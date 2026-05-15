Кола блъсна жена край Кресна

Ж ена е блъсната от лек автомобил в района на Кресна, съобщиха от пресцентъра на МВР. Пътнотранспортното произшествие е станало около 9:50 часа на път Е-79 край Кресна.

По първоначална информация жената е пресичала на необозначена част от пътното платно от лек автомобил.

Жената е пострадала с нараняване в областта на главата. На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция.

Жена пострада в катастрофа в Кресненското дефиле

Пострадалата е транспортирана за медицински преглед, като към момента няма данни за тежки травми.

Движението в района се регулира от полицейски служители.