Свят

Урокът, който СЗО научи след неочаквания епидемичен взрив в океана

Появата на щама Андес на борда на туристически лайнер показа защо международните здравни регламенти трябва да се изграждат преди, а не по време на криза. Според СЗО рискът в момента е нисък, но системата е пред нов тип заплаха

15 май 2026, 13:23
К огато на 2 май 2026 г. Обединеното кралство уведоми СЗО за група случаи на тежко респираторно заболяване на борда на плаващ под нидерландски флаг круизен кораб в Атлантическия океан, на борда му имаше пътници от 23 държави. В рамките на броени дни случаи на хантавирус (щам "Андес") бяха потвърдени в Южна Африка, Швейцария и Нидерландия. Корабът все още се намираше в открито море.

Това, което последва, бе един от най-сложните международни отговори на епидемичен взрив през последните години – и директен тест за Международните здравни регламенти (2005 г.) (МЗР), правно обвързващата глобална рамка, която задължава държавите да предотвратяват, да се подготвят, да засичат, да докладват и да реагират на заплахи за общественото здраве, които пресичат границите.

Ето как протекче спасителната операция.

24/7 наблюдение и откриване

Още преди да възникнат големи трансгранични събития в общественото здравеопазване, екип от експерти по здравно разузнаване на СЗО работи денонощно, за да засече сигналите, преди те да ескалират в събития от потенциално международно значение. Само през 2025 г. тези „детективи“ са прегледали 224 000 съобщения както от официални източници, включително Международните здравни регламенти (МЗР), така и от медийни статии, в резултат на което са идентифицирани 116 сериозни здравни събития, 70 от които са изисквали незабавни оперативни действия и проследяване от СЗО.

Нотификация

От момента, в който СЗО получи уведомление за даден случай, Националните фокусни точки по МЗР и СЗО се задействат в бърз и структуриран международен обмен на информация. Скоростта е от ключово значение: на кораб, където пътниците живеят на тясно разстояние и след това се разпръскват в различни страни, всеки час забавяне усложнява предизвикателството пред проследяването на контактните лица.

„МЗР предоставят ясни правила и процеси за докладване и управление на здравните рискове, така че всеки знае какво да прави по време на криза“, заяви Деми Рьорингс, Национална фокусна точка по МЗР за Нидерландия.

Оценка на риска и медицинска евакуация

Докато корабът все още беше закотвен край Кабо Верде, служител за извънредни здравни ситуации от Регионалния офис на СЗО за Африка се качи на борда, придружен от двама нидерландски лекари и експерт от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Те проведоха бързо епидемиологично разследване, оцениха състоянието на всички на борда и изолираха пътниците в каютите им, докато хората със симптоми бяха незабавно отделени.

СЗО се ангажира с корабната компания, за да улесни два медицински евакуационни полета до Нидерландия, транспортирайки двата случая директно в специализирани нидерландски болници, а едно лице с висок риск от контакт беше транспортирано в Германия – практическа демонстрация на това какво правят възможни МЗР: спешен трансфер на пациенти през граница при същевременно намаляване на последващото излагане на риск. Успоредно с това СЗО съдейства за репатриращи полети с ЕС и осигури доставчик на услуги за спешен медицински трансфер в готовност, в случай че някой пътник или член на екипажа развие симптоми и се нуждае от спешна медицинска евакуация.

Проследяване на контактните лица

СЗО информира 12 държави, чиито граждани са слезли по-рано на остров Света Елена, както и обществеността чрез своя портал „Новини за епидемични взривове“. Това известие доведе директно до идентифицирането на случай в Цюрих на 6 май.

„Хората на круизния кораб бяха от цял свят и се завърнаха в страни от цял свят. Способността на всички правителства да се обединят и да проследят тези контакти беше наистина невероятна“, каза Борис Павлин, епидемиолог от СЗО.

Лабораторна координация

Лабораторни тестове в Южна Африка потвърдиха хантавирусна инфекция при критично болен пациент, който е бил на кораба дни преди това. След това СЗО координира международни усилия за секвениране, сравнявайки геномите на вируса Андес от цялата група случаи, за да установи как е възникнал и се е разпространил взривът.

„Този анализ превръща международните лабораторни данни в приложимо здравно разузнаване, за да се ръководят протоколите за карантина, медицинските евакуации и международното проследяване на контактите“, каза Карен Нахапетян, лабораторен специалист в Регионалния офис на СЗО за Европа.

Слизане на сушата в Тенерифе

Преди корабът да пристигне в Тенерифе на 10 май, СЗО предостави на испанските власти стъпка по стъпка оперативни насоки за безопасното слизане на сушата и последващото управление на всички пътници и екипаж – обхващащи превенцията на инфекции, съвети за скрининг и комуникация на риска.

Двадесет и три държави участваха в операцията. Всички пътници вече се завърнаха по домовете си и са под 42-дневно наблюдение съгласно препоръките на СЗО.

Голямата картина

„Въпреки че това е сериозен инцидент, СЗО оценява риска за общественото здраве като нисък“, заяви генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. „Това също така показва защо съществуват Международните здравни регламенти и как работят те.“

„Този изблик ни напомня, че здравната сигурност не се изгражда по време на криза – тя се изгражда преди нея“, каза д-р Ханс Хенри П. Клуге, регионален директор на СЗО за Европа. „МЗР ни дадоха рамката. Колективните действия ни дадоха отговора.“

Хантавирусната група случаи на кораба MV Hondius е първият документиран взрив на този вирус на плавателен съд. Едва ли това ще бъде последният път, когато патоген тества международната здравна архитектура в морето. Отговорът демонстрира, че когато държавите уведомяват бързо, споделят данни открито и действат солидарно, системата издържа и се спасяват човешки животи.

„Солидарността е най-добрият ни имунитет“, каза д-р Тедрос и добавя: „Само когато се подкрепяме взаимно, можем да реагираме ефективно“.

Хантавирус Круизен кораб Световна здравна организация СЗО Международни здравни регламенти МЗР Епидемичен взрив Трансгранични здравни заплахи Медицинска евакуация Проследяване на контактни лица Здравна сигурност Солидарност
