Демерджиев: Има нови данни по случая "Петрохан – Околчица"

П о разследването на случая „Петрохан – Околчица“ има нови факти, които предстои да бъдат обобщени и представени в подробен доклад. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в кулоарите на парламента.

„По разследването на случая „Петрохан – Околчица“ има нови факти. Ще ги обобщим и ще ги изложим. Ще работим по този въпрос, очаквам и подробен доклад“, посочи министърът.

Бомба в автомобил в Говедарци: версия за личен мотив

Демерджиев коментира и случая с взривно устройство, прикрепено към автомобил в село Говедарци. По думите му първоначалните данни сочат, че случаят е свързан по-скоро с лични отношения, а не с терористичен акт.

„Този казус е свързан по-скоро с лични отношения, а не за класически тероризъм. Случаят е изяснен, мерки са взети, опасност няма“, заяви той и допълни, че разследването продължава с уточняване на допълнителни детайли.

Акция на ГДБОП край Перник за нелегални цигари

Вътрешният министър съобщи и за нова операция на ГДБОП в района на Перник, при която е задържано голямо количество нелегални цигари.

По думите му акцията е част от засилените действия срещу контрабандата и незаконната търговия с акцизни стоки.

Разследване на имотни измами: „Щетите са за десетки милиони“

Демерджиев коментира и специализираната акция срещу имотни измами, като подчерта, че работата по случая тепърва започва.

„Тези действия тепърва започват, а в страната има много лица, които извършват такива незаконни дейности“, посочи той.

По информация на МВР към момента са задържани девет души и има повдигнати обвинения. Министърът подчерта, че щетите от подобни схеми са значителни.

„Схемата ще бъде разплетена. Тя е продължавала много време, щетите са огромни – десетки милиони към момента, а сумата вероятно ще нарасне“, заяви Демерджиев.

Той отправи и призив към гражданите да подават сигнали при съмнения за подобни престъпления.

Фокус върху борбата с корупцията

Министърът беше категоричен, че противодействието на корупцията ще остане основен приоритет в работата на правителството.

Без прибързани кадрови промени в МВР

Демерджиев коментира и възможни промени в регионалните дирекции на МВР, като заяви, че към момента не предвижда кадрови рокади, преди да бъде направен пълен анализ на работата.

„Няма да правя промени преди да се запозная с работата на всяка една структура и с резултатите“, посочи той.

По думите му ще бъдат поставени конкретни задачи, а след оценка на изпълнението им ще се прецени необходимостта от промени.

Единни правила за полицейската охрана

Вътрешният министър коментира и темата за ползването на охрана, като подчерта, че правилата трябва да бъдат еднакви за всички.

„Условията за ползването и снемането на охрана ще бъдат еднакви за всички“, заяви Иван Демерджиев.