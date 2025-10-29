29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Н а 29 октомври 1395 г.умира един от последните владетели на независима България – цар Иван Шишман, син на цар Иван Александър и царица Сара-Теодора. Неговото управление (1371–1395 г.) бележи последните години на Търновското царство, когато страната е подложена на силен натиск от настъпващата Османска империя.

Иван Шишман наследява престола в труден момент – след разпадането на България на няколко самостоятелни области

и след падането на Видинското царство под властта на турците.

Царят управлява от столицата Търново, но постепенно е принуден да се оттегли към Никопол, където се укрепява и продължава борбата срещу османците. Въпреки многократните походи и опити за съпротива, силите на българите отслабват. Османските войски под командването на султан Баязид I Йълдъръм настъпват все по-настойчиво, а през 1393 г. Търново пада след тримесечна обсада. Иван Шишман продължава да оказва съпротива още две години, но в крайна сметка е пленен край Никопол.

На 29 октомври 1395 г. Иван Шишман е екзекутиран по заповед на султана,

като според някои източници е посечен след отказа си да приеме исляма. Смъртта му символично бележи края на Второто българско царство и началото на дългия петвековен период на османско владичество.

В българската народна памет цар Иван Шишман остава като героичен, но трагичен владетел, който не се предава пред врага. Неговата фигура е обвита в легенди и песни, особено популярни в шопско и Родопите, където народът вярвал, че царят не е умрял, а се е скрил и ще се завърне, за да освободи България.

Първият писмен документ за правата на човека

През 539 година пр.н.е. персийският цар Кир II Велики, известен като основател на Персийската империя, завладява Вавилон, една от най-могъщите и влиятелни държави на древния свят. След успешната си военна кампания той влиза в града без разрушения и жестокости, проявявайки рядко срещана за времето си умереност и мъдрост. В знак на уважение към местните традиции и религии, Кир издава Цилиндъра на Кир, който се счита за първия писмен документ за правата на човека.

Цилиндърът представлява керамичен цилиндър с надпис на акадски език, в който царят обявява своите действия като законни и справедливи. В текста се посочва, че той освобождава пленниците, позволява на различните народи да възстановят храмовете си и да следват собствените си религиозни практики. Цилиндърът подчертава принципите на толерантност, свобода на вярата и защита на човешките права, което го прави уникален за времето си.

Документът отразява визията на Кир за управление, основано на справедливост и уважение към различията, а не единствено на насилие и принуда. Историците го смятат за символ на държавност, хуманност и правова култура в древния свят.

Цилиндърът на Кир е открит през 1879 г. в Вавилон и днес се съхранява в Британския музей в Лондон, като вдъхновение за съвременните представи за човешки права и свободи.

Още събития на 29 октомври:

1912 г. – Балканската война: Османската империя иска примирие. Княз Фердинанд скрива предложението от съюзниците и продължава войната.

1923 г. – Създадена е Република Турция, за президент е избран Мустафа Кемал Ататюрк.

2015 г. – Китай прекратява политиката за едно дете; от 2016 г. на семействата вече е позволено да имат по две деца.

Родени:

1897 г. – роден е министърът на нацистката пропаганда Йозеф Гьобелс

1914 г. – роден е бившият български патриарх Максим

1971 г. – родена е американската актриса Уинона Райдър („Едуард Ножиците“, „Дракула“, „Къща на духовете“, „Малки жени“, „Лов на вещици“, „Есен в Ню Йорк“, „Черният лебед“)

