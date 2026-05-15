Свят

Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

Докато някога тайните срещи на Франсоа Оланд със скутер взривяваха пресата, днес твърденията за „платонична връзка“ на Еманюел Макрон с иранска звезда тънат в пълно безразличие, пишат в сатиричен коментар от Politico

15 май 2026, 12:08
Рубио открехна завесата: Какво си казаха Тръмп и Си Дзинпин зад затворените врати?

Рубио открехна завесата: Какво си казаха Тръмп и Си Дзинпин зад затворените врати?
Унгария: Гняв и задоволство от разкритията за лукса на Орбан

Унгария: Гняв и задоволство от разкритията за лукса на Орбан
5 часа борба за живот: 11 души оцеляха след самолетна катастрофа в океана край Флорида

5 часа борба за живот: 11 души оцеляха след самолетна катастрофа в океана край Флорида
Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису
Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка
Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп

Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп
Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин
Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

И ма твърдения за личния живот на Еманюел Макрон, но на французите вече не им пука, пише в свой коментар Politico.

(Във видеото: Скандал или размяна на шеги: Клип със семейство Макрон предизвика лавина от реакции)

Какво можете да си купите за 25 420 евро? Не сега, разбира се, когато това е средната цена на седмичния пазар, ако включите няколко допълнителни консерви храна и малко тоалетна хартия за „бункера за защита от хантавирус“. Но през 2024 г. тези пари стигаха за много повече. С тях можеше да се сдобиете например със скутера, който почти десетилетие по-рано отведе бившия френски президент Франсоа Оланд на тайни срещи с тогавашната му любовница (и настояща съпруга) Жули Гайе.

Брачният сблъсък на Макрон изчезна от френския ефир

Да, някой похарчи повече от 25 000 евро за сив скутер (Piaggio MP3 125, за да бъдем точни), върху който топлите задни части на бившия френски президент са били притиснати, докато той е прекосявал трафика в Париж.

Романтичният живот на Оланд беше голяма тема през 2015 г., когато списание Closer разкри аферата му с актрисата. Снимка, разлята на корицата, показваше Оланд, който по това време имаше връзка с журналистката Валери Трирвайлер, носещ доста нелепо изглеждаща каска (от естетическа гледна точка, не от гледна точка на безопасността!).

Нова книга разкрива причината за шамара между Еманюел и Брижит Макрон

Френската преса изпадна във фурор, наслаждавайки се на пикантния детайл за агент по сигурността, който доставя рано сутринта торба с кроасани на влюбените (въпреки че по-късно беше заявено, че чантата е съдържала документи, а не сладкиши).

Но светът се промени много оттогава и изглежда има забележимо по-малък интерес към личния живот на Еманюел Макрон. Нова книга – „Една (почти) перфектна двойка“ на журналиста от Paris Match Флориан Тардиф – твърди, че причината, поради която Брижит Макрон изглежда е ударила шамар или е блъснала съпруга си в лицето малко преди да слязат от самолет във Виетнам миналата година, е била, че е открила съобщение в телефона му от иранско-френската звезда Голшифтех Фарахани.

Иранска актриса в дъното на прочутия шамар между семейство Макрон

Тардиф твърди, че президентът Макрон е поддържал „платонична връзка“ с Фарахани в продължение на няколко месеца. Някои от съобщенията обаче – които според Тардиф са му били препратени от хора, близки до Макрон – „са отишли доста далеч“, казва журналистът.

Може би защото всички замесени казват, че нищо не се случва, но към тази история има значително по-малък интерес. Французите изглежда не си приготвят пуканките в очакване на следващата пикантна серия (все пак е трудно да си представим французин да хруска пуканки. Може би по-скоро охлюви с чесново масло и магданоз).

Нови разкрития за любовната афера на Оланд

Може би тогава не изневярата на Оланд беше толкова интересна, а онази торба с (уж) кроасани! Или може би защото Макрон е „куца патица“ и току-що прекара една обиколка из Африка, показвайки, че изобщо не му пука – той се скара на хората, че говорят извън тон, и отиде да тича с легенди на маратона (добра практика, ако Брижит пак му погледне телефона).

Така че, Жордан Бардела, Жан-Люк Меланшон, Едуар Филип, Рафаел Глюксман или който и да е друг, който иска да бъде следващият президент – уверете се, че ще имате високопрофилна афера по време на мандата си, за да върнете сексапила във френската политика.

Източник: Politico    
Личен живот на Макрон Франсоа Оланд Афери на френски президенти Жули Гайе Брижит Макрон Голшифтех Фарахани Скутер на Оланд Френска политика Политически скандали Обществен интерес
Последвайте ни
Демерджиев: Има нови данни по случая

Демерджиев: Има нови данни по случая "Петрохан – Околчица"

Кралица Маргрете II е приета в болница след инфаркт

Кралица Маргрете II е приета в болница след инфаркт

Внимание: Гръмотевици, вятър и опасност от градушки през уикенда

Внимание: Гръмотевици, вятър и опасност от градушки през уикенда

Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

pariteni.bg
Иранската война ускори китайската EV експанзия

Иранската война ускори китайската EV експанзия

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 3 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 3 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 3 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кола блъсна жена край Кресна

Кола блъсна жена край Кресна

България Преди 14 минути

Тя с нараняване в областта на главата

.

