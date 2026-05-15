„Нуждаеш ли се от Бангаранга в своя живот?“: Смях зад кулисите - Дара изненада оператор на „Евровизия“

Спонтанната реакция на българската звезда бързо натрупа гледания в социалните мрежи. Напрежението преди събота вечер расте, а вотът за България ще зависи изцяло от международната публика и сънародниците ни в чужбина

15 май 2026, 12:34
Българка стана най-красивият модел на Белгия
Какво означава „справедлива цена“ и може ли държавата да контролира поскъпването на храните
Демерджиев: Има нови данни по случая "Петрохан – Околчица"
Внимание: Гръмотевици, вятър и опасност от градушки през уикенда
Дара излиза под №12 на финала на "Евровизия", шансовете ни за Топ 10 скочиха двойно
Големият победител Денисиньо от Hell’s Kitchen: В кухнята съм от 8-годишен, защото нямаше къде да живея! (ВИДЕО)
Остри сблъсъци в СОС след решението за Паметника на Съветската армия
В знак на протест: Мотористи от цялата страна затварят редица ключови пътни артерии

Б роени часове ни делят от утрешния голям финал на „Евровизия“, на който цяла България ще стиска палци на нашата Дара. Напрежението в залата и зад кулисите е огромно, но родната изпълнителка намери перфектния начин да свали гарда и да разсмее всички присъстващи с бърза доза типично нейно присъствие и свеж хумор.

В забавно видео, което бързо обиколи социалните мрежи и натрупа хиляди лайкове в Инстаграм, се вижда как зад кулисите Дара бързо се превръща в любимка на техническия персонал, след като решава лично да провери защо един от хората зад камерите изглежда толкова сериозен.

„Имаш ли нужда от Бангаранга?“

Дара слиза видимо щастлива от представянето си и се обръща към насъбралите се медии и екипи с думите:

„Здравейте, това беше невероятно!“

В този момент обаче погледът ѝ е привлечен от един от операторите в залата, който явно изглежда изморен и леко напрегнат под тежестта на техниката и дългите часове работа. Певицата веднага усеща момента, приближава се до него и го пита с усмивка: „Изглеждаш много... всичко наред ли е?“.

Преди мъжът да успее да реагира, Дара прави това, което умее най-добре – скъсява дистанцията, навежда се към ухото му и прошепва най-важния въпрос на седмицата:

„Може би се нуждаеш от Бангаранга в своя живот?“

Бурни аплодисменти зад кулисите

Реакцията на околните не закъснява – хората избухват в силен смях, а самият оператор бързо се разтапя под родната енергия. За да довърши шоуто, Дара веднага започва да припява заразителния припев на песента си, с която утре вечер ще атакува европейския връх, под бурните аплодисменти и овации на присъстващите.

Кадрите са поредният пример за засиления интерес към българското участие, което вече събира сериозна подкрепа както от чуждестранните медии, така и от феновете в Европа. Големият финал на „Евровизия“ е утре вечер (събота), а Дара излиза на сцената с реални шансове за предно класиране. Припомняме, че според регламента на конкурса зрителите в България не могат да гласуват за нашия представител, така че всичко ще зависи от вота на българите зад граница и международната публика. 

"Не мога да повярвам на това, което се случи! Обичам да бъда на сцена и обичам това, което усетих по време на изпълнението. Много съм благодарна за това и за подкрепата, която получих. Сега просто не мога да викам, защото се нуждая от гласа си за утре и за деня след това". Това бяха първите думи на Дара, след като стана ясно, че се класира на големия финал на „Евровизия” в събота. 

Певицата излезе под номер 1 във втория полуфинал на сцената във Виена сред 15-те страни, които продължават да се борят за победата. 

От дни букмейкърите ѝ отреждаха място в топ 10 на големия финал. А часове преди полуфинала в четвъртък вечер, на репетицията тя грабна първото място сред гласовете на публиката и журналистите.

"Много сме щастливи и искаме да благодарим на всички българи зад граница, които подкрепиха Дара и България. Искам също така да благодаря на абсолютно всички, които ѝ изпратиха своята подкрепа, въпреки че не можеха да гласуват за нея", заяви музикалният продуцент Саня Армутлиева, цитирана от NOVA

Оригиналното име на песента ѝ „Бангаранга” идва от ямайски жаргон и означава "хаос" или "суматоха". Това е централният образ в изпълнението, който символизира бунт срещу нормите. Дара и „Бангаранга”  могат да бъдат подкрепени в събота с гласуване на сайта на "Евровизия", както и с SMS от българите в чужбина.

Във втория полуфинал участваха 15 държави: България, Азербайджан, Румъния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипър, Латвия, Дания, Австралия, Украйна, Албания, Малта и Норвегия. 10 от държавите се класираха за големия финал в събота. Освен България, напред продължават и Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Кипър, Малта, Албания, Дания и Чехия. 

Демерджиев: Има нови данни по случая "Петрохан – Околчица"

Българка стана най-красивият модел на Белгия

Внимание: Гръмотевици, вятър и опасност от градушки през уикенда

„Нуждаеш ли се от Бангаранга в своя живот?": Смях зад кулисите - Дара изненада оператор на „Евровизия"

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

Рекордна награда на финала на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive"

Разбиха международен канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния

ЦИК определи номерата в бюлетините за частичните избори на 14 юни

Близо 200 души бягаха в подкрепа на българските параолимпийци

Хаос в ресторант в Ел Ей: Бритни Спиърс плаши клиенти с нож и странно поведение

Кола блъсна жена край Кресна

Кралица Маргрете II е приета в болница след инфаркт

Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

Историческа среща: Крал Чарлз III прие новата кралица на маорите

NOVA дава свеж старт на лятото с много емоции и добро настроение

НСИ: Годишната инфлация през април е 6.8%, транспортът и храните поскъпват най-много

НС прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите

„Аз съм вулканът": Прея изригна с нов музикален жанр и личен манифест

Плодовете поскъпват с над 50% на едро, ръст и при оранжерийните зеленчуци

Заради опасност от дронове: Спряха временно въздушния трафик над Хелзинки

