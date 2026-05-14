Свят

Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

Докато двамата лидери си разменяха исторически послания за партньорство, китайските готвачи заложиха на сигурно, адаптирайки традиционното меню към прословутия американски вкус за бързо хранене и любими домашни класики

14 май 2026, 16:26
Кирил Киров - Кико: Заради кариерата жертвах личния си живот

Кирил Киров - Кико: Заради кариерата жертвах личния си живот
Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)
Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп

Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп
Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин
Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)
Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар
Ужасяващата история на Стивън Бредбъри - най-случайният шампион в историята

Ужасяващата история на Стивън Бредбъри - най-случайният шампион в историята
„По-весело и лично“: Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха неочаквана близост в Пекин

„По-весело и лично“: Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха неочаквана близост в Пекин

О фициалната държавна вечеря в Дома на народните събрания в Пекин се превърна в истинска арена на кулинарна дипломация. Домакинът Си Дзинпин посрещна американския президент Доналд Тръмп с пищно и внимателно балансирано меню, което съчетаваше традиционни китайски съставки с международни вкусове. Целта на пекинските топ готвачи беше ясна – да предложат ястия, които хем да представят местната култура, хем да се харесат на Тръмп, който е известен с консервативните си предпочитания към американската бърза храна (бургери, добре изпечени стекове, пържени картофки и салата „Цезар“).

Източник: Getty Images

Кралското посрещане включваше маси, отрупани с позлатени прибори (вилици, ножове и традиционни клечки), изискани винени чаши и прецизна декорация.

Източник: Getty Images

Менюто: От омар до тирамису

За разлика от първата визита на Тръмп през 2017 г., когато готвачите буквално не рискуваха нищо и му сервираха стек с доматен сос (луксозна версия на любимата му пържола с кетчуп) и пиле „Кунг Пао“, тазгодишното меню беше малко по-разнообразно, но все пак съобразено с него.

Гостите на банкета се насладиха на:

  • Предястия и основни: Омар в доматена супа, печено патешко по пекински, хрупкави телешки ребра, бавно готвена сьомга в горчичен сос, задушени сезонни зеленчуци и пържени свински банички (pan-fried pork bun).
  • Специален акцент: Тестено изделие, описано в менюто като „сладкиш с форма на раковина от тромпет“.
  • Десерт: Италианско тирамису, пресни плодове и сладолед.

Пътят на кулинарния компромис: Как светът угажда на Тръмп

Пекин далеч не е единствената столица, която променя протокола си заради американския лидер. По време на азиатската му обиколка през изминалата година няколко държави направиха сериозни жестове:

Япония: Премиерът Санае Такаичи сподели с Тръмп обяд от американско говеждо месо и ориз, нарушавайки строгата традиция да се използват само местни продукти. Това беше ясен политически знак, след като Токио сключи сделка за увеличаване на вноса на американски ориз.

Южна Корея и Малайзия: В Сеул Тръмп получи стек с кетчуп и салата с дресинг „Хиляда острова“, а в Малайзия бе нагостен със сандвичи с американско говеждо месо „Ангус“.

Тези жестове контрастират с по-смелите кулинарни опити на предишните американски политици. Например през 2017 г. Мишел Обама спечели овации в китайските социални мрежи, след като хапна люта супа в традиционен ресторант за „хот пот“ в Чънду. Настоящият държавен секретар Антъни Блинкен пък дегустира прочутите местни кнедли (сяо лонг бао) в Шанхай, а финансовият министър Джанет Йелън демонстрира най-голяма смелост, опитвайки специфични гъби в провинция Юнан, които при неправилно готвене могат да бъдат леко токсични и да причинят халюцинации.

Източник: Getty Images

Речите: „Китайските ресторанти в САЩ са повече от веригите за бързо хранене“

По време на официалните тостове, които започнаха малко след 18:00 часа местно време, Доналд Тръмп реши да зaложи на любопитна статистика, за да подчертае връзката между двата народа.

