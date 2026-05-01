Киев: Руското предложение за примирие е омайване на САЩ

Р уското предложение за прекратяване на огъня в Украйна по повод честването на победата във Втората световна война на 9 май е поредният опит на Москва да омае САЩ, заяви днес украинският министър на външните работи Андрий Сибига, предаде "Ройтерс".

"Това е поредната манипулация", поясни украинският първи дипломат пред представители на местни медии.

Русия aтакува Украйна с над 400 дрона днес

Москва обяви в началото на тази седмица, че по време на телефонен разговор в началото на тази седмица руският президент Владимир Путин е предложил на американския си колега Доналд Тръмп временно спиране на огъня в Украйна за отбелязване на годишнината от края на Втората световна война.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски на свой ред заяви вчера, че е инструктирал украински представители да изяснят с екипа на Тръмп подробностите около предложението на Русия за примирие на този ден, предаде "Укринформ".