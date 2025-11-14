Свят

Зеленски: Русия атакува Украйна с около 430 дрона и 18 ракети

Това посочи Зеленски в социалната мрежа "Екс"

Обновена преди 36 минути / 14 ноември 2025, 11:16
Зеленски: Русия атакува Украйна с около 430 дрона и 18 ракети
Източник: gettyimages

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че броят на убитите при снощната атака срещу Киев е достигнал четирима души, а ранените са десетки, включително деца и бременна жена, предаде Укринформ, като се позова на публикация на президента в „Телеграм“.

„Спешните ни служби работят от снощи на местата на руските удари. Това беше отвратителна атака. Към момента имаме информация за десетки ранени, включително деца и бременна жена. За съжаление четирима души са убити. Поднасям съболезнования на техните семейства и близки“, пише в публикацията.

Зеленски също така посочва, че руснаците са използвали при атаката около 430 дрона и 18 ракети, включително балистични и аеробалистични ракети.

Според украинския президент основната цел на ударите е бил Киев, но врагът е нанесъл удари и в Киевска област, Харковска област и Одеска област. По предварителни данни руснаците са използвали ракета „Циркон“ в Сумска област тази сутрин.

 

 

„Министърът на вътрешните работи Игор Клименко вече ме информира за напредъка на спасителните операции на място. Благодаря на всички, които помагат на нашия народ. Командирът на военновъздушните сили Анатолий Кривоножко също ме информира за резултатите от операциите за противовъздушна отбрана. Благодаря на нашите войници за отличната им работа“, каза още Зеленски.

Той подчерта, че става въпрос за умишлена атака, целяща да бъдат нанесени възможно най-големи щети на хората и на цивилната инфраструктура. По думите му посолството на Азербайджан в украинската столица също е било повредено от отломки от ракета „Искандер“.

„Украйна отговаря на тези удари със сили с голям обсег и светът трябва да спре тези атаки срещу живота със санкции. Русия все още може да продава петрол и да създава схемите си. Всичко това трябва да бъде спряно“, настоя Зеленски.

Началникът на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко каза, че при снощната атака са били ранени 27 души, включително две деца. Петнадесет души са били хоспитализирани.

Вижте в нашата галерия: Как войната промени лицето на Зеленски

Как войната промени лицето на Зеленски
29 снимки
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Източник: БТА, Валерия Динкова    
Украйна Русия Володимир Зеленски Атаки с дронове Ракетни удари Гражданска инфраструктура Санкции Война Въздушен терор Международен отговор
Последвайте ни

По темата

Голяма авария по бул.

Голяма авария по бул. "България", проблем с водоснабдяването на 8 квартала в София

Ема Стоун е най-красивата жена в света според „гръцкото златно сечение“

Ема Стоун е най-красивата жена в света според „гръцкото златно сечение“

Разкриха тайната мрежа от клонирани офиси, с която Путин крие местонахождението си

Разкриха тайната мрежа от клонирани офиси, с която Путин крие местонахождението си

Нови милионни оферти за Карлос Насар: Ще напусне ли България?

Нови милионни оферти за Карлос Насар: Ще напусне ли България?

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
Внимавайте: 13 от 14 системи за следене на лентите не работят според очакванията

Внимавайте: 13 от 14 системи за следене на лентите не работят според очакванията

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 14 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 16 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 14 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 15 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Карди Би стана майка за четвърти път

Карди Би стана майка за четвърти път

Любопитно Преди 10 минути

Тя е родила сина си миналата седмица

,

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

България Преди 10 минути

Средното възнаграждение в столицата е с близо 2000 лева по-високо от това в Кюстендил