„Точно както много китайци сега обичат баскетбола и сините дънки, китайските ресторанти в Америка днес надвишават по брой петте най-големи вериги за бързо хранене в САЩ, взети заедно — това е доста сериозно изявление“, обяви републиканецът пред препълнената зала.

Източник: Getty Images

Тръмп определи разговорите си със Си Дзинпин като „изключително позитивни и продуктивни“ и изрично нарече китайския президент „мой приятел“. В знак на добрите им отношения, Тръмп официално покани Си и съпругата му на държавно посещение в Белия дом, насрочено за 24 септември.

От своя страна Си Дзинпин определи визитата на Тръмп като „историческа“ и призова двете суперсили да бъдат „партньори, а не съперници“.

„Постигането на възраждането на китайската нация и връщането на величието на Америка (Make America Great Again) могат да вървят ръка за ръка“, допълни китайският лидер.

Този топъл тон по време на вечерята обаче беше в ярък контраст с разговорите по-рано през деня, когато Си отправи сериозно предупреждение към Тръмп, че геополитическото напрежение около Тайван може да доведе до „изключително опасна ситуация“ и директни сблъсъци. Двамата лидери обсъдиха още търговските отношения и продължаващата война в Иран.

Източник: Getty Images

Милиардери в кулоарите: Мъск и Кук сред гостите

Вечерята събра не само политическия елит, но и водещите фигури от американския технологичен бизнес. В залата бяха забелязани милиардерите Илон Мъск (шефът на Tesla и SpaceX) и Тим Кук (изпълнителен директор на Apple), чиито компании са жизненоважно обвързани с китайския пазар и заводи за производство. Репортерите уловиха Мъск да преглежда телефона си на една от кръглите маси, преди да позира за снимка с Кук.

Сред официалната американска делегация бяха още директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг, министърът на отбраната Пийт Хегсет, както и вторият син на президента – Ерик Тръмп, придружен от съпругата си Лара.

Според информация на Асошиейтед Прес, цитираща американски служители, тази среща в Пекин е само началото на интензивен диалог – очаква се Тръмп и Си Дзинпин да се срещнат до четири пъти в рамките на следващата година, включително на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) в Китай и на срещата на Г-20 във Флорида.

Разгледайте ексклузивни кадри от бляскавата държавна вечеря, уловили разговорите между Тръмп, Си Дзинпин, Илон Мъск и Тим Кук, в нашата галерия по-долу.

Позлатени маси и специално меню: Кадри от пищната държавна вечеря за Тръмп и Си
22 снимки
Си Тръмп Пекин банкет
Си Тръмп Пекин банкет
Си Тръмп Пекин банкет
Си Тръмп Пекин банкет
Източник: The New York Times/ The Independent/ Newsweek/ Sky News    
Държавна вечеря Кулинарна дипломация Си Дзинпин Доналд Тръмп Американо-китайски отношения Меню Пекин Илон Мъск Тайван Дипломация
Последвайте ни
Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

Въздушната линейка за мениджър от АЕЦ „Козлодуй”

Въздушната линейка за мениджър от АЕЦ „Козлодуй”

Трагедия след вечеря: Семейство почина след консумация на диня

Трагедия след вечеря: Семейство почина след консумация на диня

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фронтменът на Bring Me the Horizon със сътресение, след като фен го удари с телефон

Фронтменът на Bring Me the Horizon със сътресение, след като фен го удари с телефон

Любопитно Преди 34 минути

Оли Сайкс от Bring Me the Horizon пострада по време на концерт в Сейнт Луис. Изпълнителят е с леко сътресение на мозъка, след като бе ударен от хвърлен телефон. Въпреки болката и дезориентацията, музикантът довърши участието си пред 22 000 фенове

Мараджиев подаде оставка като областен координатор на ГЕРБ в Пловдив

Мараджиев подаде оставка като областен координатор на ГЕРБ в Пловдив

България Преди 45 минути

Младен Шишков заема длъжността

Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Свят Преди 1 час

Стрийтинг към Стармър: Вече е ясно, че няма да поведете Лейбъристката партия към следващите парламентарни избори

