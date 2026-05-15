Българка стана най-красивият модел на Белгия

Б ългарската красота отново получи признание зад граница. Варненка е новият „Топмодел на Белгия“. 20-годишната Емона Василева спечели престижния конкурс в конкуренция със 100 участнички. Признанието ѝ отваря широко вратите не само към европейската, но и към световната модна индустрия, пише NOVA.

Българка спечели световен конкурс за красота (снимки)

„Когато чух името си като победител, успях да запазя самообладание в самия момент. Получих наградата си, но след като слязох от сцената, напрежението спадна и тогава емоцията ме заля. За мен е много специално, че като българка успях да спечеля такава титла в Белгия. Това ме прави горда и ми дава още повече мотивация да се развивам“, разказва българката.

Още от дете Емона се изявява като модел в родната Варна, но никога не е имала планове да превръща това в своя професия. В Белгия заминава, за да учи детска педагогика. В конкурса за „Топмодел на Белгия“ попада случайно. „Майка ми видя реклама на кастинга във Facebook и ми каза: „Защо просто не се запишеш, поне за самото изживяване?“. В началото го приех по-скоро като нещо интересно и ново за мен. Със сигурност нямах никакви очаквания. Просто изпратих снимките си и попълних анкетата, а след един месец се свързаха с мен, че всъщност съм одобрена“, споделя тя.

От 100 одобрени момичета до финала стигат едва 20. Успеха си Емона обяснява с това, че няма никакви корекции. „Много се радвам, че журито залага на естествената красота и че решиха точно такъв човек да спечели. Разбира се, сред конкуренцията имаше момичета с корекции, но наистина се радвам, че избраха естественото“, твърди младата жена.

Сега пред бъдещата учителка стоят куп задачи – от стаж в класната стая до модни ангажименти по света. „Пътуване до Доминикана през август с професионален екип от стилисти, гримьори и фотографи. Там ще се състоят професионални снимки, а след това, през декември, заминавам за Монако, където ще се проведат големите финали на „Топмодел Интернешънъл“, заяви тя.

Но трупането на титли не е цел за младата варненка. Тя съветва другите момичета също да не се стремят към корони: „Много е важно човек да се развива не само външно, но и духовно, защото външността е само една опаковка, а с времето тя се променя. Истински важно е какво носим в себе си и какво оставяме след себе си. Така че бих казала на младите да продължават да вярват в себе си, да не се отказват и да мечтаят“.