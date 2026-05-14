Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Б ританският министър на здравеопазването Уес Стрийтинг подаде оставка днес, заявявайки, че е загубил доверие в лидерството на премиера Киър Стармър, предаде „Ройтерс“.

„Вече е ясно, че няма да поведете Лейбъристката партия към следващите парламентарни избори и че депутатите от Лейбъристката партия и синдикатите, свързани с нея, искат дебатът за това какво следва да бъде сблъсък на идеи, а не на личности или дребни вътрешнопартийни борби“, обяви Стрийтинг в оставката си, публикувана в X.

„Този дебат трябва да бъде широк и в него трябва да участват възможно най-силните кандидати. Подкрепям този подход и се надявам, че ще съдействате за това“, добави той.

Стийтинг е дал ясно да се разбере, че е решен да се кандидатира за лидер на Лейбъристката партия директно оспорвайки позицията на Стармър. Според негови съюзници вече е имало обсъждания относно подготовката на документи за неговата номинация.