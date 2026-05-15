Кралица Маргрете II е приета в болница след инфаркт

К ралица Маргрете II от Дания е била приета по спешност в болница в Копенхаген, след като е получила инфаркт, съобщиха от пресслужбата на Кралския двор.

В момента Маргрете II се намира под строго медицинско наблюдение. Лекарите планират да извършат серия от допълнителни изследвания през следващите дни, тъй като състоянието ѝ изисква непрекъснат мониторинг от страна на водещите специалисти в страната.

Според официалното изявление на Кралския двор, монархът ще остане в лечебното заведение през целия уикенд. Медицинският екип следи за стабилизиране на показателите ѝ.

От Двореца коментираха състоянието ѝ с думите: „Тя е уморена, но в добро настроение.“

May 14, 2026

Какво знаем за Маргрете II

Кралица Маргрете II официално абдикира от датския престол по-рано тази година, прехвърляйки властта на своя син – крал Фредерик X.

Въпреки оттеглянето си, тя запазва титлата „кралица“ и остава един от символите на нацията. В историческото си телевизионно обръщение тя обясни, че претърпяна сериозна операция на гърба я е накарала да се замисли дали не е дошло времето да предаде отговорностите на следващото поколение.