29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Вижте какво се е случило на този ден в историята

29 октомври 2025
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Н а 29 октомври 1395 г.умира един от последните владетели на независима България – цар Иван Шишман, син на цар Иван Александър и царица Сара-Теодора. Неговото управление (1371–1395 г.) бележи последните години на Търновското царство, когато страната е подложена на силен натиск от настъпващата Османска империя.

Иван Шишман наследява престола в труден момент – след разпадането на България на няколко самостоятелни области

и след падането на Видинското царство под властта на турците.

Царят управлява от столицата Търново, но постепенно е принуден да се оттегли към Никопол, където се укрепява и продължава борбата срещу османците. Въпреки многократните походи и опити за съпротива, силите на българите отслабват. Османските войски под командването на султан Баязид I Йълдъръм настъпват все по-настойчиво, а през 1393 г. Търново пада след тримесечна обсада. Иван Шишман продължава да оказва съпротива още две години, но в крайна сметка е пленен край Никопол.

На 29 октомври 1395 г. Иван Шишман е екзекутиран по заповед на султана,

като според някои източници е посечен след отказа си да приеме исляма. Смъртта му символично бележи края на Второто българско царство и началото на дългия петвековен период на османско владичество.

В българската народна памет цар Иван Шишман остава като героичен, но трагичен владетел, който не се предава пред врага. Неговата фигура е обвита в легенди и песни, особено популярни в шопско и Родопите, където народът вярвал, че царят не е умрял, а се е скрил и ще се завърне, за да освободи България.

  • Първият писмен документ за правата на човека

През 539 година пр.н.е. персийският цар Кир II Велики, известен като основател на Персийската империя, завладява Вавилон, една от най-могъщите и влиятелни държави на древния свят. След успешната си военна кампания той влиза в града без разрушения и жестокости, проявявайки рядко срещана за времето си умереност и мъдрост. В знак на уважение към местните традиции и религии, Кир издава Цилиндъра на Кир, който се счита за първия писмен документ за правата на човека.

Цилиндърът представлява керамичен цилиндър с надпис на акадски език, в който царят обявява своите действия като законни и справедливи. В текста се посочва, че той освобождава пленниците, позволява на различните народи да възстановят храмовете си и да следват собствените си религиозни практики. Цилиндърът подчертава принципите на толерантност, свобода на вярата и защита на човешките права, което го прави уникален за времето си.

Документът отразява визията на Кир за управление, основано на справедливост и уважение към различията, а не единствено на насилие и принуда. Историците го смятат за символ на държавност, хуманност и правова култура в древния свят.

Цилиндърът на Кир е открит през 1879 г. в Вавилон и днес се съхранява в Британския музей в Лондон, като вдъхновение за съвременните представи за човешки права и свободи.

Още събития на 29 октомври:

  • 1912 г. – Балканската война: Османската империя иска примирие. Княз Фердинанд скрива предложението от съюзниците и продължава войната.
  • 1923 г. – Създадена е Република Турция, за президент е избран Мустафа Кемал Ататюрк.
  • 2015 г. – Китай прекратява политиката за едно дете; от 2016 г. на семействата вече е позволено да имат по две деца.

Родени:

  • 1897 г. – роден е министърът на нацистката пропаганда Йозеф Гьобелс
  • 1914 г. – роден е бившият  български патриарх Максим
  • 1971 г. – родена е американската актриса Уинона Райдър („Едуард Ножиците“, „Дракула“, „Къща на духовете“, „Малки жени“, „Лов на вещици“, „Есен в Ню Йорк“, „Черният лебед“)

Починали:

  • 1911 г. – умира американският журналист Джоузеф Пулицър

По темата

Иван Шишман Османска империя Второ българско царство Османско владичество Кир II Велики цилиндър на Кир права на човека Персийска империя 29 октомври Балканска война
