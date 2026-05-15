„Нуждаеш ли се от Бангаранга в своя живот?“: Смях зад кулисите - Дара изненада оператор на „Евровизия“

Големият победител Денисиньо от Hell’s Kitchen: В кухнята съм от 8-годишен, защото нямаше къде да живея! (ВИДЕО)

Какво означава „справедлива цена“ и може ли държавата да контролира поскъпването на храните

Б роени часове ни делят от утрешния голям финал на „Евровизия“, на който цяла България ще стиска палци на нашата Дара. Напрежението в залата и зад кулисите е огромно, но родната изпълнителка намери перфектния начин да свали гарда и да разсмее всички присъстващи с бърза доза типично нейно присъствие и свеж хумор.

В забавно видео, което бързо обиколи социалните мрежи и натрупа хиляди лайкове в Инстаграм, се вижда как зад кулисите Дара бързо се превръща в любимка на техническия персонал, след като решава лично да провери защо един от хората зад камерите изглежда толкова сериозен.

„Имаш ли нужда от Бангаранга?“

Дара слиза видимо щастлива от представянето си и се обръща към насъбралите се медии и екипи с думите:

„Здравейте, това беше невероятно!“

В този момент обаче погледът ѝ е привлечен от един от операторите в залата, който явно изглежда изморен и леко напрегнат под тежестта на техниката и дългите часове работа. Певицата веднага усеща момента, приближава се до него и го пита с усмивка: „Изглеждаш много... всичко наред ли е?“.

Преди мъжът да успее да реагира, Дара прави това, което умее най-добре – скъсява дистанцията, навежда се към ухото му и прошепва най-важния въпрос на седмицата:

„Може би се нуждаеш от Бангаранга в своя живот?“

Бурни аплодисменти зад кулисите

Реакцията на околните не закъснява – хората избухват в силен смях, а самият оператор бързо се разтапя под родната енергия. За да довърши шоуто, Дара веднага започва да припява заразителния припев на песента си, с която утре вечер ще атакува европейския връх, под бурните аплодисменти и овации на присъстващите.

Кадрите са поредният пример за засиления интерес към българското участие, което вече събира сериозна подкрепа както от чуждестранните медии, така и от феновете в Европа. Големият финал на „Евровизия“ е утре вечер (събота), а Дара излиза на сцената с реални шансове за предно класиране. Припомняме, че според регламента на конкурса зрителите в България не могат да гласуват за нашия представител, така че всичко ще зависи от вота на българите зад граница и международната публика.

"Не мога да повярвам на това, което се случи! Обичам да бъда на сцена и обичам това, което усетих по време на изпълнението. Много съм благодарна за това и за подкрепата, която получих. Сега просто не мога да викам, защото се нуждая от гласа си за утре и за деня след това". Това бяха първите думи на Дара, след като стана ясно, че се класира на големия финал на „Евровизия” в събота.

Певицата излезе под номер 1 във втория полуфинал на сцената във Виена сред 15-те страни, които продължават да се борят за победата.

От дни букмейкърите ѝ отреждаха място в топ 10 на големия финал. А часове преди полуфинала в четвъртък вечер, на репетицията тя грабна първото място сред гласовете на публиката и журналистите.

"Много сме щастливи и искаме да благодарим на всички българи зад граница, които подкрепиха Дара и България. Искам също така да благодаря на абсолютно всички, които ѝ изпратиха своята подкрепа, въпреки че не можеха да гласуват за нея", заяви музикалният продуцент Саня Армутлиева, цитирана от NOVA .

Оригиналното име на песента ѝ „Бангаранга” идва от ямайски жаргон и означава "хаос" или "суматоха". Това е централният образ в изпълнението, който символизира бунт срещу нормите. Дара и „Бангаранга” могат да бъдат подкрепени в събота с гласуване на сайта на "Евровизия", както и с SMS от българите в чужбина.

Във втория полуфинал участваха 15 държави: България, Азербайджан, Румъния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипър, Латвия, Дания, Австралия, Украйна, Албания, Малта и Норвегия. 10 от държавите се класираха за големия финал в събота. Освен България, напред продължават и Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Кипър, Малта, Албания, Дания и Чехия.