Задържаха 38-годишен, пробол мъж с нож в гърдите

Задържаха 38-годишен, пробол мъж с нож в гърдите

Свят Преди 46 минути

Обвиняемият е задържан за 72 часа; предстои искане за постоянен арест

Мъж намерен на пътя с тежка травма, не успяха да го спасят

Мъж намерен на пътя с тежка травма, не успяха да го спасят

България Преди 51 минути

На 13 ноември вечерта водач на товарен автомобил е подал сигнал, че преминавайки през село Дреновец е установил лежащ на платното мъж в безпомощно състояни

ДСБ предлагат отпадане на "такса нотариус" при прехвърляне на МПС

ДСБ предлагат отпадане на "такса нотариус" при прехвърляне на МПС

България Преди 59 минути

Законопроектът предвижда да се запази опцията при желание гражданите все пак да използват нотариални услуги

<p>САЩ принудиха белгийски генерал да напусне след критични оценки за Тръмп</p>

"Хаотична и брутална": САЩ принудиха белгийски генерал да напусне след критични оценки за Тръмп

Свят Преди 1 час

Според белгийските медии обкръжението на военния министър на САЩ Пийт Хегсет е пряко заето с решенията по този случай

Ариана Гранде

Фен нападна Ариана Гранде на премиера, Синтия Ериво се намеси

Любопитно Преди 1 час

„Не помня нищо“: K-pop звезда припадна на сцената (ВИДЕО)

„Не помня нищо“: K-pop звезда припадна на сцената (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Хюна се срина по време на изпълнение, което предизвика сериозно безпокойство сред феновете заради скорошната ѝ загуба на тегло

Схема за милиони: Имотна мафия краде жилища с фалшиви свидетели

Схема за милиони: Имотна мафия краде жилища с фалшиви свидетели

България Преди 1 час

Сделката за апартаментите в столицата е спряна, а лъжесвидетелите са хванати "в крачка"

Лейди Гага

„Имам късмет, че съм жива“ - Лейди Гага със смразяващо признание

Любопитно Преди 1 час

Звездата признава, че е получила психически срив

Бундестагът подобри рекорда си за най-продължително заседание

Бундестагът подобри рекорда си за най-продължително заседание

Свят Преди 1 час

При предишния рекорд, поставен през юни, сесията приключи в 00:29 часа през нощта

Вицепремиерите отговарят на въпроси на депутати в НС

Вицепремиерите отговарят на въпроси на депутати в НС

България Преди 1 час

<p>Google пуска изкуствен интелект, който пазарува вместо вас</p>

Google предлага AI да помогне в пазаруването за подаръци

Технологии Преди 2 часа

Компанията използва момента, за да пусне нови умни функции

Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за "Лукойл"

Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за "Лукойл"

България Преди 2 часа

След Съвета за сигурност днес премиерът ще каже кой е особеният управител в "Лукойл", ще бъде едно лице, поясни Борисов

Politico: 50% от западните избиратели са недоволни от демокрацията

Politico: 50% от западните избиратели са недоволни от демокрацията

Свят Преди 2 часа

Голямо проучване на Ipsos сред почти 10 000 избиратели в девет страни – седем в Европейския съюз, плюс Обединеното кралство и САЩ – установява, че около половината от избирателите са недоволни от начина, по който функционира демокрацията

Президентът обнародва промени в закона за регулиране на дейностите с нефт

Президентът обнародва промени в закона за регулиране на дейностите с нефт

Свят Преди 2 часа

Измененията засилват контрола върху фирмите, опериращи критична инфраструктура и търгуващи с нефт и нефтени продукти

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Сара Джесика Паркър със специална награда за принос в телевизията

Edna.bg

Вижте първите снимки на Пи Диди в затвора

Edna.bg

Ливърпул и Ювентус по петите на ас на Байерн

Gong.bg

Самоубийство на 19-годишен ръгбист шокира спортния свят

Gong.bg

Професия лъжесвидетел: Как срещу 100 лв. може да участваш в кражба на имоти за милиони

Nova.bg

Премиерът свиква Съвет по сигурността по темата за особения управител на "Лукойл"

Nova.bg