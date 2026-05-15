Хаос в ресторант в Ел Ей: Бритни Спиърс плаши клиенти с нож и странно поведение

П осетител, станал свидетел на поредния изблик на Бритни Спиърс в ресторант в Лос Анджелис, разкри подробности за „тежката“ нощ на поп звездата.

В ексклузивно интервю за Page Six Джеф Снайдер споделя, че със свой приятел пристигнали в заведението Blue Dog Tavern в Шърман Оукс около 19:00 ч. в сряда вечерта. Малко след тях влязла жена със слънчеви очила, придружена от две приятелки, но той не разбрал веднага, че това е Принцесата на попа.

„Жената седна и започна да издава звуци, подобни на лаене, и просто избухваше в гняв“, твърди Снайдер. „Едва когато свали очилата си, осъзнахме: „О, не, това е Бритни Спиърс.“

Снайдер, който е журналист в развлекателната индустрия от 20 години, разказва, че Спиърс постоянно ставала, сядала и се движила хаотично из ресторанта. Той твърди още, че в един момент, докато е била права, тя може би е забравила да остави прибора си и е държала нож в ръка.

„Лично аз не се почувствах застрашен“, пояснява той. „Но когато тя най-накрая си тръгна, се обърнах към останалите клиенти и казах: „По дяволите, това беше пълно безумие!“

Според думите му жена, седяща в същия сектор, се е почувствала истински уплашена: „Тя държеше нож и се приближи до мен. Помислих, че ще ме намушка.“

Въпреки че Снайдер не смята, че носителката на „Грами“ е имала намерение да нарани някого, той подчертава, че тя „определено е била досадна компания за околните маси“. Той допълва, че придружителите на Бритни през цялото време са се опитвали да я убедят да седне обратно на мястото си, но без успех.

„Определено се стараеха да я овладеят, но очевидно беше трудно да се справят с нея“, казва свидетелят.

Снайдер не е забелязал Спиърс, която наскоро приключи рехабилитационна програма, да консумира алкохол. Той обаче твърди, че в един момент тя е запалила цигара вътре в заведението, заради което персоналът е направил забележка на придружителите ѝ. По отношение на вечерята ѝ, той описва сцена, в която певицата „захапвала“ бургера си, а тя и бодигардът ѝ са се хранили взаимно с пържени картофи.

„Не мисля, че са ги помолили да напуснат, но на масата и под нея остана пълна бъркотия. Тя беше в тежко състояние снощи – за мен и приятеля ми беше почти невъзможно да водим нормален разговор заради нея.“

Представител на Спиърс категорично отхвърли твърденията, че тя е представлявала опасност за околните.

„Това е напълно преувеличено. Бритни се наслаждаваше на тиха вечеря с асистента и бодигарда си. Тя просто разказваше история за това как кучето ѝ лае по съседите“, заявиха от екипа ѝ пред Page Six. „В нито един момент не е излагала никого на опасност. Тя просто е рязала хамбургера си.“

По-рано и TMZ съобщи за „хаотичната сцена“, като цитира клиенти, според които певицата е крещяла и е минавала покрай масите с нож в ръка.

Тревожната информация идва само месец след като Спиърс прекара известно време в рехабилитационен център след арест за шофиране в нетрезво състояние през март. Малко след завръщането ѝ у дома източници твърдяха, че тя се справя много добре и е готова за ново начало.