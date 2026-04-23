„Светът ви вижда“: Принц Хари пристигна в Киев с важно послание

Посланието на Херцога на Съсекс към украинците е, че „светът ви вижда и ви уважава“. Той нарече страната „държава, която смело и успешно защитава източния фланг на Европа“ и каза, че „е важно да не губим от поглед значението на това“

23 април 2026, 15:31
Принц Хари   
Източник: БТА/AP

П ринц Хари прави изненадващо посещение в Украйна. Херцогът на Съсекс пристигна в столицата Киев рано в четвъртък, 23 април. По време на посещението си той ще подчертае работата на хората, които помагат на ранените и ветераните от войната, както и ще изнесе реч на специална конференция по сигурността.

Първите изображения го показват как слиза от влак и поздравява хора на гарата. Облечен с яке с логото на Invictus Games Foundation, Хари каза пред ITV News, която го придружава по време на посещението, че иска „да напомни на хората у дома и по света срещу какво е изправена Украйна и да подкрепи хората и партньорите, които вършат изключителна работа всеки час от всеки ден при невероятно трудни условия“.

ITV News съобщи, че посланието на Херцога на Съсекс към украинците е, че „светът ви вижда и ви уважава“. Той нарече страната „държава, която смело и успешно защитава източния фланг на Европа“ и каза, че „е важно да не губим от поглед значението на това“, пише списание PEOPLE.

В реч по-късно сутринта Хари се позова на своя 10-годишен опит в британската армия, включително две мисии в Афганистан, за да говори за това как въздействието на войната в Украйна ще продължи „още години напред.“ Неговата фондация Invictus Games, която е активна в страната, се занимава с това въздействие, като помага на ранени, пострадали и болни ветерани и членове на въоръжените сили в тяхното възстановяване.

Говорейки на Kyiv Security Conference, на която присъстват западни представители на отбраната и правителствата, той каза, че за него е „чест“ да се върне в страната, която е посещавал три пъти, и добави: „Тук съм като войник, който разбира службата, като хуманитарен човек, който е видял човешката цена на конфликта, и като приятел на Украйна, който вярва, че светът не трябва да свиква с тази война или да става безчувствен към нейните последствия“.

Той похвали „устойчивостта“ на хората и подчерта как „отвъд видимите загуби има и невидима цена: травмата, която носят онези, които се връщат от фронта. Психологическото напрежение върху семействата, живеещи под постоянна заплаха и обстрел“.

Освен че подчерта работата на фондацията и хората, с които тя работи в Украйна, принцът изрази подкрепата си за благотворителната организация за разминиране The HALO Trust. Той каза в речта си, че организации като тях „вършат изключителна работа по разчистването на тези остатъци от войната, превръщайки опасността отново във възможност. Но мащабът на това предизвикателство е огромен“.

Хари отдавна подкрепя The HALO Trust, подобно на покойната си майка Принцеса Даяна, която привлече световното внимание към призива за международна забрана на противопехотните мини, когато премина през активно минно поле в Ангола през 1997 г. с организацията.

Посещението в четвъртък е последното от поредица пътувания, които Хари е направил до страната. През септември, по време на друго необявено посещение, което беше второто му за годината, херцогът на Съсекс прекара ден в Киев със своята фондация Invictus Games, която организира неговото параолимпийско състезание за ветерани и членове на въоръжените сили, след като беше поканен от украинското правителство.

Тогава той каза пред The Guardian: „Не можем да спрем войната, но това, което можем да направим, е да направим всичко възможно, за да помогнем на процеса на възстановяване“.

Хари добави пред изданието: „Можем да продължим да придаваме човешко лице на хората, участващи в тази война, и на това, през което преминават. Трябва да го държим в центъра на вниманието на хората. Надявам се това пътуване да помогне да се осъзнае, защото е лесно човек да стане нечувствителен към случващото се“.

