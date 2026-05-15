Унгария: Гняв и задоволство от разкритията за лукса на Орбан

Унгария е шокирана от разточителството, а новият премиер има и много по-големи цели

15 май 2026, 09:53
В ъв видеа във Фейсбук Петер Мадяр показа луксозното седалище на Виктор Орбан. Унгария е шокирана от разточителството, а новият премиер има и много по-големи цели, съобщава Deutsche Welle.

Маските на автократи и диктатори падат често, когато след свалянето им бъдат показани кадри от луксозния им живот – така стана с румънския диктатор Николае Чаушеску и с бившия украински президент Виктор Янукович. Снимките на техните златни тоалетни няма да бъдат забравени скоро.

Подобен момент изживяват сега и Виктор Орбан и неговото обкръжение: непосредствено след официалното встъпване в длъжност на новото унгарско правителство премиерът Петер Мадяр разпространи във Фейсбук видеа от обиколки из официалната резиденция на Орбан, както и из две министерства. В тях златни тоалетни не се виждат, но пък има огромни помещения, обзаведени най-луксозно. Орбан, който обича да се нарича "селско момче", за да изтъкне връзката си с обикновените хора, е украсил офиса си с почти сто ценни картини - взети както от колекцията на Националната галерия, така и от частен каталог.

Пред няколко от министрите си Мадяр говори за "чувство като при Чаушеску", като в същото време разказва за посещения в порутени болници и училища. Едно от видеата само за ден е било гледано осем милиона пъти, а населението на Унгария е десет милиона.

Гняв и удовлетворение

Показването на палатите на Орбан и безумния лукс на неговия елит – в страна, която запада, отстрани може да изглежда като евтин популизъм. У много унгарци обаче кадрите предизвикаха гняв, но и удовлетворение, свързано с чувството, че възвръщат достойнството си, щом елитът е разобличен по такъв начин. Това може да се разбере само ако се имат предвид дългогодишния произвол, самонадеяността и унизителната арогантност на режима на Орбан, които ставаха все по-непоносими за много от унгарците.

Може да се предположи, че Петер Мадяр ще продължи да управлява в този стил. По време на клетвата си при встъпването си в длъжност той не остави никакво съмнение, че се стреми към дълбока промяна на системата. Като върховна цел бе назовано помирението на разделеното унгарско общество. За да се постигне това, е нужна справедливост, подчерта Мадяр. Такава обаче не би могло да има, ако не се преосмисли системата на Орбан - както в морален, така и в юридически план.

Ден, пълен със символика

Това преосмисляне започна именно в деня, в който новото правителство пое официално властта. Мадяр го обяви за "ден на промяната в системата", който бе пълен със символика. На унгарските журналисти не им се вярваше, че могат отново свободно да предават от парламента - нещо, което бе почти изцяло забранено при управлението на Орбан. А 12 години след премахването му пред парламента отново се развя знамето на ЕС.

За първи път в рамките на парламентарно заседание прозвуча и неофициалният химн на унгарските роми. А встъпителната реч на Мадяр представляваше вербално разчистване на сметки с предишната система. Самият Орбан не намери смелостта да дойде – макар в унгарския парламент да е прието отиващият си и новият премиер да се ръкуват.

По-късно на площада пред парламента ромската певица Иболя Ола пя патриотичната песен "Има една страна – Унгария". Тя не я беше пяла от години, тъй като унгарските националисти ѝ бяха отнели правото да го прави като ромка и редовно я заплашваха. На изпълнението присъстваха хиляди хора и това бе един от най-вълнуващите символични моменти при смяната на властта.

Кабинетът включва авторитетни експерти

В новия кабинет – което е също ново за Унгария, има почти само авторитетни експерти в своите области, които до момента не са имали нищо или почти нищо общо с политиката: дипломатката и енергийна експертка Анита Орбан е външна министърка, бивш мениджър на нефтен концерн е министър на икономиката, хирург ортопед поема здравеопазването, а сред другите членове на кабинета са водещи юристи, както и специалисти в сферата на финансите, образованието и високите технологии.

Някои от намеренията на новото правителство са известни отдавна – като създаването на независим антикорупционен орган и на служба за връщане на незаконно придобитото имущество. Премиерът Мадяр и началника на кабинета му Балинт Руф обявиха, че ще бъде извършена всеобхватна проверка на държавните разходи, правени от Унгария. През есента предстои да бъде оповестен списък с имената на агентите на комунистическата Държавна сигурност в Унгария в периода 1945-1989 година – акт, който се отлага от 30 години.

Правителствено заседание на село

Много от заявените намерения са всъщност обичайна демократична практика в страните от ЕС, но в Унгария те звучат революционно: възстановяване на независимостта на съдебната система и автономия на университетите, диалог с гражданското общество и с медиите, справедлива и прозрачна избирателна система, широк дебат за равноправието, абортите и еднополовите бракове.

Първото правителствено заседание символично бе проведено в село Опустасер – мистично място, на което навремето са се установили унгарските номадски племена през 896 година и така са положили основите на държавата Унгария. Днес районът е измъчван от тежка суша - това също е коментирано по време на заседанието.

Мадяр е поставил за себе си и правителството толкова големи цели, колкото никой друг унгарски премиер от 1990 г. насам, най-вече морално. Един от първите му лични тестове предстои да стане обявеното от самия него намаление на заплатата му. Това беше част от системата Орбан: той имаше най-високата заплата сред всички европейски премиери спрямо средната заплата в страната.

Източник: Deutsche Welle    
