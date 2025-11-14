Зеленски: Русия атакува Украйна с около 430 дрона и 18 ракети

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че броят на убитите при снощната атака срещу Киев е достигнал четирима души, а ранените са десетки, включително деца и бременна жена, предаде Укринформ, като се позова на публикация на президента в „Телеграм“.

„Спешните ни служби работят от снощи на местата на руските удари. Това беше отвратителна атака. Към момента имаме информация за десетки ранени, включително деца и бременна жена. За съжаление четирима души са убити. Поднасям съболезнования на техните семейства и близки“, пише в публикацията.

Зеленски също така посочва, че руснаците са използвали при атаката около 430 дрона и 18 ракети, включително балистични и аеробалистични ракети.

Според украинския президент основната цел на ударите е бил Киев, но врагът е нанесъл удари и в Киевска област, Харковска област и Одеска област. По предварителни данни руснаците са използвали ракета „Циркон“ в Сумска област тази сутрин.

Today, I received a report from the Commander-in-Chief and several reports already from the Commander of the Air Force.



First, our Patriots, along with some other systems, worked effectively, and 14 Russian missiles were neutralized overnight. Among them were two aeroballistic… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2025

„Министърът на вътрешните работи Игор Клименко вече ме информира за напредъка на спасителните операции на място. Благодаря на всички, които помагат на нашия народ. Командирът на военновъздушните сили Анатолий Кривоножко също ме информира за резултатите от операциите за противовъздушна отбрана. Благодаря на нашите войници за отличната им работа“, каза още Зеленски.

Той подчерта, че става въпрос за умишлена атака, целяща да бъдат нанесени възможно най-големи щети на хората и на цивилната инфраструктура. По думите му посолството на Азербайджан в украинската столица също е било повредено от отломки от ракета „Искандер“.

„Украйна отговаря на тези удари със сили с голям обсег и светът трябва да спре тези атаки срещу живота със санкции. Русия все още може да продава петрол и да създава схемите си. Всичко това трябва да бъде спряно“, настоя Зеленски.

Началникът на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко каза, че при снощната атака са били ранени 27 души, включително две деца. Петнадесет души са били хоспитализирани.