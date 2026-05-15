България

Плодовете поскъпват с над 50% на едро, ръст и при оранжерийните зеленчуци

Данните за първото тримесечие на 2026 г. отчитат драстично увеличение при цените на ябълки, круши и краставици, както и ръст от 22.7% при яйцата. В същото време пшеницата и царевицата бележат спад, а живите животни и млякото леко поевтиняват

15 май 2026, 11:28
Плодовете поскъпват с над 50% на едро, ръст и при оранжерийните зеленчуци
Източник: iStock

И ндексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2026 г. се понижава с 2.7% спрямо същото тримесечие на 2025 г. в резултат от понижението на индекса на цените на продукцията от растениевъдство - с 6.5%, докато при индекса на цените на продукцията от животновъдство се наблюдава ръст - с 3.0%.

Спрямо предходната година (на годишна база) цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 0.4%, като в растениевъдството те се повишават с 0.3%, а в животновъдството - с 0.5%.

НСИ: Индексът на цените на продукцията от растениевъдството е намалял с 26.7%

Спрямо първото тримесечие на 2025 г. най-значително е увеличението при плодовете - с 56.6%, в резултат на повишение на цените на орехите с черупки - със 77.8%, на крушите - с 48.2%, и на ябълките - с 36.0%. При пресните зеленчуци също се отчита ръст от 19.3% като най-високо е увеличението при оранжерийните краставици - с 26.8%, и при оранжерийните домати - с 15.7%. При цените на зърнените култури е отчетен спад с 9.0%, в резултат на понижението на цените на пшеницата и на царевицата за зърно - съответно с 13.8 и с 1.8%. Цените на техническите култури също се понижават - с 5.8%, в резултат на намалението на цената на слънчогледа - със 7.4%.

В сравнение с 2025 г. (на годишна база) тенденцията при плодовете, зеленчуците и зърнените култури се запазва.

НСИ: С 19.3% намаляват цените на производител в селското стопанство

Цените на плодовете и зеленчуците нарастват - съответно с 46.8 и с 44.9%. Цените на зърнените култури са по-ниски - с 2.0%, в резултат от понижението на цената на пшеницата и на царевицата за зърно - съответно с 4.7 и с 1.5%. При техническите култури е регистрирано увеличение - с 2.1%, в резултат от повишението на цената на маслодайния слънчоглед - с 4.8%.

НСИ: Цените на селскостопанската продукция намаляват със 7.3%

Цените на живите животни намаляват с 0.7% спрямо същото тримесечие на 2025 г. в резултат на спад на цените на свинете - с 6.5%, и на птиците - с 5.5%. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 6.5%, което е в резултат на увеличението на цената на кокошите яйца - с 22.7%. При цената на кравето мляко се наблюдава спад с 1.5%.

В животновъдството през първото тримесечие на 2026 г. спрямо 2025 г. (на годишна база) цените на живите животни се понижават с 3.5% в резултат от намалението на цените на свинете - с 11.9%, и на бройлерите - с 3.1%. Цените на продуктите от животновъдство се повишават с 4.2%, като най-голямо увеличение е отчетено при цената на кокошите яйца - с 16.0%. Цената на кравето мляко намалява с 1.4%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2026 г. е по-висок с 1.0% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Спрямо 2025 г. (на годишна база) е регистрирано увеличение от 2.0%.

Спрямо съответното тримесечие на 2025 г. е отчетено повишение в цените на: ветеринарномедицинските продукти - с 3.1%, минералните торове - с 2.9%, и фуражите - с 1.6%. Намаляват цените на: посевния и посадъчния материал - с 4.1%, електроенергията и горивата - с 3.2%, и продуктите за растителна защита - с 0.1%. В сравнение с 2025 г. (на годишна база) е отчетено повишение в цените на: минералните торове - с 4.4%, ветеринарномедицинските продукти - с 3.2%, електроенергията и горивата - с 1.7%, и фуражите - с 0.6%. Намаляват цените на: посевния и посадъчния материал - с 1.6%, и продуктите за растителна защита - с 0.1%.

Източник: БГНЕС    
Индекс на цените на производител Селско стопанство Растениевъдство Животновъдство Цени на селскостопанска продукция Първо тримесечие 2026 Плодове и зеленчуци Зърнени култури Кокоши яйца Цени на суровини
Последвайте ни
Демерджиев: Има нови данни по случая

Демерджиев: Има нови данни по случая "Петрохан – Околчица"

Кралица Маргрете II е приета в болница след инфаркт

Кралица Маргрете II е приета в болница след инфаркт

Внимание: Гръмотевици, вятър и опасност от градушки през уикенда

Внимание: Гръмотевици, вятър и опасност от градушки през уикенда

Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 3 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 3 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 3 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кола блъсна жена край Кресна

Кола блъсна жена край Кресна

България Преди 12 минути

Тя с нараняване в областта на главата

.