Източник: PEOPLE    
Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив

Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив

Възможно ли е? 9 холивудски двойки, които останаха приятели след развода

Възможно ли е? 9 холивудски двойки, които останаха приятели след развода

ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия

ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия

Отиде си човекът, създал „Ветрове“ за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

Отиде си човекът, създал „Ветрове“ за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

Методът 50/30/20: Как да управлявате парите си като експерти

Методът 50/30/20: Как да управлявате парите си като експерти

pariteni.bg
Първият електрически модел на Suzuki, eVITARA, дебютира в България

Първият електрически модел на Suzuki, eVITARA, дебютира в България

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 1 ден
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 1 ден
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 1 ден
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 1 ден
Последни новини

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

Свят Преди 16 минути

СБУ твърди, че е предавал координати за въздушни атаки срещу украински позиции

<p>Вашингтон е домакин на нови преговори между Израел и Ливан</p>

Израел и Ливан започват нови преговори за примирие с „Хизбула“ във Вашингтон

Свят Преди 33 минути

САЩ посредничат в опит за удължаване на споразумението и намаляване на напрежението

<p>Светът е &quot;опустошаван от шепа тирани&quot;</p>

Папа Лъв XIV: Светът е "опустошаван от шепа тирани"

Свят Преди 54 минути

Папата възприе нов, силен стил на говорене по време на престоя си в Африка

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Любопитно Преди 1 час

Михаела Маринова за пътя от сцената до менторството, силата на несъвършенствата и емоциите, които превръща в музика

<p>Сарафов: Киберпрестъпленията растат с 300%&nbsp;на годишна база</p>

Създадоха национална мрежа за борба с киберпрестъпленията

България Преди 1 час

Целта е по-ефективно разследване на онлайн престъпления и пиратство

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

Свят Преди 1 час

През него преминава почти една трета от морската търговия с петрол

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

Свят Преди 1 час

Единственият реален шанс на младия мъж е сложна операция, за която средствата на семейството са непосилни

<p>Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell&rsquo;s Kitchen</p>

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Двата отбора ще готвят заедно за първи път

<p>Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото НС</p>

Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото Народно събрание

България Преди 1 час

Той заявява пред ЦИК, че няма да влезе в парламента, въпреки избора си с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

България Преди 2 часа

БАБХ разкри 321 „виртуални” животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

Том Ханкс и Рита Уилсън

Скритата трагедия на Рита Уилсън в България и „странното“ съвпадение, което я преследва

Свят Преди 2 часа

Бащата на Уилсън „никога не е казвал нищо“, спомня си тя, за съпругата и детето, които е загубил в България след Втората световна война

Изображение на изгубения кивот

Мистерията на хилядолетията: Археолог твърди, че знае къде е изгубеният Кивот

Любопитно Преди 2 часа

Професор Крис МакКин вярва, че изгубеният кивот може да се намира под Градa на Давид, археологически обект точно на юг от Куполът на Скалата, който се счита за една от най-старите части на Йерусалим

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

Любопитно Преди 2 часа

ЛЕВ ИНС Живот е част от групата ЛЕВ ИНС

ЛЕВ ИНС Живот е част от групата ЛЕВ ИНС

Пари Преди 2 часа

Нова функция в еЗдраве: Пациентите вече сами избират кой лекар да вижда досието им

Нова функция в еЗдраве: Пациентите вече сами избират кой лекар да вижда досието им

България Преди 3 часа

До момента пълният достъп до информацията в електронното ни здравно досие беше ограничен

Иран: САЩ и Израел носят отговорност за последиците от войната

Иран: САЩ и Израел носят отговорност за последиците от войната

Свят Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

WWF към гърците: "Консумирайте инвазивни морски видове!"

sinoptik.bg
1

Екстремни жеги застрашават над един милиард души

sinoptik.bg

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън разпалиха страстите: Гореща плажна среща и много близост

Edna.bg

Михаела Маринова: Да бъдеш себе си е най-голямата смелост

Edna.bg

Картинг емоцията превзема Варна, Никола Цолов лично ще напътства победителя

Gong.bg

Дебютант отказа Григор Димитров още в първия кръг в Мадрид

Gong.bg

ЕС окончателно одобри заема от 90 млрд. евро за Украйна

Nova.bg

ВАС отмени ключови текстове за оценяването на матурите след 12 клас

Nova.bg