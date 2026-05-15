Заради опасност от дронове: Спряха временно въздушния трафик над Хелзинки

М еждународното летище на Хелзинки съобщи в петък сутрин, че временно е преустановило въздушния трафик, след като финландският министър-председател Петери Орпо предупреди за заплаха от дронове, предаде "Франс прес".

Подозрителни дронове нарушиха въздушния трафик на летището в Стокхолм

"Полетите от и към летище Хелзинки бяха преустановени от властите на 15 май в интервала между 04:00 и 07:00 ч. (местно и българско време - бел. ред.). Въздушният трафик вече беше възобновен", съобщи администрацията на летището, без да уточнява причината за нарушаването на въздушния трафик.

За втори пореден ден дрон наруши трафика на летището в Стокхолм

Летището предупреди също така, че през деня се очакват закъснения и отмяна на полети.

По-рано финландският министър-председател Петери Орпо предупреди в социалната мрежа Екс за заплаха от дронове, засягаща южната финландска област Уусимаа и съобщи, че въоръжените сили на страната са засилили наблюдението на въздушното пространство.

Националните служби за спешна помощ също предупредиха за заплаха от дронове и приканиха гражданите да се прикрият на безопасно място.

Летище „Пулково“ спря за кратко работа заради украински дрон

Миналата седмица финландската брегова охрана съобщи, че два дрона, нарушили въздушното пространство на Финландия, са дошли по всякаква вероятност от Украйна. По случая започна разследване за "сериозно застрашаване на обществената сигурност".

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Бреговата охрана разследва също така четири украински дрона, които се разбиха във Финландия в края на март и през април. Киев поднесе официални извинения на Хелзинки, като разясни, че летателните апарати вероятно са се отклонили от маршрута си поради руска намеса.