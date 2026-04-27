Русия удари Украйна с 94 дрона, ПВО на Киев свали 74 от тях

С илите за противовъздушна отбрана снощи свалиха 74 от 94 дрона, изпратени от руските сили срещу Украйна, предаде "Укринформ", като се позова на публикация на украинските военновъздушни сили в Telegram.

От 18:00 часа вчера врагът насочи срещу Украйна 94 бойни дрона тип „Шахед“ (включително с реактивно задвижване), „Гербера“, „Италмас“ и други видове от следните направления: Курск, Орел, Шаталово и Приморско-Ахтарск в Руската федерация, както и Хвардийсе във временно окупирания Крим, се казва в публикацията.

Атаката бе отблъсната от авиацията, зенитноракетните сили, подразделенията за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на Украинските сили за отбрана, добавят военновъздушните сили.

По предварителна информация на силите за противовъздушна отбрана към 09:00 часа днес са били свалени или неутрализирани 74 дрона.

На 15 места са били отчетени удари от 20 дрона, а на 11 места са били открити свалени дронове или отломки.

"Укринформ припомня", че 11 души, включително две деца, пострадаха при снощната руска атака с дронове в град Одеса.

На този фон украинският президент Володимир Зеленски внесе за одобрение във Върховната рада (украинския парламент – бел. ред.) укази, с които се удължава срока на действие на военното положение и общата мобилизация в страната.

Документите предвиждат удължаване на срока на действие на военното положение и на общата мобилизация с още 90 дни.

Действащите в момента укази са валидни до 4 май. Ако новите укази бъдат одобрени от парламента, те ще бъдат валидни до 2 август 2026 г.

Това ще бъде деветнадесетото удължаване на срока на действие на военното положение и мобилизацията, отбелязва Укринформ. Очаква се парламентът да гласува указите тази седмица.