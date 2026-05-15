Плодовете поскъпват с над 50% на едро, ръст и при оранжерийните зеленчуци

И ндексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2026 г. се понижава с 2.7% спрямо същото тримесечие на 2025 г. в резултат от понижението на индекса на цените на продукцията от растениевъдство - с 6.5%, докато при индекса на цените на продукцията от животновъдство се наблюдава ръст - с 3.0%.

Спрямо предходната година (на годишна база) цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 0.4%, като в растениевъдството те се повишават с 0.3%, а в животновъдството - с 0.5%.

Спрямо първото тримесечие на 2025 г. най-значително е увеличението при плодовете - с 56.6%, в резултат на повишение на цените на орехите с черупки - със 77.8%, на крушите - с 48.2%, и на ябълките - с 36.0%. При пресните зеленчуци също се отчита ръст от 19.3% като най-високо е увеличението при оранжерийните краставици - с 26.8%, и при оранжерийните домати - с 15.7%. При цените на зърнените култури е отчетен спад с 9.0%, в резултат на понижението на цените на пшеницата и на царевицата за зърно - съответно с 13.8 и с 1.8%. Цените на техническите култури също се понижават - с 5.8%, в резултат на намалението на цената на слънчогледа - със 7.4%.

В сравнение с 2025 г. (на годишна база) тенденцията при плодовете, зеленчуците и зърнените култури се запазва.

Цените на плодовете и зеленчуците нарастват - съответно с 46.8 и с 44.9%. Цените на зърнените култури са по-ниски - с 2.0%, в резултат от понижението на цената на пшеницата и на царевицата за зърно - съответно с 4.7 и с 1.5%. При техническите култури е регистрирано увеличение - с 2.1%, в резултат от повишението на цената на маслодайния слънчоглед - с 4.8%.

Цените на живите животни намаляват с 0.7% спрямо същото тримесечие на 2025 г. в резултат на спад на цените на свинете - с 6.5%, и на птиците - с 5.5%. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 6.5%, което е в резултат на увеличението на цената на кокошите яйца - с 22.7%. При цената на кравето мляко се наблюдава спад с 1.5%.

В животновъдството през първото тримесечие на 2026 г. спрямо 2025 г. (на годишна база) цените на живите животни се понижават с 3.5% в резултат от намалението на цените на свинете - с 11.9%, и на бройлерите - с 3.1%. Цените на продуктите от животновъдство се повишават с 4.2%, като най-голямо увеличение е отчетено при цената на кокошите яйца - с 16.0%. Цената на кравето мляко намалява с 1.4%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2026 г. е по-висок с 1.0% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Спрямо 2025 г. (на годишна база) е регистрирано увеличение от 2.0%.

Спрямо съответното тримесечие на 2025 г. е отчетено повишение в цените на: ветеринарномедицинските продукти - с 3.1%, минералните торове - с 2.9%, и фуражите - с 1.6%. Намаляват цените на: посевния и посадъчния материал - с 4.1%, електроенергията и горивата - с 3.2%, и продуктите за растителна защита - с 0.1%. В сравнение с 2025 г. (на годишна база) е отчетено повишение в цените на: минералните торове - с 4.4%, ветеринарномедицинските продукти - с 3.2%, електроенергията и горивата - с 1.7%, и фуражите - с 0.6%. Намаляват цените на: посевния и посадъчния материал - с 1.6%, и продуктите за растителна защита - с 0.1%.