Тревога в Африка: Обявиха нова епидемия от Ебола в Конго

Свят Преди 34 минути

До момента са докладвани близо 250 случая и десетки смъртни случаи

НСИ: Годишната инфлация през април е 6.8%, транспортът и храните поскъпват най-много

НСИ: Годишната инфлация през април е 6.8%, транспортът и храните поскъпват най-много

България Преди 58 минути

От началото на годината инфлацията е 3.7%, а средногодишната инфлация за периода май 2025 – април 2026 г. е 4.8%

Заради опасност от дронове: Спряха временно въздушния трафик над Хелзинки

Заради опасност от дронове: Спряха временно въздушния трафик над Хелзинки

Свят Преди 1 час

Летището предупреди също така, че през деня се очакват закъснения и отмяна на полети

Руди Джулиани след комата: Имах духовно преживяване, Свети Петър ме подложи на изпитание

Руди Джулиани след комата: Имах духовно преживяване, Свети Петър ме подложи на изпитание

Свят Преди 1 час

81-годишният бивш кмет на Ню Йорк Руди Джулиани сподели детайли за престоя си в болница след тежка пневмония. Той описа мистично преживяване, в което покойният му приятел Питър Пауърс се е явил като негов личен застъпник пред вратите на рая

"Последният титан": Откриха нов гигантски динозавър в Тайланд

"Последният титан": Откриха нов гигантски динозавър в Тайланд

Любопитно Преди 1 час

Тревопасният динозавър с дълга шия е достигал 27 метра дължина и е тежал около 27 тона, което го прави най-големия динозавър, откриван досега в Югоизточна Азия

Рубио открехна завесата: Какво си казаха Тръмп и Си Дзинпин зад затворените врати?

Рубио открехна завесата: Какво си казаха Тръмп и Си Дзинпин зад затворените врати?

Свят Преди 1 час

Държавният секретар на САЩ разкри детайли от преговорите в Пекин. По думите му Вашингтон и Китай са на едно мнение за кризата с Иран, но Тръмп е отправил и сериозни предупреждения за съдбата на Тайван и Хонконг

„1000 за 1000“: Русия и Украйна си размениха голям брой военнопленници

„1000 за 1000“: Русия и Украйна си размениха голям брой военнопленници

Свят Преди 1 час

Обменът е поредният в рамките на усилията за хуманитарни споразумения между двете страни на фона на продължаващия конфликт

.

Дилан Спраус и Барбара Палвин очакват първото си дете

Любопитно Преди 1 час

Популярният актьор Дилан Спраус и супермоделът Барбара Палвин изненадаха феновете си на филмовия фестивал в Кан, където официално обявиха, че очакват първото си дете, демонстрирайки зашеметяваща визия и истинско щастие на червения килим

„Диетата на 5-годишно дете“: Бени Бланко разкри шокиращите хранителни навици на Селена Гомес

„Диетата на 5-годишно дете“: Бени Бланко разкри шокиращите хранителни навици на Селена Гомес

Любопитно Преди 2 часа

„Това НЕ е одобрено от Goop!“: Гуинет Полтроу остана ужасена от менюто на певицата, което включва бургери и пържени картофи в 6:00 сутринта, вместо плодове и зеленчуци. Вижте какви са тайните на звездното семейство и кулинарните им сблъсъци

Промените в Закона за съдебната власт: НС удължи срока за предложения между първо и второ четене

Промените в Закона за съдебната власт: НС удължи срока за предложения между първо и второ четене

България Преди 2 часа

Предложението подкрепиха 168 депутати, "против" бяха 13, а 30 народни представители се въздържаха

Трагедия в рая: Петима туристи загинаха при гмуркане на Малдивите

Трагедия в рая: Петима туристи загинаха при гмуркане на Малдивите

Свят Преди 2 часа

Италианска професорка по морска биология и 20-годишната ѝ дъщеря са сред жертвите на мащабния инцидент край атола Вааву. Властите започнаха разследване, докато местните определят трагедията като най-тежкия инцидент при гмуркане в историята на страната

Задържаха над 600 кг животински продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Задържаха над 600 кг животински продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

България Преди 2 часа

Храните са иззети и предстои да бъдат унищожени

Отказаха ви интервю за работа? AI може да е виновен

Отказаха ви интервю за работа? AI може да е виновен

Технологии Преди 2 часа

Изкуственият интелект вече се използва все повече в подбора и управлението на персонал и според някои експерти и "потърпевши", той все още не е готов за подобна отговорност, но въпреки това някои компании му се доверяват

Дара излиза под №12 на финала на "Евровизия", шансовете ни за Топ 10 скочиха двойно

Дара излиза под №12 на финала на "Евровизия", шансовете ни за Топ 10 скочиха двойно

Любопитно Преди 2 часа

Дара ще пее в златната среда на финала в събота. Според експерти №12 е много по-добър шанс от откриващата позиция. Коефициентите за България буквално експлодираха след гласуването на журито заради перфектното сценично поведение

Унгария: Гняв и задоволство от разкритията за лукса на Орбан

Унгария: Гняв и задоволство от разкритията за лукса на Орбан

Свят Преди 2 часа

Унгария е шокирана от разточителството, а новият премиер има и много по-големи цели

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Гага превърна появата си в театър! Mother Monster с драматичен шик и червени рози

Edna.bg

Михаела Филева ни показа, че няма нужда от скандали, за да си звезда

Edna.bg

Тенденция: ЦСКА винаги печели четвъртото дерби с Левски за сезона

Gong.bg

Веласкес: Излизаме за победа срещу ЦСКА с нашите оръжия и силни страни

Gong.bg

Дара: Не мога да повярвам на случилото се. Благодаря за подкрепата

Nova.bg

Иван Демерджиев: По разследването на случая "Петрохан - Околчица" има нови факти

Nova.bg