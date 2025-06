Нощ на терор в Киев и Одеса: Жертви, ранени и разрушения

Н ай-малко 15 души са загинали, а десетки други са ранени при една от най-мащабните руски въздушни атаки срещу украинската столица Киев от началото на пълномащабната инвазия преди повече от три години, съобщиха украинските власти.

Five hours of Russians targeting residential buildings on Kyiv - the targets were sleeping families.



At least 14 dead, 55 injured, with 2000 rescue workers trying to save people all over the city. Many victims are children.



This is Putin’s answer to the G7. pic.twitter.com/coIdXC4uSV