Карлос Контрера от ВМРО към министър Демерджиев: Изметете гробищната мафия

Карлос Контрера от ВМРО към министър Демерджиев: Изметете гробищната мафия

България Преди 2 часа

Спирова и Денисиньо спорят за короната в Hell’s Kitchen тази вечер

Спирова и Денисиньо спорят за короната в Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Големият шампион ще грабне наградата от 50 000 евро и титлата “Най-добър готвач на България”

Завързаха и ограбиха в дома му посред нощ човек в Лешница

Завързаха и ограбиха в дома му посред нощ човек в Лешница

България Преди 2 часа

Двама мъже са проникнали в къща в селото

Момчета пребиха и ограбиха човек в Перник

Момчета пребиха и ограбиха човек в Перник

България Преди 2 часа

Задържан е 16-годишен

Разбиха схема за хранителни добавки, представяни като лекарства

Разбиха схема за хранителни добавки, представяни като лекарства

България Преди 3 часа

До операцията се стигна, след като в Софийска районна прокуратура е подаден сигнал от бивш министър на здравеопазването

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Свят Преди 3 часа

Подробности около визитата ще бъдат обявени допълнително, отбеляза Дмитрий Песков

Снимката е илюстративна

Най-лошите съпруги според зодиака

Любопитно Преди 3 часа

Астролозите подредиха жените според зодиакалния им знак — вижте кои дами са олицетворение на семейната хармония и кои трудно понасят рутината, избухват за дреболии и са готови да превърнат брачния живот в истинска холивудска драма

Загадката на „Зелените деца от Улпит“: Мит, болест или посещение от друг свят

Загадката на „Зелените деца от Улпит“: Мит, болест или посещение от друг свят

Любопитно Преди 3 часа

Историята за двете деца със зелена кожа, появили се от нищото в английско село през XII век, продължава да вълнува историците и до днес. Дали са жертви на отравяне, изгубени имигранти или нещо много по-необяснимо?

До седмица решават как да възстановят пътя Смолян – Пампорово

До седмица решават как да възстановят пътя Смолян – Пампорово

България Преди 3 часа

„Ще използваме вариант, който ще бъде най-бърз за изпълнение, независимо от цената“, заяви регионалният министър Иван Шишков

<p>Конституционният съд отмени мерките срещу ценовия шок при петрола и газа</p>

Конституционният съд отмени мерките на парламента срещу ценовия шок при петрола и газа

България Преди 4 часа

Висшите магистрати отмениха акта на Народното събрание от 13 март по искане на Министерския съвет. Мотивът: депутатите са нарушили разделението на властите и действащите закони за публичните финанси за 2026 година

Снимката е илюстративна

След сигнали: Прокуратурата разследва отсичането на дървета край строеж във Варна

България Преди 4 часа

Повод за реакцията стана и публикация в социалните мрежи на кмета Благомир Коцев

Изяснява се случай с новия областен управител на Сливен и отнета шофьорска книжка в Германия

Изяснява се случай с новия областен управител на Сливен и отнета шофьорска книжка в Германия

България Преди 4 часа

SpaceX

SpaceX подготвя изстрелването на най-голямата ракета в света

Любопитно Преди 4 часа

Първият тест може да се проведе още на 19 май

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg

Цеци Красимирова: С първия ми съпруг научих най-тежкия урок

Edna.bg

Съществува ли друга версия на теб? Нова теория твърди, че живеем в безброй паралелни вселени

Edna.bg

Ивелин Попов със силни думи за напусналия Ботев Пловдив Николай Минков

Gong.bg

Христо Арангелов: Всеки мач е финал за нас

Gong.bg

На първо четене: Приеха създаването отново на Комисия за противодействие на корупцията

Nova.bg

Печалби за около 240 млн. евро: СРП разкри измами с хранителни добавки, представяни като животоспасяващи лекарства (СНИМКИ)

Nova.bg