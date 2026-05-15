Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

И ма твърдения за личния живот на Еманюел Макрон, но на французите вече не им пука, пише в свой коментар Politico.

Какво можете да си купите за 25 420 евро? Не сега, разбира се, когато това е средната цена на седмичния пазар, ако включите няколко допълнителни консерви храна и малко тоалетна хартия за „бункера за защита от хантавирус“. Но през 2024 г. тези пари стигаха за много повече. С тях можеше да се сдобиете например със скутера, който почти десетилетие по-рано отведе бившия френски президент Франсоа Оланд на тайни срещи с тогавашната му любовница (и настояща съпруга) Жули Гайе.

Брачният сблъсък на Макрон изчезна от френския ефир

Да, някой похарчи повече от 25 000 евро за сив скутер (Piaggio MP3 125, за да бъдем точни), върху който топлите задни части на бившия френски президент са били притиснати, докато той е прекосявал трафика в Париж.

Романтичният живот на Оланд беше голяма тема през 2015 г., когато списание Closer разкри аферата му с актрисата. Снимка, разлята на корицата, показваше Оланд, който по това време имаше връзка с журналистката Валери Трирвайлер, носещ доста нелепо изглеждаща каска (от естетическа гледна точка, не от гледна точка на безопасността!).

Нова книга разкрива причината за шамара между Еманюел и Брижит Макрон

Френската преса изпадна във фурор, наслаждавайки се на пикантния детайл за агент по сигурността, който доставя рано сутринта торба с кроасани на влюбените (въпреки че по-късно беше заявено, че чантата е съдържала документи, а не сладкиши).

Но светът се промени много оттогава и изглежда има забележимо по-малък интерес към личния живот на Еманюел Макрон. Нова книга – „Една (почти) перфектна двойка“ на журналиста от Paris Match Флориан Тардиф – твърди, че причината, поради която Брижит Макрон изглежда е ударила шамар или е блъснала съпруга си в лицето малко преди да слязат от самолет във Виетнам миналата година, е била, че е открила съобщение в телефона му от иранско-френската звезда Голшифтех Фарахани.

Иранска актриса в дъното на прочутия шамар между семейство Макрон

Тардиф твърди, че президентът Макрон е поддържал „платонична връзка“ с Фарахани в продължение на няколко месеца. Някои от съобщенията обаче – които според Тардиф са му били препратени от хора, близки до Макрон – „са отишли доста далеч“, казва журналистът.

Може би защото всички замесени казват, че нищо не се случва, но към тази история има значително по-малък интерес. Французите изглежда не си приготвят пуканките в очакване на следващата пикантна серия (все пак е трудно да си представим французин да хруска пуканки. Може би по-скоро охлюви с чесново масло и магданоз).

Нови разкрития за любовната афера на Оланд

Може би тогава не изневярата на Оланд беше толкова интересна, а онази торба с (уж) кроасани! Или може би защото Макрон е „куца патица“ и току-що прекара една обиколка из Африка, показвайки, че изобщо не му пука – той се скара на хората, че говорят извън тон, и отиде да тича с легенди на маратона (добра практика, ако Брижит пак му погледне телефона).

Така че, Жордан Бардела, Жан-Люк Меланшон, Едуар Филип, Рафаел Глюксман или който и да е друг, който иска да бъде следващият президент – уверете се, че ще имате високопрофилна афера по време на мандата си, за да върнете сексапила във френската политика.