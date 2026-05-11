Германският министър на отбраната е в Киев за преговори за отбранителната промишленост

Г ерманският министър на отбраната Борис Писториус пристигна в Киев за преговори относно разширяването на сътрудничеството с Украйна в сферата на отбранителната промишленост, предаде ДПА.

German Defense Minister Boris Pistorius has arrived in Kyiv for talks on expanding defense industry cooperation with Ukraine, DPA reports.



Посещението не беше обявено предварително от съображения за сигурност.

В началото на визитата Писториус заяви, че новите проекти ще се съсредоточат върху съвместното разработване на модерни безпилотни системи от всички категории.