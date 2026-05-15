Какво означава „справедлива цена“ и може ли държавата да контролира поскъпването на храните

К акво всъщност означава „справедлива цена“ за храните и възможно ли е държавата да покаже кога даден продукт е прекалено скъп? Този въпрос отново излезе на дневен ред след заявката на управляващите за създаване на механизъм, който да сравнява цените на хранителните стоки в България с тези в други европейски държави.

Новият заместник-министър на земеделието и храните Крум Неделков обясни, че идеята е чрез исторически анализ на цените и съпоставяне с данни от други страни в ЕС потребителите да получават по-ясна информация дали даден продукт у нас се продава на разумна цена.

„Механизмът ще дава информация на потребителите доколко съответната стока има справедлива цена в България“, посочи Неделков.

По думите му целта не е въвеждане на санкции или директен контрол върху търговците, а по-голяма прозрачност за надценките в магазините.

Идеята е хората да могат по-лесно да преценят кога разликата между реалната стойност на даден продукт и крайната цена в търговската мрежа става прекалено голяма.

Какво означава „справедлива цена“ за хората

Оказва се обаче, че самото понятие е трудно за определяне.

Много потребители смятат, че „справедливата цена“ е относително понятие и зависи както от доходите, така и от качеството на продукта. Други са на мнение, че такава цена изобщо не съществува, защото пазарът сам определя стойността на стоките.

При ежедневни продукти като плодове и зеленчуци например много хора трудно могат да кажат колко би била „нормалната“ цена. Част от потребителите обвързват темата основно с усещането за прекалено високи надценки и постоянния ръст на цените в магазините.

Търговците искат мерки срещу спекулата

Представители на търговския сектор също признават, че са необходими действия срещу спекулативното поскъпване, но според тях фокусът трябва да бъде върху стимулирането на българското производство.

Според част от бизнеса по-голямата подкрепа за родните производители би помогнала за по-стабилни цени и по-малка зависимост от вносни стоки.

Има ли риск от конфликт с правилата на ЕС

Темата повдига и въпроси дали подобен механизъм е съвместим с европейските правила за свободен пазар и конкуренция.

Юристът доц. Христо Христев предупреди, че всичко зависи от начина, по който ще бъде изграден контролът върху цените.

„Стои въпросът как точно е решен този механизъм за контрол на цените и доколко той не представлява прекомерна бюрократична намеса“, коментира той пред NOVA.

По думите му подобни мерки могат да затруднят не само българските компании, но и фирмите от останалите държави членки на Европейския съюз.

Доц. Христев смята, че преди приемането на окончателни законодателни промени е необходимо те да бъдат съгласувани с Европейската комисия.

„Предложенията трябва да бъдат съгласувани с Европейската комисия, за да не се окажем в положение на нарушаване на европейската уредба за защита на конкуренцията“, посочи той.

Очакват се още мерки срещу поскъпването

От управляващото мнозинство вече дадоха сигнал, че това няма да бъде единствената стъпка срещу растящите цени на храните.

Според тях предстоят и допълнителни предложения, насочени както към ограничаване на необоснованото поскъпване, така и към подкрепа за земеделския сектор и българските производители.