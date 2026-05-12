Киев под руски обстрел след тридневното примирие

Властите съобщават за щети по жилищни сгради и инфраструктура в Киевска област

Обновена преди 1 час / 12 май 2026, 07:22
Източник: БГНЕС

Р уските сили възобновиха атаките срещу Киев през нощта на 12 май, като изстреляха десетки дронове към украинската столица и поразиха жилищна сграда в града, съобщиха местни власти.

Новата атака срещу украинската столица идва само часове след изтичането на временното примирие, договорено с посредничеството на САЩ между Украйна и Русия.

Първите експлозии са били чути в Киев около 3:35 ч. сутринта местно време, съобщава журналист от Kyiv Independent, намиращ се на място.

 

Малко по-късно ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че отломки от дрон са паднали върху покрива на 16-етажна жилищна сграда в квартал Оболон. Публикувани в социалните мрежи снимки показват пожар, избухнал от покрива на сградата.

Щети от руски дрон са регистрирани и в околните райони на Киевска област. В град Фастов са повредени детска градина и няколко жилищни сгради, съобщи областният управител Микола Калашник.

Към момента не е напълно ясно какъв е мащабът на нанесените щети. Няма данни за жертви при атаките с дронове.

 

Русия редовно обстрелва украински градове и гражданска инфраструктура в хода на войната. Преди атаката украинските ВВС са предупредили за десетки дронове, насочващи се към Киев.

Ударите идват след три дни относително спокойствие в региона, по време на които президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви прекратяване на огъня в периода 9 - 11 май. Това е ход, който беше широко тълкуван като опит да се гарантира провеждането на военния парад за Деня на победата в Москва.

По време на примирието не е имало мащабни въздушни удари, но украинските ВВС са съобщили за изстрелване на руски дронове и за използване на една балистична ракета "Искандер-М" от окупирания Крим.

След няколкомесечно прекъсване на мирните преговори между Украйна и Русия, свързано с конфликта с Иран, Kyiv Independent съобщава, че САЩ отново се опитват да посредничат за временно примирие между Москва и Киев, което да бъде съпроводено с облекчаване на санкциите срещу Русия.

В последните часове на примирието президентът Володимир Зеленски заяви на 11 май, че Украйна ще се въздържи от удари с далечен обсег по руски военни цели, ако Москва продължи да се въздържа от масирани атаки.

Един човек е убит, а четирима са ранени при руски атаки срещу Днепропетровска област тази нощ, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на ръководителя на местната военна администрация Олександър Ганжа в Телеграм.

Руските сили атакуваха над 20 пъти пет района в областта с дронове, артилерия и планиращи бомби. Пострадал 33-годишен мъж е приет в болница в Днепър в средно тежко състояние.

В Никополския район бяха атакувани град Никопол и селата Марханец и Покровске.

В Синелниковски район руските сили удариха Дубовикивка, Миколаивка и Роздори. Там е убит един мъж, а една жена е ранена. Има щети по къщи, стопански постройки и превозни средства.

В Самарския район са атакувани град Самар и село Пишчанка. Там е избухнал пожар и е повредена инфраструктура.

Удари са нанесени и на Павлоград, където има щети по девететажна сграда и няколко автомобила. Пострадали са двама мъже - 36 годишен мъж е приет в болница в средно тежко състояние, а 44 -годишен мъж е получил медицинска помощ на място.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта руската противовъздушна отбрана е унищожила 27 украински дрона над страната. 

Източник: The Kyiv Independent, БТА    
"Причиняват рак и замърсяват питейната вода": Война срещу "вятърните мелници" в стил Тръмп се разпространява из Европа

"Причиняват рак и замърсяват питейната вода": Война срещу "вятърните мелници" в стил Тръмп се разпространява из Европа

Свят Преди 4 минути

Кампаниите в социалните медии, атакуващи вятърната енергия, не са само американски феномен

Зеленият преход и новата енергийна реалност: какво следва за България?

Зеленият преход и новата енергийна реалност: какво следва за България?

Любопитно Преди 6 минути

<p>Иран сигнализира за възможна промяна в ядрената си политика при военни удари</p>

Техеран: Иран може да обогати уран до оръжейна чистота, ако САЩ подновят атаките си

Свят Преди 22 минути

Депутат съобщи, че парламентът ще разгледа сценарий за 90% обогатяване на уран

Повече, отколкото сме си представяли: „Хъбъл“ разкри над 6000 извънземни свята

Любопитно Преди 34 минути

Когато мисията стартира през 1990 г., човечеството не познаваше нито една планета извън пределите на Слънчевата система

<p>&quot;Блекджек&quot;:&nbsp;Най-тежкият свръхзвуков бомбардировач в света</p>

Нова снимка на "Блекджек" потвърждава бавната, но стабилна модернизация на руските бомбардировачи

Свят Преди 37 минути

Ту-160, известен в НАТО с кодовото име "Блекджек", е най-големият и най-тежък свръхзвуков боен самолет в света

<p>&quot;Леден апокалипсис&quot; удари Сливенско</p>

Силна градушка нанесе щети в Сливенско

България Преди 1 час

Стопаните със застраховани площи ще могат да получат обезщетения след описването на щетите

<p>Проданов: КЗК ще може да забранява необосновано високи цени</p>

Константин Проданов: КЗК ще може да забранява необосновано високи цени

България Преди 1 час

Управляващите подготвят пакет от около 15 мерки в отговор на повишаването на цените на горивата и нарастващия инфлационен натиск

Заради пост срещу Тръмп: Забраниха на известен музикант да влезе в САЩ

Заради пост срещу Тръмп: Забраниха на известен музикант да влезе в САЩ

Любопитно Преди 1 час

Причината се оказа скандална публикация на неговата приятелка в социалните мрежи, насочена срещу Доналд Тръмп, за която тя публично се извини

Петролът продължава да поскъпва

Петролът продължава да поскъпва

Пари Преди 1 час

Анализатори предупреждават за възможен ръст над 115 долара при ескалация на напрежението

<p>Доналд Тръмп ще премине медицински преглед</p>

Белият дом: Тръмп ще премине годишен медицински преглед

Свят Преди 1 час

На 79 години здравословното състояние на Тръмп продължава да бъде обект на обществено внимание

Защо къщите на гръцките острови са сини и бели? Причините ще ви изненадат

Защо къщите на гръцките острови са сини и бели? Причините ще ви изненадат

Любопитно Преди 1 час

Докато туристите се любуват на романтичните цветове на Санторини и Миконос, историята зад тях е свързана с оцеляване в жегата, пандемия от холера и държавни укази

Украйна призова Европа да посредничи за "примирие за летищата" с Путин

Украйна призова Европа да посредничи за "примирие за летищата" с Путин

Свят Преди 2 часа

Украинският външен министър заяви, че Москва може да обмисли сделката, тъй като нарастват опасенията, че Киев може да удари основните ѝ летища

Два случая на хантавирус в Украйна

Два случая на хантавирус в Украйна

Свят Преди 2 часа

Инфекцията е потвърдена лабораторно в Хмелницка област

Стрелба в Германия завърши фатално

Стрелба в Германия завърши фатално

Свят Преди 2 часа

Нападателят е избягал с автомобил, тече мащабна полицейска операция

Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

България Преди 2 часа

„Изобщо не съм мислил, че извършвам нарушение“, заяви потърпевшият Людмил Йорданов

ФБР разследва кмет на калифорнийски град за работа в интерес на Китай

ФБР разследва кмет на калифорнийски град за работа в интерес на Китай

Свят Преди 2 часа

Прокуратурата твърди, че е публикувала пропагандни материали в периода 2020–2022 г.

