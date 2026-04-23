„Светът ви вижда“: Принц Хари пристигна в Киев с важно послание

П ринц Хари прави изненадващо посещение в Украйна. Херцогът на Съсекс пристигна в столицата Киев рано в четвъртък, 23 април. По време на посещението си той ще подчертае работата на хората, които помагат на ранените и ветераните от войната, както и ще изнесе реч на специална конференция по сигурността.

Първите изображения го показват как слиза от влак и поздравява хора на гарата. Облечен с яке с логото на Invictus Games Foundation, Хари каза пред ITV News, която го придружава по време на посещението, че иска „да напомни на хората у дома и по света срещу какво е изправена Украйна и да подкрепи хората и партньорите, които вършат изключителна работа всеки час от всеки ден при невероятно трудни условия“.

ITV News съобщи, че посланието на Херцога на Съсекс към украинците е, че „светът ви вижда и ви уважава“. Той нарече страната „държава, която смело и успешно защитава източния фланг на Европа“ и каза, че „е важно да не губим от поглед значението на това“, пише списание PEOPLE.

В реч по-късно сутринта Хари се позова на своя 10-годишен опит в британската армия, включително две мисии в Афганистан, за да говори за това как въздействието на войната в Украйна ще продължи „още години напред.“ Неговата фондация Invictus Games, която е активна в страната, се занимава с това въздействие, като помага на ранени, пострадали и болни ветерани и членове на въоръжените сили в тяхното възстановяване.

Говорейки на Kyiv Security Conference, на която присъстват западни представители на отбраната и правителствата, той каза, че за него е „чест“ да се върне в страната, която е посещавал три пъти, и добави: „Тук съм като войник, който разбира службата, като хуманитарен човек, който е видял човешката цена на конфликта, и като приятел на Украйна, който вярва, че светът не трябва да свиква с тази война или да става безчувствен към нейните последствия“.

Той похвали „устойчивостта“ на хората и подчерта как „отвъд видимите загуби има и невидима цена: травмата, която носят онези, които се връщат от фронта. Психологическото напрежение върху семействата, живеещи под постоянна заплаха и обстрел“.

Освен че подчерта работата на фондацията и хората, с които тя работи в Украйна, принцът изрази подкрепата си за благотворителната организация за разминиране The HALO Trust. Той каза в речта си, че организации като тях „вършат изключителна работа по разчистването на тези остатъци от войната, превръщайки опасността отново във възможност. Но мащабът на това предизвикателство е огромен“.

Хари отдавна подкрепя The HALO Trust, подобно на покойната си майка Принцеса Даяна, която привлече световното внимание към призива за международна забрана на противопехотните мини, когато премина през активно минно поле в Ангола през 1997 г. с организацията.

Посещението в четвъртък е последното от поредица пътувания, които Хари е направил до страната. През септември, по време на друго необявено посещение, което беше второто му за годината, херцогът на Съсекс прекара ден в Киев със своята фондация Invictus Games, която организира неговото параолимпийско състезание за ветерани и членове на въоръжените сили, след като беше поканен от украинското правителство.

Тогава той каза пред The Guardian: „Не можем да спрем войната, но това, което можем да направим, е да направим всичко възможно, за да помогнем на процеса на възстановяване“.

Хари добави пред изданието: „Можем да продължим да придаваме човешко лице на хората, участващи в тази война, и на това, през което преминават. Трябва да го държим в центъра на вниманието на хората. Надявам се това пътуване да помогне да се осъзнае, защото е лесно човек да стане нечувствителен към случващото се“.