Любопитно

NOVA дава свеж старт на лятото с много емоции и добро настроение

Два нови формата, премиерен сериал и любими предавания ще гледат зрителите през новия телевизионен сезон

15 май 2026, 11:39
Л ято, изпълнено с премиерни заглавия и вълнуващи телевизионни преживявания, очаква зрителите на NOVA в следващите месеци. Стартът ще бъде даден на 19 май с новия риалити формат “SOS Разтребители“, последван от премиерата на забавното предаване Smart Face на 21 май. Напрегнатият сюжет в “Дъждът оставя следи“ ще се разгърне в ефира от 27 май, а „Шеф под прикритие-Аватар“ ще се завърне с нови епизоди от 29 май. През летните месеци „Черешката на тортата“ отново ще гостува в домовете на известни личности, за да изненада с нови кулинарни шедьоври и уютни вечери.

Първи дебютът си в ефира на NOVA ще направи новият риалити формат „SOS Разтребители“. Следващият вторник (19 май) от 20:00 ч. водещият Даниел Бачорски и неговият супер екип ще се отправят към различни точки на страната, за да преобразят занемарени жилища и обществени сгради в пространства – образци на чистотата. Чрез микс от сериозно почистване, хумор и дълбоки човешки истории, форматът ще помогне на реални хора да променят живота си.

За доброто настроение това лято ще се погрижи и забавното предаване Smart Face, което стартира на 21 май в 20:00 ч. В него водещият Николаос Цитиридис ще подложи на тест съобразителността на случайни минувачи из цяла България. В иновативния формат участниците ще разчитат на своята интуиция, за да открият в тълпата правилния човек, който може да отговори на различни въпроси вместо тях. Всяко вярно предположение може да донесе парични награди до 10 000 евро.

Вярна на ангажимента си да подкрепя качественото българско кино, NOVA ще предложи шестсерийната криминална поредица „Дъждът оставя следи“. На 27 май в 21:00 ч. зрителите ще се потопят в разгадаването на мрачна тайна от миналото, скрита зад стените на Рилския манастир. Истината за случилото се ще търсят героите на Герасим Георгиев-Геро и Христина Джурова, които ще се сблъскат с мистериозни престъпления, но и повече от неочаквани събития.

На 29 май в 21:00 ч. нов мениджър ще се внедри в работния процес на компанията си в „Шеф под прикритие – Аватар“. Той ще наблюдава отблизо всичко случващо се с помощта на свой доверен пратеник – „аватар“, който ще разбере от първо лице какви са предизвикателствата пред бизнеса и как реално протича един работен ден.

Това лято най-вкусното предаване „Черешката на тортата“ също ще се завърне с нови епизоди, изкушаващи рецепти и разговори, които разкриват неподозирани страни от живота на различни популярни личности.

Демерджиев: Има нови данни по случая "Петрохан – Околчица"

Кралица Маргрете II е приета в болница след инфаркт

Внимание: Гръмотевици, вятър и опасност от градушки през уикенда

Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

Кола блъсна жена край Кресна

Тя с нараняване в областта на главата

До момента са докладвани близо 250 случая и десетки смъртни случаи

„Аз съм вулканът“: Прея изригна с нов музикален жанр и личен манифест

След дълбока вътрешна трансформация Прея се завръща с „Lava“ – албум манифест от 13 песни. Проектът разкрива нов музикален свят, в който певицата безкомпромисно съчетава уязвимост, сила и лековита енергия

Плодовете поскъпват с над 50% на едро, ръст и при оранжерийните зеленчуци

Данните за първото тримесечие на 2026 г. отчитат драстично увеличение при цените на ябълки, круши и краставици, както и ръст от 22.7% при яйцата. В същото време пшеницата и царевицата бележат спад, а живите животни и млякото леко поевтиняват

Заради опасност от дронове: Спряха временно въздушния трафик над Хелзинки

Летището предупреди също така, че през деня се очакват закъснения и отмяна на полети

Руди Джулиани след комата: Имах духовно преживяване, Свети Петър ме подложи на изпитание

81-годишният бивш кмет на Ню Йорк Руди Джулиани сподели детайли за престоя си в болница след тежка пневмония. Той описа мистично преживяване, в което покойният му приятел Питър Пауърс се е явил като негов личен застъпник пред вратите на рая

"Последният титан": Откриха нов гигантски динозавър в Тайланд

Тревопасният динозавър с дълга шия е достигал 27 метра дължина и е тежал около 27 тона, което го прави най-големия динозавър, откриван досега в Югоизточна Азия

Рубио открехна завесата: Какво си казаха Тръмп и Си Дзинпин зад затворените врати?

Държавният секретар на САЩ разкри детайли от преговорите в Пекин. По думите му Вашингтон и Китай са на едно мнение за кризата с Иран, но Тръмп е отправил и сериозни предупреждения за съдбата на Тайван и Хонконг

„1000 за 1000“: Русия и Украйна си размениха голям брой военнопленници

Обменът е поредният в рамките на усилията за хуманитарни споразумения между двете страни на фона на продължаващия конфликт

Популярният актьор Дилан Спраус и супермоделът Барбара Палвин изненадаха феновете си на филмовия фестивал в Кан, където официално обявиха, че очакват първото си дете, демонстрирайки зашеметяваща визия и истинско щастие на червения килим

„Диетата на 5-годишно дете“: Бени Бланко разкри шокиращите хранителни навици на Селена Гомес

„Това НЕ е одобрено от Goop!“: Гуинет Полтроу остана ужасена от менюто на певицата, което включва бургери и пържени картофи в 6:00 сутринта, вместо плодове и зеленчуци. Вижте какви са тайните на звездното семейство и кулинарните им сблъсъци

Промените в Закона за съдебната власт: НС удължи срока за предложения между първо и второ четене

Предложението подкрепиха 168 депутати, "против" бяха 13, а 30 народни представители се въздържаха

Трагедия в рая: Петима туристи загинаха при гмуркане на Малдивите

Италианска професорка по морска биология и 20-годишната ѝ дъщеря са сред жертвите на мащабния инцидент край атола Вааву. Властите започнаха разследване, докато местните определят трагедията като най-тежкия инцидент при гмуркане в историята на страната

Задържаха над 600 кг животински продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Храните са иззети и предстои да бъдат унищожени

Отказаха ви интервю за работа? AI може да е виновен

Изкуственият интелект вече се използва все повече в подбора и управлението на персонал и според някои експерти и "потърпевши", той все още не е готов за подобна отговорност, но въпреки това някои компании му се доверяват

Дара излиза под №12 на финала на "Евровизия", шансовете ни за Топ 10 скочиха двойно

Дара ще пее в златната среда на финала в събота. Според експерти №12 е много по-добър шанс от откриващата позиция. Коефициентите за България буквално експлодираха след гласуването на журито заради перфектното сценично поведение

