Свят

Тревога в Африка: Обявиха нова епидемия от Ебола в Конго

До момента са докладвани близо 250 случая и десетки смъртни случаи

15 май 2026, 12:00
В одещата здравна агенция в Африка обяви официално избухването на епидемия от Ебола в източната провинция Итури на Демократична република Конго. До момента са докладвани близо 250 случая и десетки смъртни случаи, съобщава BBC.

Около 246 случая на заразяване и 65 смъртни случая са регистрирани досега, предимно в районите на Монгвалу и Руампара, съобщиха от Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията (Africa CDC – специализирана агенция към Африканския съюз). Четири от смъртните случаи са потвърдени чрез лабораторни изследвания, допълват от институцията.

В официално изявление в петък от агенцията посочиха, че свикват спешна среща с представители на ДР Конго, Уганда, Южен Судан и други международни партньори. Целта е да се обсъдят съвместните действия за овладяване на ситуацията и засилването на трансграничното наблюдение.

Ебола е смъртоносно вирусно заболяване, което се предава чрез директен контакт с телесни течности. То причинява тежки вътрешни и външни кръвоизливи и отказ на органите.

Първоначалните тестове, проведени в Националния институт за биомедицински изследвания (INRB) в столицата Киншаса, са открили вируса в 13 от 20 анализирани проби. Изследванията са направени след консултации с Министерството на здравеопазването на ДР Конго и Националния обществен институт.

Допълнителни съмнителни случаи са докладвани и в столицата на провинция Итури – Буния, като за тях все още се изчакват лабораторни потвърждения.

Какво трябва да знаем за вируса:

  • Произход: Вирусът е идентифициран за първи път през 1976 г. на територията на днешна ДР Конго. Смята се, че е преминал от прилепи към хора.
  • Симптоми: Ранните прояви включват внезапна треска, мускулни болки, силна умора, главоболие и възпалено гърло.
  • Лечение: Към момента няма окончателно лекарство (лек) за Ебола.

През последните 50 години около 50 000 души са загубили живота си от опасния вирус в различни африкански страни.

Най-смъртоносната епидемия в ДР Конго избухна в периода между 2018 и 2020 г., когато починаха близо 2300 души. През изминалата година в страната бяха регистрирани 15 смъртни случая при това, което се оказа 16-ото поредно огнище на болестта там.

Източник: BBC    
