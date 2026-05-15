Историческа среща: Крал Чарлз III прие новата кралица на маорите

К ралицата на маорите в Нова Зеландия, Те Арикинуи Куини Нга Уай хоно и те по, се срещна с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец.

Аудиенцията при британския монарх бе първата за Те Арикинуи, откакто тя се възкачи на престола през 2024 г. след кончината на своя баща – Киинги Тухейтия, пише ВВС.

New Zealand's Māori Queen meets King Charles at Buckingham Palace https://t.co/76L9kK9pAY — BBC News (World) (@BBCWorld) May 15, 2026

Визитата отбелязва близо 200-годишните отношения между коренното население на Нова Зеландия и Короната, официално скрепени с Договора от Уайтанги – един от основополагащите документи на съвременната държава.

Говорител на кралицата сподели, че двамата монарси са обсъдили смъртта на предишния крал в „сърдечен“ разговор, като са поставили акцент върху укрепването на двустранните връзки. По-рано същата седмица маорската кралица бе посрещната и от принц Уилям в замъка Уиндзор.

В публикация в Instagram принцът на Уелс потвърди визитата, заявявайки: „За мен беше истинско удоволствие да се срещна с Кралицата“.

В официално изявление, разпространено от движението Кингитанга след срещата, се посочва, че Те Арикинуи е обсъдила с принц Уилям широк кръг от глобални теми. Тя е потвърдила вярата си в силата на знанието на предците и приемствеността между поколенията като ключови инструменти за справяне със световните екологични и социални предизвикателства.

Today The King received Māori Queen Te Arikinui Nga wai hono i te po at Buckingham Palace. pic.twitter.com/NroHu8Q81o — The Royal Family (@RoyalFamily) May 14, 2026

Те Арикинуи бе коронясана през 2024 г. и е едва втората жена на този пост в историята. Първата бе нейната баба – Те Арикинуи Даме Те Атайрангикааху.

Коронясаха нова кралица на Маорите в Нова Зеландия (СНИМКИ)

Маорската монархия датира от XIX век, когато различни племена решават да създадат обединяваща фигура, по подобие на европейските монарси. Целта е била да се ограничи масовата загуба на земи в полза на британските колонизатори и да се съхрани уникалната култура на маорите. Днес ролята на маорския монарх е предимно церемониална и символична.