Тревога в Африка: Обявиха нова епидемия от Ебола в Конго

Свят Преди 36 минути

До момента са докладвани близо 250 случая и десетки смъртни случаи

НСИ: Годишната инфлация през април е 6.8%, транспортът и храните поскъпват най-много

НСИ: Годишната инфлация през април е 6.8%, транспортът и храните поскъпват най-много

България Преди 1 час

От началото на годината инфлацията е 3.7%, а средногодишната инфлация за периода май 2025 – април 2026 г. е 4.8%

НС прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите

НС прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите

България Преди 1 час

Законопроектът, внесен от Петър Витанов от „Прогресивна България“ и група народни представители, беше подкрепен със 181 гласа „за“, 9 „против“ и 12 „въздържал се“

„Аз съм вулканът“: Прея изригна с нов музикален жанр и личен манифест

„Аз съм вулканът“: Прея изригна с нов музикален жанр и личен манифест

Любопитно Преди 1 час

След дълбока вътрешна трансформация Прея се завръща с „Lava“ – албум манифест от 13 песни. Проектът разкрива нов музикален свят, в който певицата безкомпромисно съчетава уязвимост, сила и лековита енергия

Плодовете поскъпват с над 50% на едро, ръст и при оранжерийните зеленчуци

Плодовете поскъпват с над 50% на едро, ръст и при оранжерийните зеленчуци

България Преди 1 час

Данните за първото тримесечие на 2026 г. отчитат драстично увеличение при цените на ябълки, круши и краставици, както и ръст от 22.7% при яйцата. В същото време пшеницата и царевицата бележат спад, а живите животни и млякото леко поевтиняват

Заради опасност от дронове: Спряха временно въздушния трафик над Хелзинки

Заради опасност от дронове: Спряха временно въздушния трафик над Хелзинки

Свят Преди 1 час

Летището предупреди също така, че през деня се очакват закъснения и отмяна на полети

Руди Джулиани след комата: Имах духовно преживяване, Свети Петър ме подложи на изпитание

Руди Джулиани след комата: Имах духовно преживяване, Свети Петър ме подложи на изпитание

Свят Преди 1 час

81-годишният бивш кмет на Ню Йорк Руди Джулиани сподели детайли за престоя си в болница след тежка пневмония. Той описа мистично преживяване, в което покойният му приятел Питър Пауърс се е явил като негов личен застъпник пред вратите на рая

"Последният титан": Откриха нов гигантски динозавър в Тайланд

"Последният титан": Откриха нов гигантски динозавър в Тайланд

Любопитно Преди 1 час

Тревопасният динозавър с дълга шия е достигал 27 метра дължина и е тежал около 27 тона, което го прави най-големия динозавър, откриван досега в Югоизточна Азия

„1000 за 1000“: Русия и Украйна си размениха голям брой военнопленници

„1000 за 1000“: Русия и Украйна си размениха голям брой военнопленници

Свят Преди 1 час

Обменът е поредният в рамките на усилията за хуманитарни споразумения между двете страни на фона на продължаващия конфликт

.

Дилан Спраус и Барбара Палвин очакват първото си дете

Любопитно Преди 1 час

Популярният актьор Дилан Спраус и супермоделът Барбара Палвин изненадаха феновете си на филмовия фестивал в Кан, където официално обявиха, че очакват първото си дете, демонстрирайки зашеметяваща визия и истинско щастие на червения килим

„Диетата на 5-годишно дете“: Бени Бланко разкри шокиращите хранителни навици на Селена Гомес

„Диетата на 5-годишно дете“: Бени Бланко разкри шокиращите хранителни навици на Селена Гомес

Любопитно Преди 2 часа

„Това НЕ е одобрено от Goop!“: Гуинет Полтроу остана ужасена от менюто на певицата, което включва бургери и пържени картофи в 6:00 сутринта, вместо плодове и зеленчуци. Вижте какви са тайните на звездното семейство и кулинарните им сблъсъци

Промените в Закона за съдебната власт: НС удължи срока за предложения между първо и второ четене

Промените в Закона за съдебната власт: НС удължи срока за предложения между първо и второ четене

България Преди 2 часа

Предложението подкрепиха 168 депутати, "против" бяха 13, а 30 народни представители се въздържаха

Трагедия в рая: Петима туристи загинаха при гмуркане на Малдивите

Трагедия в рая: Петима туристи загинаха при гмуркане на Малдивите

Свят Преди 2 часа

Италианска професорка по морска биология и 20-годишната ѝ дъщеря са сред жертвите на мащабния инцидент край атола Вааву. Властите започнаха разследване, докато местните определят трагедията като най-тежкия инцидент при гмуркане в историята на страната

Задържаха над 600 кг животински продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Задържаха над 600 кг животински продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

България Преди 2 часа

Храните са иззети и предстои да бъдат унищожени

Отказаха ви интервю за работа? AI може да е виновен

Отказаха ви интервю за работа? AI може да е виновен

Технологии Преди 2 часа

Изкуственият интелект вече се използва все повече в подбора и управлението на персонал и според някои експерти и "потърпевши", той все още не е готов за подобна отговорност, но въпреки това някои компании му се доверяват

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Гага превърна появата си в театър! Mother Monster с драматичен шик и червени рози

Edna.bg

Михаела Филева ни показа, че няма нужда от скандали, за да си звезда

Edna.bg

Тенденция: ЦСКА винаги печели четвъртото дерби с Левски за сезона

Gong.bg

Веласкес: Излизаме за победа срещу ЦСКА с нашите оръжия и силни страни

Gong.bg

Дара: Не мога да повярвам на случилото се! Благодаря за подкрепата!

Nova.bg

Иван Демерджиев: По разследването на случая "Петрохан - Околчица" има нови факти

Nova.bg