизах по стълби, ходех навсякъде. Чувствам се отлично, макар че вероятно още не съм напълно възстановен.“

Известният като „Кметът на Америка“ политик похвали и Доналд Тръмп за подкрепата му в този труден момент.

„Длъжен съм да благодаря на президента, с когото проведохме много добър разговор, след като влязох в болницата“, спомни си Джулиани. Неговият говорител Тед Гудман добави, че екипът на Тръмп е поддържал постоянна връзка, за да следи състоянието му.

„Той беше просто страхотен“, завърши Джулиани по адрес на Тръмп. „Той е истински божи дар за тази страна.“

