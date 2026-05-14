Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

О фициалната държавна вечеря в Дома на народните събрания в Пекин се превърна в истинска арена на кулинарна дипломация. Домакинът Си Дзинпин посрещна американския президент Доналд Тръмп с пищно и внимателно балансирано меню, което съчетаваше традиционни китайски съставки с международни вкусове. Целта на пекинските топ готвачи беше ясна – да предложат ястия, които хем да представят местната култура, хем да се харесат на Тръмп, който е известен с консервативните си предпочитания към американската бърза храна (бургери, добре изпечени стекове, пържени картофки и салата „Цезар“).

Кралското посрещане включваше маси, отрупани с позлатени прибори (вилици, ножове и традиционни клечки), изискани винени чаши и прецизна декорация.

Менюто: От омар до тирамису

За разлика от първата визита на Тръмп през 2017 г., когато готвачите буквално не рискуваха нищо и му сервираха стек с доматен сос (луксозна версия на любимата му пържола с кетчуп) и пиле „Кунг Пао“, тазгодишното меню беше малко по-разнообразно, но все пак съобразено с него.

Гостите на банкета се насладиха на:

Предястия и основни: Омар в доматена супа, печено патешко по пекински, хрупкави телешки ребра, бавно готвена сьомга в горчичен сос, задушени сезонни зеленчуци и пържени свински банички (pan-fried pork bun).

Специален акцент: Тестено изделие, описано в менюто като „сладкиш с форма на раковина от тромпет“.

Десерт: Италианско тирамису, пресни плодове и сладолед.

Пътят на кулинарния компромис: Как светът угажда на Тръмп

Пекин далеч не е единствената столица, която променя протокола си заради американския лидер. По време на азиатската му обиколка през изминалата година няколко държави направиха сериозни жестове:

Япония: Премиерът Санае Такаичи сподели с Тръмп обяд от американско говеждо месо и ориз, нарушавайки строгата традиция да се използват само местни продукти. Това беше ясен политически знак, след като Токио сключи сделка за увеличаване на вноса на американски ориз.

Южна Корея и Малайзия: В Сеул Тръмп получи стек с кетчуп и салата с дресинг „Хиляда острова“, а в Малайзия бе нагостен със сандвичи с американско говеждо месо „Ангус“.

Тези жестове контрастират с по-смелите кулинарни опити на предишните американски политици. Например през 2017 г. Мишел Обама спечели овации в китайските социални мрежи, след като хапна люта супа в традиционен ресторант за „хот пот“ в Чънду. Настоящият държавен секретар Антъни Блинкен пък дегустира прочутите местни кнедли (сяо лонг бао) в Шанхай, а финансовият министър Джанет Йелън демонстрира най-голяма смелост, опитвайки специфични гъби в провинция Юнан, които при неправилно готвене могат да бъдат леко токсични и да причинят халюцинации.

Речите: „Китайските ресторанти в САЩ са повече от веригите за бързо хранене“

По време на официалните тостове, които започнаха малко след 18:00 часа местно време, Доналд Тръмп реши да зaложи на любопитна статистика, за да подчертае връзката между двата народа.

„Точно както много китайци сега обичат баскетбола и сините дънки, китайските ресторанти в Америка днес надвишават по брой петте най-големи вериги за бързо хранене в САЩ, взети заедно — това е доста сериозно изявление“, обяви републиканецът пред препълнената зала.

Тръмп определи разговорите си със Си Дзинпин като „изключително позитивни и продуктивни“ и изрично нарече китайския президент „мой приятел“. В знак на добрите им отношения, Тръмп официално покани Си и съпругата му на държавно посещение в Белия дом, насрочено за 24 септември.

От своя страна Си Дзинпин определи визитата на Тръмп като „историческа“ и призова двете суперсили да бъдат „партньори, а не съперници“.

„Постигането на възраждането на китайската нация и връщането на величието на Америка (Make America Great Again) могат да вървят ръка за ръка“, допълни китайският лидер.

Този топъл тон по време на вечерята обаче беше в ярък контраст с разговорите по-рано през деня, когато Си отправи сериозно предупреждение към Тръмп, че геополитическото напрежение около Тайван може да доведе до „изключително опасна ситуация“ и директни сблъсъци. Двамата лидери обсъдиха още търговските отношения и продължаващата война в Иран.

Милиардери в кулоарите: Мъск и Кук сред гостите

Вечерята събра не само политическия елит, но и водещите фигури от американския технологичен бизнес. В залата бяха забелязани милиардерите Илон Мъск (шефът на Tesla и SpaceX) и Тим Кук (изпълнителен директор на Apple), чиито компании са жизненоважно обвързани с китайския пазар и заводи за производство. Репортерите уловиха Мъск да преглежда телефона си на една от кръглите маси, преди да позира за снимка с Кук.

Сред официалната американска делегация бяха още директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг, министърът на отбраната Пийт Хегсет, както и вторият син на президента – Ерик Тръмп, придружен от съпругата си Лара.

Според информация на Асошиейтед Прес, цитираща американски служители, тази среща в Пекин е само началото на интензивен диалог – очаква се Тръмп и Си Дзинпин да се срещнат до четири пъти в рамките на следващата година, включително на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) в Китай и на срещата на Г-20 във Флорида.