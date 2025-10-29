Свят

Тръмп изрази съжаление, че не може да се кандидатира за трети мандат

Той отбеляза обаче, че републиканската му партия има добри възможности за кандидат на следващите президентски избори

29 октомври 2025, 08:15
Тръмп изрази съжаление, че не може да се кандидатира за трети мандат
Източник: iStock photos/Getty images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „много е лошо“, че не му е позволено да се кандидатира за трети мандат, признавайки конституционната реалност, предаде Асошиейтед прес.

„Ако го прочетете, е съвсем ясно. Не ми е позволено да се кандидатирам. Много е лошо“, заяви Тръмп пред репортери на борда президентския самолет на път към Южна Корея.

Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари“ – кризата между САЩ и Венецуела

„Въз основа на това, което прочетох, предполагам, че нямам право да се кандидатирам. Така че ще видим какво ще се случи“, допълни той.

Коментарите на президента, които периодично засяга темата за трети мандат, следват категоричното изказване на председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, че би било невъзможно Тръмп да остане в Белия дом след изтичане на настоящия му мандат. Той заяви, че 22-та поправка на Конституцията не позволява трети президентски мандат и промяната на това с нова поправка би била процес, който ще продължи години, а също така, президентът е разбрал това.

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

Самият Тръмп заяви на борда на Air Force One, че Републиканската му партия има добри възможности за кандидат на следващите президентски избори – в лицето на държавния секретар Марко Рубио, който пътува с него, и на вицепрезидента Джей Ди Ванс.

„Всичко, което мога да ви кажа, е, че имаме страхотна група“, заяви Тръмп.

Източник: Виктор Турмаков/БТА    
Тръмп САЩ трети мандат президент
Последвайте ни
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Какво разказаха част от замесените в случая

Какво разказаха част от замесените в случая "Хъсърджиев"

Почитаме света Анастасия Римлянка, какво се знае за нея

Почитаме света Анастасия Римлянка, какво се знае за нея

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

pariteni.bg
Ford измисли начин да направи зареждането на EV по-практично и изгодно

Ford измисли начин да направи зареждането на EV по-практично и изгодно

carmarket.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 2 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 2 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 2 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 2 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Северна Корея извърши изпитание на крилата ракета

Северна Корея извърши изпитание на крилата ракета

Свят Преди 12 минути

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун не е присъствал на теста

Нидерландия гласува на предсрочни парламентарни избори

Нидерландия гласува на предсрочни парламентарни избори

Свят Преди 17 минути

Кампанията приключи с дебати по телевизия Ен О Ес, в който участваха 15 партии

Nvidia положи основите за своя план за "века на AI"

Nvidia положи основите за своя план за "века на AI"

Технологии Преди 1 час

Компанията вижда огромно развитие на технологията през следващите години

Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

България Преди 1 час

Каква е процедурата?

Надзорните съвети на НОИ и НЗОК разглеждат план-сметките на двете институции

Надзорните съвети на НОИ и НЗОК разглеждат план-сметките на двете институции

България Преди 1 час

Това ще са първите в историята ни бюджети в евро

Управляващата коалиция подписва за ротацията на председателя на НС

Управляващата коалиция подписва за ротацията на председателя на НС

България Преди 2 часа

Наталия Киселова ще бъде сменена от Рая Назарян

Всяка хапка е удоволствие! Лесна рецепта за брауни с тирамису

Всяка хапка е удоволствие! Лесна рецепта за брауни с тирамису

Любопитно Преди 2 часа

Ето как да си го приготвите у дома

,

Отменят ли коледни базари в Германия: проверка на фактите

Свят Преди 2 часа

В Германия масово отменят коледни базари заради страха от тероризъм и високите разходи за сигурност, твърдят публикации в социалните мрежи

<p>&quot;Лудост&quot; -&nbsp;Лукашенко отвърна на Литва за затворената граница</p>

Лукашенко отвърна на Литва за затворената граница заради балони

Свят Преди 2 часа

Вилнюс просто е "дребнав", заяви беларуският лидер

Столична община прекрати поръчката за боклука на Слатина, Подуяне и Изгрев

Столична община прекрати поръчката за боклука на Слатина, Подуяне и Изгрев

България Преди 10 часа

Това обявиха от „Спаси София“

Над 60 убити при полицейска акция в Рио де Жанейро

Над 60 убити при полицейска акция в Рио де Жанейро

Свят Преди 10 часа

Това е най-смъртоносната полицейска акция в историята на бразилския щат

Украйна: Руснаците пробиха, тежки улични сражения

Украйна: Руснаците пробиха, тежки улични сражения

Свят Преди 10 часа

Шаповал: В момента, за съжаление, врагът е навлязъл в покрайнините на Мирноград

Рая Назарян заменя Киселова начело на парламента

Рая Назарян заменя Киселова начело на парламента

България Преди 11 часа

Ротацията на поста ще бъде на всеки 10 месеца

ЕК иска спешно от България позиция за „Лукойл”

ЕК иска спешно от България позиция за „Лукойл”

България Преди 12 часа

От Комисията са готови да свикат при необходимост извънредна среща

Най-страшната буря на планетата достигна Ямайка

Най-страшната буря на планетата достигна Ямайка

Свят Преди 13 часа

Ветровете в урагана се засилиха до чудовищните близо 300 км/ч

Нетаняху нареди „незабавни, мощни“ военни удари в Газа

Нетаняху нареди „незабавни, мощни“ военни удари в Газа

Свят Преди 13 часа

По-рано днес кабинетът на Нетаняху заяви, че „Хамас“ е в „явно нарушение“

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

Днес почитаме паметта на една смела мъченица - ето кой има имен ден

Edna.bg

Дневен хороскоп за 29 октомври, сряда

Edna.bg

Левски гостува на опасния Хебър на старта за SESAME Купа на България

Gong.bg

Походът на ЦСКА за Sesame Купа на България започва край река Росица

Gong.bg

Топла есен: Около 20 градуса до края на седмицата

Nova.bg

Нова година, нова валута: Бизнесът в Банско с притеснения заради приемането на еврото

Nova.bg