Москва призова за спешна евакуация на дипломати от Киев

Р усия призова чуждите държави да евакуират своите дипломати от Киев предварително в случай, че Украйна се опита да наруши честванията за 9 май в Москва. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предаде ТАСС.

Русия заплаши Киев с „масиран ракетен удар“, ако примирието на Путин бъде нарушено

Тя припомни, че на 4 май 2026 г. руското министерство на отбраната е публикувало официално изявление „във връзка със заплахите на киевския режим (термин, използван от Русия за обозначаване на украинските власти) да нанесе удар по Москва в свещения за всички руснаци празник – Деня на победата във Великата отечествена война“.

Москва започна да изтегля свои дипломати от Украйна

„Министерството на външните работи на Руската федерация настоятелно призовава властите на вашата страна/ръководството на вашата организация да приемат това изявление с максимална отговорност и да осигурят своевременната евакуация на персонала от дипломатическите и други мисии, както и на гражданите, от град Киев, поради неизбежността на ответен удар от страна на руските въоръжени сили срещу Киев, включително срещу центрове за вземане на решения, ако киевският режим осъществи своите престъпни терористични планове по време на честванията за Деня на победата“, подчерта говорителят.

Киев критикува затварянето на западни посолства

На този фон местният губернатор на руския град Брянск Александър Богомаз, цитиран Франс прес и ТАСС, съобщи, че 13 души са били ранени при украински удари засегнали жилищни сгради. Сред пострадалите има и едно дете.

Повредени са 20 жилища и 40 превозни средства.

Руската армия: Ще ударим обекти в Киев

Новината за тези удари идва ден след като Украйна осъди руските атаки срещу своята територия, въпреки предложеното от Киев прекратяване на огъня, като обеща да отговори „симетрично“ на всяко нарушение, припомня Франс прес.