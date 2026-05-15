НСИ: Годишната инфлация през април е 6.8%, транспортът и храните поскъпват най-много

М есечната инфлация в България през април 2026 г. е 1.8%, а годишната инфлация достига 6.8%, показват данните на Национален статистически институт. От началото на годината инфлацията е 3.7%, а средногодишната инфлация за периода май 2025 – април 2026 г. е 4.8%.

Инфлацията расте, кои стоки и услуги са поскъпнали

Най-сериозно поскъпване през април е отчетено в групите „Транспорт“ – с 9.0%, „Облекло и обувки“ – със 7.9%, и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ – с 1.7%. Спад на цените има единствено при „Развлечения, спорт и култура“ – с 1.6%.

При хранителните продукти най-голямо увеличение е регистрирано при доматите – с 28.8%, пипера – с 24.8%, зелето – с 18.3% и агнешкото месо – с 9.1%. Поскъпват още бананите, свинското месо, лукът и млечните продукти.

В същото време поевтиняват кафе, картофи, маргарин, зрял боб, сирене и кашкавал.

0,3% месечна инфлация през април

Сред нехранителните стоки и услуги най-сериозно увеличение е отчетено при газ пропан-бутан за автомобили – с 26.3%, международните полети – с 24.4%, дизеловото гориво – с 19.5% и бензина А95Н – с 9.2%. Облеклото и обувките също отбелязват значително поскъпване.

Поевтиняване е отчетено при прахосмукачките, туристическите пакети в страната, хотелите в курортите, пералните и сушилните машини, както и при климатичната техника и телевизорите.

Данните на НСИ показват още, че натрупаната инфлация за последните пет години, измерена чрез индекса на потребителските цени, достига 44.5%.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), използван за сравнение в Европейския съюз, годишната инфлация през април е 6.0%, а месечната – 1.8%.

Зеленчуците, яйцата и бензините са поскъпнали най-много през последния месец

При индекса на цените за малката потребителска кошница,

който измерва потреблението на най-нискодоходните 20% от домакинствата, месечното увеличение е 1.5%, а годишното – 4.5%.

Най-силно при тази група поскъпват хранителните продукти – с 2.0%.